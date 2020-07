Towary zakupione za granicą - czyli co można legalnie przywieźć z wakacji?

Gotówka

Zgłaszać trzeba m.in. wywóz pieniędzy poza Unię Europejską lub ich przywóz. Dotyczy to środków pieniężnych o wartości 10 tys. euro lub wyższej (lub równowartość w innej walucie). Zgłoszenia trzeba dokonać w formie pisemnej Służbie Celno-Skarbowej lub Straży Granicznej. Co ważne, zgłoszenie nie wiąże się z koniecznością ponoszenia żadnych opłat. Obowiązek złożenia zgłoszenia środków pieniężnych ma także podróżny przekraczający granicę między Polską a innymi państwami członkowskimi, z wyjątkiem podróżnych przekraczających granicę państwową z innymi państwami członkowskimi należącymi do obszaru Schengen. Strefę Schengen tworzą obecnie 22 państwa członkowskie Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia, Szwajcaria i Liechtenstein.

Brak zgłoszenia jest traktowany jako wykroczenie skarbowe.





Prezenty

Towary przywożone na użytek własny lub rodziny i prezenty są zwolnione z cła i podatku, o ile ich łączna wartość nie przekracza:

300 euro - jeśli podróż odbywa się samochodem, autobusem lub pociągiem, 430 euro - w przypadku podróży statkiem lub samolotem.

Alkohol i papierosy

Jeżeli podróżny wraca do UE transportem lądowym, to może przywieźć z podróży:

a) 40 papierosów, lub

b) 20 cygaretek, lub

c) 10 cygar, lub

d) 50 g tytoniu do palenia.

Jeżeli podróżny wraca do UE samolotem lub statkiem, może przywieźć:

a) 200 papierosów, lub

b) 100 cygaretek, lub

c) 50 cygar, lub

d) 250 g tytoniu do palenia.

Z kolei napoje alkoholowe są zwolnione z należności celnych i podatkowych, jeśli podróżny wraca z krajów poza UE i zachowa limity:

a) 1 litr alkoholu mocnego powyżej 22 proc. (np. wódka),

b) 2 litry alkoholu do 22 proc. (np. likier),

c) 4 litry wina,

d) 16 litrów piwa.

Zakazy i ograniczenia

Zakazem przewozu objęta jest żywność pochodzenia zwierzęcego, m.in. mięso, wędliny i nabiał. Przewóz przez granicę wyrobów z kości słoniowej jest również zabroniony. Natomiast przewóz przez granicę okazów roślin i zwierząt, które należą do gatunków zagrożonych wyginięciem, a także wykonanych z nich wyrobów jest możliwy tylko pod warunkiem uzyskania odpowiednich zezwoleń i świadectw.

