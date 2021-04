Skierowanie do psychologa - czy potrzebne?

Skierowanie do psychologa NFZ

W ramach ubezpieczenia w NFZ pacjent potrzebuje skierowania do większości lekarzy specjalistów, także do psychologa. Skierowanie wystawia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Podstawą do skierowania do specjalisty nie jest żądanie pacjenta, a wskazania medyczne.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami skierowanie nie jest potrzebne do pięciu specjalistów: ginekologa i położnika, onkologa, psychiatry, wenerologa, dentysty. Ponadto skierowania nie muszą przedstawiać niektóre grupy pacjentów, takie jak przykładowo osoby uzależnione od alkoholu czy chorzy na gruźlicę.

Psycholog NFZ bez skierowania w czasie pandemii

"Eksperci z obszaru psychiatrii podkreślają, że pandemia wzmaga poczucie lęku i niepokoju i konieczny jest łatwiejszy dostęp do wsparcia psychologicznego. Dlatego wprowadzono jeszcze jeden wyjątek od zasad leczenia specjalistycznego. Podczas stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii osoby dorosłe mogą korzystać z wizyt u psychologa bez skierowania. Nie jest ono potrzebne także wtedy, jeśli termin wizyty zostanie wyznaczony po terminie odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii" - czytamy na stronie pacjent.gov.pl.

Skierowanie do psychologa znów będzie obowiązywać, jeśli stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii zostanie odwołany.

Podstawa prawna:

Art. 30 ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu ( Dz.U. z 2020 r. poz. 1493 ) Art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz.U. z 2020 r. poz. 1398 z późn zm. )

Źródło: pacjent.gov.pl