Ustawa w sprawie koronawirusa a możliwość zlecenia pracy zdalnej

Koronawirus przyczyną zlecenia pracy zdalnej

Przyjęta przez Sejm 2 marca 2020 r. specustawa ws. koronawirusa przewiduje, że pracodawca będzie mógł zlecić pracownikowi pracę zdalną. O tym, z jakimi wyzwaniami dla pracodawców wiąże się praca zdalna, a także o korzyściach z takiego rozwiązania, opowiada Magdalena Stępień, współzałożycielka firmy wdrożeniowej SAP – Quercus Sp. z o.o., specjalizującej się w obszarze HR, w tym również ewidencji elastycznego czasu pracy.

Polecamy: Prawo pracy po zmianach od 1 stycznia 2020 r.

reklama reklama



Pracodawco – zanim wprowadzisz pracę zdalną, przygotuj się!

Jeszcze przed wprowadzeniem specustawy, nawet jeśli w umowie o pracę jako miejsce świadczenia pracy wskazane było biuro, w praktyce to pracodawca decydował, gdzie faktycznie będzie wykonywana praca. Mógł zatem wskazać także np. siedzibę klienta, partnera biznesowego lub mieszkanie pracownika (home office). Oczywiście działo się tak tylko wówczas, gdy świadczenie pracy w tych miejscach było możliwe. Także w obecnej sytuacji praca w tych obszarach, w których wymagany jest nieprzerwany kontakt z innymi pracownikami lub interesantami (jak choćby służba zdrowia czy obsługa klienta), nie będzie mogła być wykonywana zdalnie. Podobnie w firmach produkcyjnych – tu także home office – w przypadku pracowników produkcji – nie zda egzaminu. Konieczne będzie wdrożenie innych procedur, z przestojem produkcji włącznie.

Zadbaj o niezbędne do pracy narzędzia

Zarządzając pracę zdalną dla pracowników biura, pracodawca powinien wziąć pod uwagę, że nie każdy będzie mieć w domu odpowiednie warunki, aby świadczyć pracę. Choć wydaje się to dziś nieprawdopodobne – nie każdy musi mieć w domu Internet lub komputer wydajny na tyle, aby obsłużył zadania zawodowe. Dlatego, decydując się na wprowadzenie pracy zdalnej, nawet w tych wyjątkowych okolicznościach, pracodawca powinien zadbać o to, aby personel posiadał narzędzia pozwalające mu na jej wykonywanie.

Rozszerz dostępy, zadbaj o połączenia VPN z domeną firmy

Czasami wymaga to dodatkowych, odgórnych ustaleń. Tak dzieje się na przykład w korporacjach, w których dostęp do zasobów sieciowych jest możliwy tylko z firmowych komputerów, a czasem wyłącznie w siedzibie firmy. W sytuacji pracy zdalnej takie dostępy trzeba rozszerzyć. Pracownik, któremu pracodawca polecił pracę z domu, powinien mieć dostęp do sprzętu z odpowiednim oprogramowaniem, a także do wszelkich materiałów, które są niezbędne do świadczenia pracy (np. do akt pracowniczych). Dlatego zawczasu należy zadbać np. o zdalny dostęp do firmowej sieci czyli połączenia VPN z domeną firmy.