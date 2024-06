Kto najbardziej zyskuje na EURO 2024?

Organizacja tak dużego wydarzenia sportowego wymaga zaangażowania wielu osób, co prowadzi do tworzenia tymczasowych miejsc pracy w sektorach, takich jak zarządzanie wydarzeniami, hotelarstwo, bezpieczeństwo i transport. Mimo że będą to często jedynie tymczasowe możliwości zatrudnienia, mogą przynieść korzyści lokalnym społecznościom, oferując dodatkowe źródło dochodu. Przykłady z poprzednich turniejów pokazują, że setki, a nawet tysiące osób znajdą pracę przy organizacji i obsłudze wydarzenia. Dodatkowo, lokalne firmy świadczące różnego rodzaju usługi mogą zyskać nowe kontrakty, co może przyczynić się do wzrostu ich dochodów.