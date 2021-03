Wielkanoc w 2021 r. – dni wolne od pracy

Wielkanoc w 2021 r. – ile dni wolnych?

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami dniami wolnymi od pracy są: pierwszy dzień Wielkiej Nocy (niedziela) i drugi dzień Wielkiej Nocy (poniedziałek). W 2021 r. dni te wypadają 4 i 5 kwietnia.

W 2021 r. czeka nas jeszcze kilka dni wolnych od pracy. Najbliższe to 1 i 3 maja (sobota i poniedziałek). 3 czerwca z kolei to dzień Bożego Ciała. Dniem wolnym od pracy jest również 15 sierpnia (niedziela) Kolejne dni wolne od pracy to 1 i 11 listopada (poniedziałek i czwartek). Święta Bożego Narodzenia 25 i 26 grudnia przypadają w tym roku na sobotę i niedzielę.

reklama reklama



Jak stanowi art. 130 § 2 Kodeksu pracy każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin.

Oznacza to, iż za święta 1 maja i 25 grudnia pracownicy otrzymają dodatkowe dni wolne.

Dzień wolny za święto w niedzielę w 2021 r.?

Za święto wypadające w niedzielę pracownicy nie otrzymują dodatkowego dnia wolnego od pracy.

W związku z Wielkanocą nie obniża się pracownikom wymiaru czasu pracy o tzw. dniówkę.

Wielki Piątek wolny od pracy w 2021 r.?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielka Sobota nie są dniami wolnymi od pracy.

Dni wolne podczas Triduum Paschalnego mają jednak uczniowie.

Czytaj więcej: Wielkanoc 2021 – przerwa świąteczna w szkołach

Warto też pamiętać, iż w Wielką Sobotę obowiązuje ograniczenie handlu, dlatego sklepy będą w tym dniu otwarte krócej.

Kto może pracować w sklepie w Święta Wielkanocne?

Co do zasady w niedziele i święta w placówkach handlowych:

handel oraz wykonywanie czynności związanych z handlem,

powierzanie pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania pracy w handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem

– są zakazane.

Od zakazu tego istnieją jednak wyjątki. Zakaz nie obowiązuje np. na stacjach benzynowych czy w aptekach.

Pracę w Święta Wielkanocne mogą jednak wykonywać właściciele sklepów oraz osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (j. t. Dz. U. z 2020 r., poz. 1320; ost. zm. Dz. U. z 2018 r., poz. 1432);

Ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (j. t. Dz. U. z 2020 r. poz. 1920);

Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (j. t. Dz. U. z 2019 r., poz. 466; ost. zm. Dz. U. z 2020 r., poz. 2157).