Świadczenie kompensacyjne dla pacjentów – projekt ustawy

Do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz niektórych innych ustaw. Projekt zakłada powołanie Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych.

„Docelowo świadczeniami kompensacyjnymi będą objęte szczepienia wykonane rutynowo w ramach obowiązkowych szczepień ochronnych przede wszystkim dzieci i młodzieży do 19. roku życia (art. 17 ust. 10 ustawy), nieobowiązkowych szczepień akcyjnych, które są w sytuacji epidemii organizowane przez organy państwa i finansowane ze środków budżetu państwa takich jak szczepienia przeciw odrze, meningokokom lub COVID-19 (art. 3 ust. 4 ustawy) oraz szczepienia akcyjne, które mogą być potencjalnie wprowadzane w stanie epidemii rozporządzeniem wydawanym na podstawie art. 46 ust. 4 pkt 7 ustawy (choroby o szczególnie wysokiej śmiertelności takie jaką w przeszłości była ospa prawdziwa)” – czytamy w uzasadnieniu do projektu.

Świadczenia kompensacyjne a szczepienia przeciw COVID-19

Świadczenia kompensacyjne mają obejmować szczepienia ochronne przeciwko COVID-19 przeprowadzane po dniu 26 grudnia 2020 r. Świadczenie przewidziano również dla pozostałych szczepień przeprowadzonych od 1 stycznia 2022 r.

Kto będzie miał prawo do świadczenia kompensacyjnego?

Świadczenie kompensacyjne ma przysługiwać w przypadku gdy w wyniku szczepienia ochronnego u osoby, u której wykonano szczepienie ochronne wystąpiły wymienione w Charakterystyce Produktu Leczniczego podanej szczepionki lub szczepionek działania niepożądane, które spowodowały konieczność hospitalizacji przez okres nie krótszy niż 14 dni albo polegały na wystąpieniu u tej osoby wstrząsu anafilaktycznego powodującego konieczność obserwacji na szpitalnym oddziale ratunkowym albo izbie przyjęć lub hospitalizacji przez okres do 14 dni. Świadczenie będzie zatem przysługiwało zarówno wtedy, gdy działanie niepożądane szczepionki było bezpośrednią przyczyną hospitalizacji, jak i wtedy, gdy następstwem działania niepożądanego było pogorszenie stanu zdrowia wymagające hospitalizacji przez okres nie krótszy niż 14 dni

Kryterium hospitalizacji nie będzie obowiązywało w przypadku wystąpienia wstrząsu anafilaktycznego.

Świadczenie kompensacyjne – zryczałtowane kwoty

Wysokość świadczenia będzie uzależniona przede wszystkim od długości okresu hospitalizacji.

Będzie ono wynosiło w przypadku:

1) obserwacji na szpitalnym oddziale ratunkowym lub izbie przyjęć w związku ze wstrząsem anafilaktycznym – 3.000 zł;

2) hospitalizacji w związku ze wstrząsem anafilaktycznym trwającej krócej niż14 dni– 10.000 zł;

3) hospitalizacji trwającej od 14 dni do 30 dni – od 10.000 zł do 20.000 zł,

4) hospitalizacji trwającej od 31 dni do 50 dni – od 21.000 zł do 35.000 zł,

5) hospitalizacji trwającej od 51 dni do 70 dni – od 36.000 zł do 50.000 zł,

6) hospitalizacji trwającej od 71 dni do 90 dni – od 51.000 zł do 65.000 zł,

7) hospitalizacji trwającej od 91 dni do 120 dni – od 66.000 zł do 89.000 zł–proporcjonalnie do okresu hospitalizacji;

8) hospitalizacji trwającej powyżej 120 dni – 100.000zł.

Dodatkowo świadczenie kompensacyjne będzie podwyższane w przypadku:

zabiegu operacyjnego w znieczuleniu ogólnym – o 15.000 zł;

innego zabiegu operacyjnego albo metody leczenia lub diagnostyki stwarzającej podwyższone ryzyko – o 5.000 zł;

hospitalizacji na oddziale intensywnej terapii lub intensywnej opieki medycznej trwającej co najmniej 7 dni – o 10.000 zł;

hospitalizacji na oddziale intensywnej terapii lub intensywnej opieki medycznej trwającej dłużej niż 30 dni – o 20.000 zł.

Świadczenie kompensacyjne ma obejmować również zwrot kosztów dalszego leczenia lub rehabilitacji po zakończeniu obserwacji lub hospitalizacji, jednak w kwocie nie wyższej niż 10.000 zł.

Łączna suma przysługującego danej osobie świadczenia kompensacyjnego, nie będzie mogła być wyższa niż 100.000 zł.

Świadczenie kompensacyjne – jak uzyskać?

Świadczenia kompensacyjne będzie przyznawał Rzecznik Praw Pacjenta, przy którym zostanie powołany Zespół do spraw Świadczeń z Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych.

Projekt zakłada 60-dniowy termin na rozpatrzenie wniosku o świadczenie oraz wypłat® świadczenia w ciągu 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Wzór wniosku będzie udostępniony wzór wniosku o przyznanie świadczenia kompensacyjnego. Wniosek taki ma podlegać opłacie w wysokości 200 zł. Opłata zostanie zwrócona w przypadku przyznania świadczenia. Wniosek powinien być złożony w terminie nie dłuższym niż 1 rok od dnia, który był ostatnim dniem hospitalizacji albo obserwacji. Przewidziano tu zarówno formę elektroniczną, jak i papierową na złożenie wniosku.

Finansowanie Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych

Głównym źródłem finansowania Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych mają być wpłaty dokonywane przez firmy farmaceutyczne, które zawarły ze Skarbem Państwa umowę na dostawę szczepionek do przeprowadzania obowiązkowych szczepień ochronnych realizowanych w ramach Programu Szczepień Ochronnych. Obowiązek wpłat nie będzie dotyczył szczepionek zakupionych na podstawie porozumienia dotyczącego wczesnego zakupu szczepionek przeciwko chorobie COVID-19 wywoływanej przez wirusa SARS-CoV-2, zawartego między Komisją Europejską i państwami członkowskimi Unii Europejskiej W takich przypadkach źródłem finansowania będą środki budżetu państwa.

