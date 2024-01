T-Mobile Polska wcale nie rozdaje 1200 GB za darmo? UOKiK nałożył na operatora karę 25 mln zł

Świadczenie wspierające 2024 - ważna jest kolejność wniosków. Do wniosku do ZUS nie trzeba załączać decyzji WZON [Komunikat ZUS]

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że trafiły do niego pierwsze wnioski o świadczenie wspierające. Ale wnioski te są z reguły niekompletne. ZUS wskazuje, że aby otrzymać wsparcie w postaci świadczenia wspierającego trzeba najpierw uzyskać decyzję wojewódzkiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności (WZON), która ustali poziom potrzeby wsparcia. Dopiero kolejny krok to wniosek do ZUS o świadczenie wspierające.