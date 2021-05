W pandemii konsumenci częściej zgłaszają problemy

W pandemii konsumenci częściej zgłaszają się o pomoc w rozwiązywaniu transgranicznych problemów. Czego dotychczas dotyczyły skargi?

Od marca 2020 r. konsumenci częściej niż wcześniej zwracali się o do Sieci Europejskich Centrów Konsumenckich (ECC-Net) o pomoc w rozwiązywaniu ich transgranicznych problemów. Od początku pandemii Sieć odzyskała dla konsumentów ponad 4 miliony euro.

Sieć ECC-Net pomaga uzyskać zwrot pieniędzy

Pandemia nie tylko ograniczyła możliwości podróżowania, ale naraziła na straty konsumentów.

Ci którzy mieli prawo do zwrotu pieniędzy, często otrzymywali część kwoty lub wcale. Firmy oferowały vouchery, podczas gdy konsumenci mogli domagać się zwrotu gotówki. W takich sytuacjach konsumenci często zwracali się o pomoc do ECC-Net. W prawie 70% sporów, które otrzymała sieć, udało się uzyskać pozytywne rozwiązanie dla konsumenta.

ECC-Net COVID-19 rok w liczbach

Przez rok (od marca 2020 do marca 2021) do sieci wpłynęło 170 000 zgłoszeń od konsumentów z całej Europy, których prawa zostały naruszone. To o 44% więcej skarg niż w tym samym okresie rok wcześniej. Zdecydowana większość dotyczyła branży turystycznej: odwołane loty, rezygnacja z zakupionych usług turystycznych i przewozowych z powodu pandemii, zamknięte noclegi lub odwołane wyjazdy zorganizowane.

Przykładowa sprawa:

Polski konsument wynajął jacht we Włoszech. Nie mógł z niego skorzystać z powodu pandemii. Firma zasugerowała zwrot w formie vouchera. Klient odrzucił propozycję, mimo to na jego skrzynkę mailowa trafił voucher. Konsument skierował sprawę do ECK Polska. Okazało się, że włoski sprzedawca odmawia wypłaty pieniędzy na podstawie przepisów włoskiej tarczy antykryzysowej. ECK Włochy zauważyło jednak, że tarcza nie obejmuje wynajmu jachtów, dzięki czemu polski konsument uzyskał zwrot 560 euro.

Więcej przykładowych spraw: https://konsument.gov.pl/category/przykladowe-sprawy/

Kontekst:

W każdym kraju UE, Islandii, Norwegii i Wielkiej Brytanii znajduje się Europejskie Centrum Konsumenckie. Razem tworzą one Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich, która informuje konsumentów w Europie o ich prawach i zapewnia bezpłatną pomoc w przypadku problemów transgranicznych. Sieć jest współfinansowana przez Komisję Europejską. W Polsce Europejskie Centrum Konsumenckie działa przy UOKiK.

Więcej informacji: www.eccnet.eu lub konsument.gov.pl/.

Masz, problem? Zgłoś go do ECK!

Jeżeli nie możesz dojść do porozumienia z firmą zarejestrowaną w innym kraju UE, Norwegii, Islandii lub Wielkiej Brytanii, zgłoś się po pomoc lub poradę do Europejskiego Centrum Konsumenckiego. Więcej: https://konsument.gov.pl/skarga-do-eck/.

Jeżeli mieszkasz poza Polską, skorzystaj z pomocy ECK w kraju zamieszkania. Kontakt do ECK w innym kraju UE, Norwegii, Islandii i Wielkiej Brytanii znajdziesz tutaj: https://konsument.gov.pl/eck-w-europie/