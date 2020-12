Zatrudnianie „na czarno” dłużnika alimentacyjnego - jakie kary?

Zatrudnianie „alimenciarza" - ważne zmiany od 1 grudnia 2020 r.

Nowe przepisy mają na celu zniechęcenie pracodawców do nielegalnego zatrudniania dłużników alimentacyjnych oraz wypłacania takim dłużnikom wynagrodzenia w wyższej wysokości niż wynika z zawartej umowy bez dokonania potrąceń na rzecz alimentów.

Jakie kary za nielegalne zatrudnianie dłużnika alimentacyjnego?

Zgodnie z nimi karze podlega pracodawca, który nie potwierdza na piśmie zawartej z pracownikiem umowy o pracę przed dopuszczeniem go do pracy, jeżeli pracownik ten jest osobą wobec której toczy się egzekucja świadczeń alimentacyjnych oraz egzekucja należności budżetu państwa powstałych z tytułu świadczeń wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów i zalega on ze spełnieniem tych świadczeń za okres dłuższy niż 3 miesiące.

Kara grzywny dla pracodawcy lub osoby działającej w jego imieniu wynosi od 1500 zł do 45 000 zł.

Jakie kary za nieuczciwe wypłacane wynagrodzenia?

Sankcje przewidziano również za nieuczciwe wypłacanie dłużnikowi alimentacyjnemu wyższego wynagrodzenia za pracę. Jak stanowią nowe przepisy kto wbrew obowiązkowi wypłaca wynagrodzenie wyższe niż wynikające z zawartej umowy o pracę, bez dokonania potrąceń na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych, pracownikowi będącemu osobą wobec której toczy się egzekucja świadczeń alimentacyjnych oraz egzekucja należności budżetu państwa powstałych z tytułu świadczeń wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów i zalega on ze spełnieniem tych świadczeń za okres dłuższy niż 3 miesiące podlega karze grzywny od 1500 zł do 45 000 zł.

Ministerstwo Sprawiedliwości w uzasadnieniu do przedmiotowych zmian podkreślało, iż kara grzywny będzie dotyczyła tylko nieuczciwych pracodawców, zatrudniających dłużników alimentacyjnych „na czarno” lub wypłacających wynagrodzenia tymże dłużnikom „pod stołem”.

Wątpliwości pracodawców

Jeszcze w trakcie prac nad projektem negatywnie przedmiotowe zmiany oceniła organizacja Pracodawcy RP. Jej zdaniem efekt zmian będzie taki, że pracodawcy z obawy przed grożącymi im sankcjami w ogóle nie będą chcieli zatrudniać dłużników alimentacyjnych.

Stosowanie nowych przepisów przez pracodawców również obecnie obarczone jest wątpliwościami. Na etapie projektowania powyższych zmian zakładano, iż wprowadzenie odpowiedzialności materialnej pracodawców zatrudniających „na czarno” pracowników będących dłużnikami alimentacyjnymi wejdzie w życie wraz z uruchomieniem Krajowego Rejestru Zadłużonych.

Ustawa o Krajowym Rejestrze Zadłużonych wejdzie jednak w życie dopiero 1 lipca 2021 r. Rejestr będzie zawierał m.in. informacje o osobach fizycznych, wobec których toczy się egzekucja świadczeń alimentacyjnych oraz egzekucja należności budżetu państwa powstałych z tytułu świadczeń wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, a które zalegają ze spełnieniem tych świadczeń za okres dłuższy niż 3 miesiące.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych (Dz.U. z 2018 r., poz. 2432).

