Waloryzacja dodatków do emerytur i rent 2024. Jakie kwoty od 1 marca? Pielęgnacyjny 330,07 zł, ryczałt energetyczny 299,82 zł

ZUS informuje, że od 1 marca 2024 r. nastąpi coroczna waloryzacja emerytur i rent, a także dodatków do tych świadczeń. W 2024 roku podwyżka będzie wyłącznie procentowa, a wskaźnik waloryzacji wyniesie 112,12 proc. Ile wyniosą po waloryzacji dodatki do emerytur i rent? ZUS podał już te kwoty.

Dodatki do emerytur i rent - jakie kwoty po waloryzacji od 1 marca 2024 r.

Kwoty dodatków i świadczeń od 1 marca 2024 r. wynosić będą:

- dodatek pielęgnacyjny - 330,07 zł

- dodatek za tajne nauczanie – 330,07 zł,

- dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego uznanego za całkowicie niezdolnego do pracy i do samodzielnej egzystencji – 495,11 zł,

- dodatek dla sieroty zupełnej – 620,36 zł,

- dodatek kombatancki – 330,07 zł,

- dodatek kompensacyjny – 49,51 zł,

- dodatek do renty inwalidy wojennego – 1263,73 zł,

- świadczenie pieniężne dla byłych żołnierzy górników oraz świadczenie przysługujące osobom deportowanym ustalone w maksymalnej wysokości wynosi – 330,07 zł,

- świadczenie pieniężne przysługujące osobom deportowanym, ustalone w wysokości niższej niż maksymalna — w zależności od liczby pełnych miesięcy trwania pracy od 16,55 zł do 313,61 zł.

- ryczałt energetyczny– 299,82 zł.

REKLAMA

- Tak jak świadczenia emerytalno-rentowe wypłacane przez ZUS, tak i dodatki są podwyższane procentowym wskaźnikiem waloryzacji. W tym roku wzrosną o 12,12 proc. Najczęściej pobierany przez świadczeniobiorców dodatek pielęgnacyjny od marca wyniesie 330,07 zł. Jest on przyznawany i wypłacany z urzędu od miesiąca, w którym emeryt lub rencista kończy 75 lat. Przed osiągnięciem tego wieku mogą go otrzymać osoby, które zostały uznane za całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji - informuje Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie podlaskim.



- Dodatek ten nie jest wypłacany samodzielnie. Pobierać go można np. z emeryturą, czy rentą z tytułu niezdolności do pracy albo innym długoterminowym świadczeniem wypłacanym przez ZUS z wyjątkiem renty socjalnej i tzw. świadczenia Mama 4 plus. Jeżeli osoba jest całkowicie niezdolna do pracy oraz do samodzielnej egzystencji i nie pobiera z ZUS-u emerytury czy renty z tytułu niezdolności do pracy, to o wypłatę już nie dodatku, a zasiłku pielęgnacyjnego musi ubiegać się w urzędzie gminy lub ośrodku pomocy społecznej – dodaje rzeczniczka.



Dodatek pielęgnacyjny jest wolny od potrąceń oraz nie jest opodatkowany. Prawo do niego nie zależy od wysokości dochodów.