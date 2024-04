Jak obliczyć termin wypowiedzenia? W prawie pracy obowiązują szczególne reguły. Sprawdź jakie [WYLICZENIA]

Rozumienie niektórych słów na gruncie prawnym bywa inne, niż potoczne. To bywa mylące dla osób, które muszą stosować przepisy w praktyce. Tak jest np. w przypadku wyliczania okresów wypowiedzenia, gdy miesiąc nie zawsze jest równy miesiącowi kalendarzowemu.

Czym jest okres wypowiedzenia?

Długość okresów wypowiedzenia została określona w przepisach ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. Jednak mimo tego, w praktyce nie zawsze można łatwo określić termin, w którym dochodzi do rozwiązania umowy o pracę. Kłopoty mają z tym nie tylko pracownicy, ale również pracodawcy.

Najbardziej typowym sposobem rozwiązania umowy o pracę jest jej wypowiedzenie. Może dokonać go każda ze stron umowy. W takiej sytuacji do jej rozwiązania dochodzi z upływem okresu wypowiedzenia. W określonych sytuacjach okresy wypowiedzenia mogą się zmieniać – być wydłużane (np. w przypadku pracowników odpowiedzialnych materialnie) lub skracane (np. w okresie upadłości i likwidacji). Strony mogą także po wypowiedzeniu umowy przez jedną z nich ustalić wcześniejszy termin rozwiązania umowy.

Okres wypowiedzenia umowy o pracę wynosi w przypadku umowy o pracę zawartej na: okres próbny: 3 dni robocze, jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tygodni,

1 tydzień, jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie,

2 tygodnie, jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące; czas nieokreślony i umowy o pracę zawartej na czas określony: 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,

1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,

3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Jak wyliczyć, kiedy skończy się okres wypowiedzenia?

Do rozwiązania umowy o pracę, która zostanie wypowiedziana, nie dochodzi z dnia na dzień. Należy pamiętać o tym, by prawidłowo obliczyć, kiedy okres wypowiedzenia się rozpocznie, a kiedy zakończy.

Okres wypowiedzenia umowy o pracę obejmujący tydzień lub miesiąc albo ich wielokrotność kończy się odpowiednio w sobotę lub w ostatnim dniu miesiąca (art. 30 § 21 k.p.). To oznacza, że jeśli wypowiedzenie umowy o pracę zostanie złożone w inny dzień niż ostatni dzień miesiąca (w przypadku okresów określonych w miesiącach) oraz w inny niż piątek (w przypadku terminów określonych w tygodniach), to w rzeczywistości okresy te będą dłuższe niż wynika to z art. 34 i 36 k.p.

Przykład 1 Anna M. jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Okres wypowiedzenia wynosi w jej przypadku 3 miesiące. W związku z planowaną zmianą pracy pracownica w dniu 1 marca 2024 r. złożyła pracodawcy oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę. Była przekonana, że oznacza to, że okres wypowiedzenia zakończy się w tym przypadku z końcem maja. Niestety, ponieważ oświadczenie o wypowiedzeniu zostało złożone w pierwszym dniu miesiąca, okres wypowiedzenia zakończy się dopiero 30 czerwca 2024 r.

Przykład 2 Artur M. jest zatrudniony a podstawie umowy o pracę na czas określony. Jego staż pracy jest krótszy niż 6 miesięcy, a więc okres wypowiedzenia to 2 tygodnie. Pracodawca złożył oświadczenie o wypowiedzeniu umowy w dniu 4 marca. Okres wypowiedzenia zakończy się więc dopiero w dniu 23 marca.