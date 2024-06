Wykorzystanie urlopu zaległego a prawo do wczasów pod gruszą

Oprócz standardowego wynagrodzenia za czas nieobecności na urlopie wypoczynkowym, pracownicy mogą otrzymywać tzw. wczasy pod gruszą. Kto ma do nich prawo? Czy można otrzymać dofinansowanie do zaległego urlopu? Ile dni urlopu trzeba wziąć, aby otrzymać ten dodatek?

Wczasy pod gruszą

Pracownik przebywający na urlopie wypoczynkowym za czas swojej nieobecności otrzymuje wynagrodzenie tak, jakby w tym czasie pracował. Wymiar urlopu wynosi:

20 dni - w przypadku pracownika, który jest zatrudniony mniej niż 10 lat,

- w przypadku pracownika, który jest zatrudniony mniej niż 10 lat, 26 dni - dla pracownika zatrudnionego co najmniej 10 lat.

Dodatkowo pracownicy w niektórych zakładach pracy mogą otrzymywać dofinansowanie do wypoczynku z funduszu socjalnego, czyli tzw. wczasy pod gruszą. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych muszą utworzyć pracodawcy:

którzy zatrudniają co najmniej 50 pracowników

którzy zatrudniają co najmniej 20 i mniej niż 50 pracowników, jeśli z wnioskiem o utworzenie Funduszu wystąpi zakładowa organizacja związkowa.

Firmy, które zatrudniają poniżej 50 pracowników mogą dobrowolnie utworzyć fundusz lub mogą także wypłacać świadczenie urlopowe.

Wczasy pod gruszą - dla kogo

To regulamin ZFŚS powinien określać zasady, na jakich przyznaje się dofinansowanie. Czyli: kto jest uprawniony, ile wynosi dofinansowanie, jak często jest wypłacane, ile dni nieprzerwanego urlopu pracownicy powinni wykorzystać, aby je otrzymać. Pracownik może wykorzystać urlop w dowolnej części roku, nie jest zobligowany do wyjazdu i przedstawiania rachunków.

Przyznawanie i wysokość świadczeń zazwyczaj jest uzależniona od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do dofinansowania. Nie wszyscy pracownicy muszą otrzymać świadczenie tej samej wysokości.

Pracownik uprawniony do otrzymania wczasów pod gruszą nie musi deklarować na co ma zamiar przeznaczyć fundusze, nie jest zobligowany do przedstawiania faktur po powrocie, urlop może wykorzystać również na odpoczynek w domu. Zazwyczaj dofinansowanie to jest przekazywane pracownikowi przed jego pójściem na urlop, aby mógł z niego skorzystać.

Zaległy urlop a wczasy pod gruszą

W regulaminie powinien znaleźć się zapis, ile dni musi wykorzystać pracownik, aby otrzymać wczasy pod gruszą. Zazwyczaj jest to 14 dni, czyli 10 dni urlopu plus weekendy czy święta, chociaż w każdym zakładzie mogą być inne zasady. Przeważnie też dofinansowanie to wypłacane jest raz w roku.

Co w przypadku pracownika, który w ubiegłym roku wykorzystał jedynie część swojego urlopu i otrzymał dofinansowanie, a teraz zostało mu jeszcze wiele dni zaległego urlopu, które chciałby wykorzystać na dłuższy wypoczynek. Czy dostanie wczasy pod gruszą?

Jeśli regulamin wewnątrzzakładowy wśród warunków przyznania świadczenia wyszczególnia łączną liczbę dni do wykorzystania to nie ma znaczenia, czy urlop, który będzie wybierał pracownik w danym roku będzie urlopem zaległym czy bieżącym. Jeśli pracownik spełnił warunki otrzymania świadczenia to je otrzyma. Przepisy nie uzależniają wypłaty świadczenia od charakteru urlopu.

Niewykorzystane świadczenie nie przechodzi na kolejny rok.

Podsumowując: można skorzystać z wczasów pod gruszą wykorzystując zaległy urlop.

Podstawa prawna Ustawa z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 1316)

