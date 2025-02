3 limity dla osób niepełnosprawnych ze zmianami od 1 marca 2025 r. Kogo dotyczą?

Od 1 marca 2025 r. zostaną zwaloryzowane świadczenia emerytalno-rentowe. Podwyżka dotyczy również progu dochodowego dla świadczenia uzupełniającego, a także limitu dla renty rodzinnej wypłacanej w zbiegu z rentą socjalną. Co kwartał zmieniają się również limity dla dorabiających rencistów.

500 plus dla osób niesamodzielnych, czyli świadczenie uzupełniające z wyższym progiem od 1 marca 2025 r.

Wsparcie w tej formie mogą otrzymać osoby, które ukończyły 18 lat i których niezdolność do samodzielnej egzystencji została stwierdzona:

orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji albo

orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji, albo

orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności do samodzielnej egzystencji, albo

orzeczeniem o całkowitej niezdolności do służby i niezdolności do samodzielnej egzystencji.

Należy zatem podkreślić, iż samo posiadanie stopnia niepełnosprawności nie wystarczy do uzyskania świadczenia. Konieczne jest uzyskanie jednego z wyżej wymienionych orzeczeń.

Świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji – w przeciwieństwie do innych np. świadczenia wspierającego – jest przyznawane przy uwzględnieniu limitu dochodowego. Kwota świadczenia wynosi maksymalnie 500 zł i nie podlega waloryzacji. Oznacza to, iż od 1 marca 2025 r. nie wzrośnie. Waloryzacji podlega jednak kwota uprawniająca do świadczenia uzupełniającego. Do końca lutego 2025 r. próg ten wynosi 2419,33 zł (brutto). Jest to suma świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych innych niż jednorazowe i świadczenia uzupełniającego. Gdy osoba niepełnosprawna nie otrzymuje takich świadczeń, dostanie maksymalną kwotę, czyli 500 zł. W przypadku uzyskiwania określonych dochodów, świadczenie zostanie odpowiednio zmniejszone.

W 2025 r. wskaźnik waloryzacji emerytur i rent wyniesie 105,5%. Oznacza to, iż kwota graniczna świadczenia uzupełniającego od 1 marca 2025 r. wzrośnie do 2 552,39 zł.

Oficjalny komunikat Prezesa ZUS w tej sprawie powinien zostać opublikowany w Monitorze Polskim w najbliższych dniach (zgodnie z przepisami co najmniej 7 dni roboczych przed terminem waloryzacji).

Co to oznacza w praktyce?

Przykład Pani Maria w marcu 2025 r. uzyska świadczenia finansowane ze środków publicznych, których suma wyniesie 2200 zł. W takiej sytuacji ZUS wypłaci 352,39 świadczenia uzupełniającego.

Należy pamiętać, iż niektóre świadczenia nie są wliczane do tego limitu. Są to przykładowo: dodatek czy zasiłek pielęgnacyjny. Na limit wpływają zaś m.in. emerytury, renty, zasiłki stałe i okresowe z pomocy społecznej, dodatek mieszkaniowy i inne. Pełny katalog takich świadczeń znajdziemy na stronie internetowej ZUS. Świadczenie uzupełniające może też wypłacać KRUS.

Renta rodzinna i socjalna. Jaki limit od 1 marca 2025 r.?

Wraz z marcową waloryzacją świadczeń zmieni się także limit dla osób pobierających rentę socjalną w zbiegu z rentą rodzinną. Od 2025 r. próg graniczny został zwiększony z 200 do 300% kwoty najniższej renty z tytułu niezdolności do pracy. Do końca lutego 2025 r. wynosi zatem 5 342,88 zł.

Ważne Od 1 marca 2025 r. najniższa renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wzrośnie do kwoty 1 878,91 zł. Oznacza to podwyżkę kwoty granicznej do 5636,73 zł.

W przypadku zbiegu uprawnień do renty socjalnej z uprawnieniem do renty rodzinnej kwota renty socjalnej ulegnie takiemu obniżeniu, aby łączna kwota obu świadczeń nie przekraczała wskazanego limitu. Jeżeli kwota renty rodzinnej przekroczy ten próg, to renta socjalna nie będzie przysługiwała.

Kwota obniżonej renty socjalnej nie może być niższa niż 10% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

Wyższe limity dla dorabiających rencistów od 1 marca 2025 r.

Renta socjalna czy z tytułu niezdolności do pracy nie wyklucza możliwości osiągania dodatkowych zarobków. Jednak w przypadku osiągania przychodu z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczeń społecznych obowiązują określone limity. Renta socjalna ulegnie zmniejszeniu, gdy taki przychód wynosi od 70% do 130% przeciętnego wynagrodzenia. ZUS zawiesi świadczenie, gdy rencista socjalny osiągnie przychód w wysokości przekraczającej 130% przeciętnego wynagrodzenia. Podobne zasady obowiązują również osoby na rencie z tytułu niezdolności do pracy.

Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS przeciętne wynagrodzenie w czwartym kwartale 2024 r. wyniosło 8477,21 zł. Oznacza to, iż od 1 marca do 31 maja 2025 r. kwota przychodu odpowiadająca:

70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za IV kwartał 2024 r. będzie wynosiła 5934,10 zł ;

; 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za IV kwartał 2024 r. wyniesie 11 020,40 zł.

Do końca lutego 2025 r. kwoty te wynoszą odpowiednio 5713,20 zł i 10 610,20 zł.

Od 1 marca 2025 r. osiągnięcie przychodu powyżej 5934,10 zł brutto, ale nie więcej niż 11 020,40 zł brutto, spowoduje zmniejszenie świadczenia rentowego o kwotę przekroczenia, nie więcej jednak niż o kwotę maksymalnego zmniejszenia, które wynosi:

939,61 zł w przypadku emerytur i rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,

704,75 zł w przypadku rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy

798,72 zł dla rent rodzinnych, do których uprawniona jest jedna osoba.

Emeryci, którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny mogą dorabiać bez ograniczeń. Limity nie dotyczą tez m.in. osób pobierających renty rodzinne po uprawnionych do tych świadczeń, renty dla inwalidów wojennych, inwalidów wojskowych, których niezdolność do pracy związana jest ze służbą wojskową.