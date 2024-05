Kto się może ubiegać o rentę socjalną? Jakie warunki trzeba spełnić, aby ją otrzymać? Ile wynosi renta socjalna 2024?

Renta socjalna - jakie warunki trzeba spełnić

O rentę socjalną z ZUS mogą ubiegać się osoby pełnoletnie, które z powodu naruszenia sprawności organizmu są całkowicie niezdolne do pracy i mają takie orzeczenie.

REKLAMA

O rentę socjalną mogą ubiegać się również cudzoziemcy z kartą pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy" lub mieszkający w Polsce i mający zezwolenie na pobyt stały, status uchodźcy albo ochrony uzupełniającej.

Prawo do renty ustala Zakład Ubezpieczeń Społecznych po złożeniu wniosku i zaświadczenia o stanie zdrowia (lub innych dokumentów potwierdzających sytuację zdrowotną). Ponadto w przypadku osób przed ukończeniem 25 r.ż. należy złożyć zaświadczenie ze szkoły lub uczelni, które potwierdzi okres nauki; w przypadku osób zatrudnionych - zaświadczenie od pracodawcy o terminie zawartej umowy i kwocie wynagrodzenia; a także oświadczenie czy jest się właścicielem lub współwłaścicielem nieruchomości rolnej przekraczającej 5 hektarów.

Wniosek o rentę socjalną można wypełnić TUTAJ.

Renta socjalna - na ile jest przyznawana

Po spełnieniu warunków renta może być przyznana na dwa sposoby:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

na stałe – w przypadku, gdy całkowita niezdolność do pracy jest trwała,

na czas określony – w przypadku, gdy niezdolność do pracy jest czasowa.

Renta socjalna - komu nie przysługuje

REKLAMA

O rentę socjalną nie może ubiegać się osoba uprawniona do emerytury, uposażenia w stanie spoczynku, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty inwalidzkiej lub pobierająca świadczenie o charakterze rentowym z instytucji zagranicznych, renty strukturalnej, a także osoba uprawniona do zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego.

Renty nie otrzyma także właściciel lub posiadacz nieruchomości rolnej o powierzchni przekraczającej 5 ha, ani osoba tymczasowa aresztowana lub odbywająca karę pozbawienia wolności.

Wysokość renty socjalnej

Renta socjalna podlega corocznej waloryzacji. Od 1 marca 2024 r. wysokość renty socjalnej to 1780,96 zł. Projekt obywatelski Sejmu zakładał zwiększenie kwoty renty socjalnej do kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. Pojawiła się propozycja, aby zamiast zwiększenia kwoty renty socjalnej pojawił się dodatek w kwocie będącej różnicą między świadczeniem a wysokością minimalnej płacy.

Szerzej pisaliśmy o tym w poniższych artykułach.

Renta socjalna a renta rodzinna

Łączna kwota obu świadczeń nie może przekraczać 200% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Toteż w przypadku zbiegu uprawnień kwota renty socjalnej ulega obniżeniu, ale nie może być niższa niż 10% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Renta socjalna nie przysługuje, jeżeli kwota renty rodzinnej przekracza 200% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

Podstawa prawna Ustawa z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz.U. 2003 nr 135 poz. 1268)

Zobacz także: Renta wdowia to będzie ciężar dla budżetu. Poznaliśmy koszty

Kto może otrzymać pomoc społeczną? Od 2025 roku będą nowe kryteria dochodowe [KWOTY]

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Infor.pl