Renta socjalna i rodzinna. Co z dodatkiem dopełniającym?

Dodatek dopełniający jest nowym świadczeniem, o które mogą ubiegać się renciści socjalni niezdolni do samodzielnej egzystencji. Jak pobieranie renty socjalnej w zbiegu z rentą rodzinną wpływa na wysokość dodatku?

Świadczenia w zbiegu a prawo do dodatku dopełniającego od 1 stycznia 2025 r.

Jak informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych, jeżeli suma renty socjalnej łącznie z rentą rodzinną nie przekroczy 300% najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, to dodatek dopełniający zostanie wypłacony w pełnej wysokości. Jeśli zaś suma renty socjalnej przekroczy 300% renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, to ZUS wypłaci dodatek w obniżonej kwocie. „Niższą kwotę dodatku ustalimy z zastosowaniem takiej samej proporcji jak w przypadku obniżonej renty socjalnej” – czytamy w komunikacie.

Renta rodzinna plus socjalna z nowym progiem w 2025 r.

Skąd limit 300%? To ważna zmiana, która została wprowadzona obok dodatku dopełniającego. Wcześniej osoby pobierające rentę socjalną w zbiegu z rentą rodzinną obowiązywał limit 200% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Jeśli próg ten został przekroczony, to renta socjalna była odpowiednio zmniejszana. Od 1 stycznia 2025 r. limit ten został podwyższony z 200 do 300%.

W praktyce oznacza to wzrost kwoty granicznej z 3561,92 zł do 5 342,88 zł. Kwota obniżonej renty socjalnej nadal nie może być niższa niż 10% kwoty najniższej renty z tytułu niezdolności do pracy.

Ważne Dodatek dopełniający wynosi 2520 zł i będzie waloryzowany raz w roku.

Pierwsze wypłaty ZUS zrealizuje w maju 2025 r.

Osobom, które mają prawo do renty socjalnej oraz na 1 stycznia 2025 r. orzeczoną niezdolność do samodzielnej egzystencji, ZUS przyzna prawo do dodatku automatycznie i wypłaci wyrównanie od początku 2025 r.

W przypadku osób, które orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji otrzymają po 1 stycznia, dodatek będzie przysługiwał od miesiąca, w którym zostały spełnione warunki, najwcześniej od miesiąca, w którym złożono wniosek.

Podstawa prawna Ustawa z dnia 27 września 2024 r. o zmianie ustawy o rencie socjalnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2024 r., poz. 1615)

