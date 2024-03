Czy choroba chroni przed rozwiązaniem umowy? Sprawdź, czy wiesz, kiedy możesz czuć się bezpiecznie, a kiedy nie?

Istnieją przypadki, w których rozwiązanie umowy z nieobecnym, chorym pracownikiem jest dopuszczalne i zgodne z prawem. Muszą jednak zostać spełnione określone warunki, a pracodawca musi przestrzegać zasad.

Umowy nie wolno wypowiedzieć w czasie usprawiedliwionej nieobecności

Zasadą jest, że pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w czasie urlopu pracownika, a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli nie upłynął jeszcze okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia (art. 41 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy). Taką usprawiedliwioną nieobecnością w pracy jest między innymi okres choroby i związanego z nim zwolnienia lekarskiego, co oznacza, że choremu pracownikowi nie wolno wypowiedzieć umowy. Jednak co w sytuacji, gdy choroba i związana z nią nieobecność się przedłużają?

Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia:

1) jeżeli niezdolność pracownika do pracy wskutek choroby trwa:

a) dłużej niż 3 miesiące – gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy,

b) dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące – gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy lub jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową;

2) w razie usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy z innych przyczyn niż wymienione w pkt 1, trwającej dłużej niż 1 miesiąc.

Jak rozwiązać umowę z nieobecnym pracownikiem?

Jak z tego wynika, choć pracodawca nie może wypowiedzieć umowy choremu pracownikowi, to po upływie odpowiedniego okresu może rozwiązać ją bez wypowiedzenia. To, jak długi okres musi upłynąć, by uzyskał takie prawo, jest uzależnione od stażu pracy pracownika. W przypadku pracownika z krótkim stażem (krótszym niż 6 miesięcy) są to 3 miesiące, w pozostałych przypadkach muszą upłynąć 182 dni (270 dni w przypadku gruźlicy). Podstawą rozwiązania umowy jest w takiej sytuacji art. 53 § 1 k.p. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy pracodawca musi złożyć na piśmie. Biorąc pod uwagę nieobecność pracownika w zakładzie pracy, pismo trzeba będzie mu doręczyć. Należy zrobić to za zwrotnym poświadczeniem odbioru. Data odbioru pisma jest w takiej sytuacji datą, w której dochodzi do rozwiązania stosunku pracy. Jednak co, jeżeli pracownik przesyłki nie odbierze? Jeszcze niedawno byłby to poważny problem, jednak od czasu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego ponownie obowiązuje tzw. fikcja doręczenia, która pozwala przyjąć, że przesyłka została dostarczona 7 dnia od drugiego awizowania, czyli 14 dnia od pierwszej próby doręczenia. To ten dzień staje się w takiej sytuacji dniem, w którym dochodzi do rozwiązania stosunku pracy.



Podstawa prawna

art. 41, art. 51 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 2023 r. poz. 1465 ze zm.)