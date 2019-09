Czy pracownikowi w zagranicznej podróży służbowej należy wypłacić rekompensatę za pracę w święta?

Wysyłamy pracownika w zagraniczną podróż służbową na okres od 30 kwietnia do 11 maja 2018 r. W tym czasie przypadają dwa święta - 1 i 3 maja. W kraju, w którym pracownik będzie przebywał, są to zwykłe dni pracy. Czy powinniśmy wypłacić mu rekompensatę za pracę w te dni? A może wyznaczyć mu w zamian za pracę w te dni inne 2 dni wolne w okresie rozliczeniowym (pracuje on w 1-miesięcznym okresie rozliczeniowym w podstawowym systemie czasu pracy)?