Dzień wolny za 6 stycznia 2024 r. Co trzeba wiedzieć?

Święto trzech Króli, które obchodzimy 6 stycznia jest jednym z dni ustawowo wolnych od pracy. Warto pamiętać, iż w 2024 r. wypada ono w sobotę.

6 stycznia dniem wolnym od pracy

Zgodnie z przepisami dniami wolnymi od pracy są niedziele, a także:

1 stycznia – Nowy Rok,

6 stycznia – Święto Trzech Króli,

pierwszy dzień Wielkiej Nocy,

drugi dzień Wielkiej Nocy,

1 maja – Święto Państwowe,

3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja,

pierwszy dzień Zielonych Świątek,

dzień Bożego Ciała,

15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,

1 listopada – Wszystkich Świętych,

11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości,

25 grudnia – pierwszy dzień Bożego Narodzenia,

26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia.

Od kiedy 6 stycznia jest dniem wolnym?

Co ciekawe, dzień wolny od pracy w Święto Trzech Króli przywrócono w 2011 r. Wcześniej święto to było dniem również w okresie powojennym do 1960 r.

Czy 6 stycznia 2024 r. jest do odbioru?

W 2024 roku 6 stycznia wypada w sobotę. Wielu pracowników otrzyma zatem w zamian za ten dzień inny dzień wolny.

Zgodnie z art. 130 § 2 Kodeksu pracy każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin. Jeżeli to sobota jest dniem wolnym od pracy z tytułu przeciętnie pięciotygodniowego tygodnia pracy, to pracodawca udzieli pracownikowi wolnego w inny dzień. Powinno się to odbyć w ramach obowiązującego w danej firmie okresu rozliczeniowego.

Przykład Jeżeli pracodawca stosuje miesięczny okres rozliczeniowy, to pracownik otrzyma „dodatkowy” dzień wolny w styczniu 2024 roku.

W praktyce może pojawić się problem choroby pracownika i związanego z tym zwolnienia lekarskiego. Gdy dodatkowy dzień wolny ustalony w zamian za święto wypadające w sobotę przypadną w okresie zwolnienia lekarskiego, to pracodawca nie ma podstaw do wyznaczenia pracownikowi innego dnia wolnego.

Inaczej może być w sytuacji, gdy pracownik choruje w dniu świątecznym wypadającym w sobotę. Jeżeli wybrany przez pracodawcę dzień wolny w zamian za sobotnie święto wypada przed lub po okresie zwolnienia lekarskiego, to pracownik będzie mógł z niego skorzystać