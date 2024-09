Przedłużenie ważności orzeczeń o niepełnosprawności 2024 - nowelizacja ustawy przyjęta przez Sejm

Przedłużenie ważności orzeczeń o niepełnosprawności po 30 września 2024 roku także dla niepełnosprawnych po 16 roku życia - nowelizacja ustawy została przyjęta przez Sejm. Trafi teraz do Senatu. Jaki problem rozwiązuje?

Nowelizacja ustawy o przedłużeniu ważności orzeczeń o niepełnosprawności przyjęta przez Sejm

Sejm uchwalił w środę nowelizację ustawy, która zakłada przedłużenie ważności orzeczenia o niepełnosprawności bez względu na wiek osoby, która ją ma. Regulacja naprawia lukę prawną, przez którą osoby po ukończeniu 16 lat straciłyby ważność orzeczeń po 30 września 2024 r. Nowela trafi teraz do Senatu. Za nowelizacją ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych głosowało 423 posłów, nikt nie był przeciw, wstrzymało się trzech.

Regulacja zakłada zachowanie orzeczenia o niepełnosprawności, bez względu na wiek, do czasu uzyskania nowej decyzji, jednak nie dłużej niż sześć miesięcy. Nowela jest konsekwencją luki prawnej, przez którą osoby po ukończeniu 16 lat straciłyby ważność orzeczeń po 30 września 2024 r. W uzasadnieniu do projektu zwrócono uwagę, że problem dotyczy około 5400 osób.

30 września 2024 r. a orzeczenia o niepełnosprawności

Wcześniej Sejm przegłosował wniosek o natychmiastowe przejście do trzeciego czytania projektu, bez odsyłania go do komisji. Nowela trafi teraz pod obrady Senatu. 30 września 2024 r. wygasa ważność orzeczeń o niepełnosprawności albo stopnia niepełnosprawności, które zostały wydłużone w związku z epidemią covid.

16 lat a ważność orzeczeń o niepełnosprawności

W lipcu Sejm uchwalił nowelizację ustawy, która umożliwi zachowanie ważności dotychczasowego orzeczenia o niepełnosprawności albo stopnia niepełnosprawności do czasu uzyskania nowej decyzji, jednak nie dłużej niż sześć miesięcy. Jednoczesnym warunkiem jest złożenie przez osobę z niepełnosprawnością wniosku o wydanie nowego orzeczenia w okresie jego ważności.

Z noweli wynika jednak, że zachowanie ważności orzeczenia jest ograniczone przez wiek osoby z niepełnosprawnością – jest ono możliwe nie dłużej niż do dnia ukończenia przez nią 16 lat. Oznacza to, że osoby, które skończą 16 lat, stracą ważność orzeczeń, a tym samym utracą swoje świadczenia. Posłowie Koalicji Obywatelskiej i Trzeciej Drogi wnieśli do Sejmu projekt nowelizacji ustawy, który rozwiązuje ten problem.

