Czy szczepionka na COVID-19 będzie w Polsce obowiązkowa, czy dobrowolna?

Szczepionka przeciw koronawirusowi SARS-CoV-2, wywołującemu chorobę COVID-19

Komisja Europejska zatwierdziła w środę umowę z firmami farmaceutycznymi BioNTech i Pfizer, przewidującą zakup do 300 milionów dawek szczepionki przeciwko nowemu koronawirusowi.

"Dzięki umowom, które podpisaliśmy razem z innymi krajami UE mamy prawo do korzystania ze szczepionek, gdy tylko będą dostępne. Już pracujemy nad logistyką ich dystrybucji - w pierwszej kolejności powinny trafić do naszych seniorów, służby zdrowia i formacji mundurowych" - napisał szef rządu.



"Szczepionka będzie również dostępna dla każdego obywatela na zasadzie dobrowolności" - zapewnił Morawiecki.





Amerykański koncern farmaceutyczny Pfizer poinformował w poniedziałek, że rozwijany przez niego projekt szczepionki na Covid-19 ma ponad 90 proc. skuteczności. Firma ogłosiła, że w 2021 r. może wyprodukować do 1,3 mld dawek substancji. Projekt szczepionki jest rozwijany we współpracy z niemiecką firmą biotechnologiczną BioNTech SE. (PAP)

Szczepionka na COVID-19 w dużej ilości w Polsce - w pierwszym kwartale 2021 r.

Szczepionka na Covid w dużej ilości będzie w Polsce w pierwszym kwartale 2021 r. - przewiduje wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Pierwsza grupa - seniorzy i służba zdrowia - może być szczepiona już od końca grudnia - szacował.

"Kiedy to będzie w dużej ilości - myślę, że na początku pierwszego kwartału przyszłego roku" - powiedział wiceminister Kraska 12 listopada 2020 r. w porannym wywiadzie dla Radia Plus, pytany o możliwości szczepień przeciw Covid na szeroką skalę w Polsce.

"Na pewno w pierwszej kolejności powinniśmy zaszczepić grupę ryzyka - osoby starsze - powyżej 60-65. roku życia i oczywiście personel medyczny zaangażowany w walkę z koronawirusem" - zaznaczył. "Myślę, że będzie to koniec grudnia" - dodał. "W dalszej kolejności będą szczepione następne grupy społeczne" - zaznaczył wiceminister.

Przypomniał, że Komisja Europejska podpisała umowy na dostawy szczepionek nie tylko z firmą, która już zadeklarowała, że szczepionka jest gotowa, ale też z trzema innymi. W ramach tych umów szczepionki otrzyma też Polska - dodał. "Która firma będzie pierwsza gotowa, która uzyska certyfikację, czyli że szczepionka będzie nie tylko skuteczna, ale też bezpieczna, wejdzie na rynek" - mówił.

Zapewnił, że jesteśmy gotowi na szybkie i na dużą skalę szczepienia, gdy już będzie ona dla nas dostępna.

Po niedzieli w punktach pobrań i wszystkich SOR-ach w Polsce mają być dostępne szybkie testy antygenowe, których wynik jest już po 15-20 minutach - zapowiedział. "Zakupiliśmy milion tych testów" - podał.

Jego zdaniem pozwoli to znacząco zwiększyć dostępność ich - szczególnie w miejscach, gdzie trafiają pacjenci z podejrzeniem z koronawirusa i gdzie trzeba zdecydować, do jakiego szpitala mają trafić - dedykowanego zarażonym, czy ogólnego. Rozładuje też kolejki karetek przed szpitalami - ma nadzieję Kraska.(PAP)

