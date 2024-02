Zaraz minie ważny termin! Do 29 lutego renciści i wcześniejsi emeryci muszą powiadomić ZUS o dodatkowych zarobkach

Najpóźniej 29 lutego 2024 r. renciści i wcześniejsi emeryci, którzy w 2023 roku dorabiali do swoich świadczeń, mają czas, by poinformować ZUS o dodatkowych przychodach. Mowa tu o przychodach z umowy o pracę, umowy zlecenia a także z działalności gospodarczej.

Obowiązek wcześniejszych emerytów i rencistów - powiadomienie ZUS o zarobkach w poprzednim roku

Każdego roku renciści oraz emeryci, którzy nie osiągnęli powszechnego wieku emerytalnego, do końca lutego muszą powiadomić ZUS o dodatkowych zarobkach z ubiegłego roku. Przychód m.in. z umowy o pracę, umowy-zlecenia czy też z prowadzonej działalności gospodarczej może mieć wpływ na zmniejszenie lub zawieszenie świadczenia. Informacja o przychodach potrzebna jest więc, aby ZUS mógł ustalić, czy wypłacał świadczenie w prawidłowej wysokości.



- Przychody rozliczane są na podstawie zaświadczenia z zakładu pracy emeryta lub rencisty. Z kolei osoby, które prowadzą działalność gospodarczą, składają własne oświadczenie. Ich przychodem jest deklarowana podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Co ważne, rozliczeniu podlegają również przychody z pracy za granicą czy z tytułu bycia członkiem rady nadzorczej - informuje Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

Zaświadczenie o zarobkach

Aby ZUS mógł rozliczyć świadczenie w najkorzystniejszy sposób (rocznie lub miesięcznie), warto przedłożyć zaświadczenie o kwocie zarobków osiągniętych w poszczególnych miesiącach. Na podstawie tych dokumentów Zakład porówna przychód z granicznymi kwotami przychodu dla 2023 r. albo kwotami przychodu dla poszczególnych miesięcy.

Limity bezpiecznego dorabiania

- W ubiegłym roku, bezpieczny limit dla osób dorabiających do renty i wcześniejszej emerytury wynosił 57 923,30 zł brutto. Powyżej tej kwoty świadczenie może zostać zmniejszone, a dopiero po przekroczeniu kwoty 107 571,40 zł brutto zawieszone. Co ważne, jeśli nawet w niektórych miesiącach limit został przekroczony, a w innych nie został osiągnięty, rozliczenie w skali roku może nie rodzić żadnych skutków finansowych – wyjaśnia Katarzyna Krupicka z ZUS-u.

Kto może dorabiać do emerytury i renty bez ograniczeń?

Co do zasady emeryci, którzy ukończyli powszechny wiek emerytalny, mogą dorabiać bez ograniczeń i nie muszą informować ZUS-u o zarobkach. Jeśli jednak osiągnęli ten wiek w trakcie 2023 r., to muszą rozliczyć się w ZUS-ie z zarobków uzyskanych w miesiącach przed ukończeniem wieku emerytalnego.



Limity w dorabianiu nie dotyczą także osób pobierających rentę rodzinną, która kwotowo jest korzystniejsza od ustalonej emerytury z tytułu ukończenia powszechnego wieku emerytalnego. Wysokością przychodów nie muszą przejmować się także osoby, które otrzymują emeryturę częściową, rentę inwalidy wojennego, inwalidy wojskowego, których niezdolność do pracy związana jest ze służbą wojskową lub rentę rodzinną po takim inwalidzie.



Informacji o zarobkach nie muszą także składać uczniowie szkół ponadpodstawowych i studenci, którzy nie ukończyli 26 lat, a pobierają rentę rodzinną i są zatrudnieni na umowie-zleceniu lub agencyjnej. Wyjątek stanowią uczniowie pobierający renty socjalne.