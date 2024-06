Wyniki wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego. PKW opublikowała obwieszczenie w Dzienniku Ustaw

W poniedziałek po południu w Dzienniku Ustaw ukazało się obwieszczenie PKW o wynikach wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w dniu 9 czerwca 2024 r.

Lista posłów do Parlamentu Europejskiego

Państwowa Komisja Wyborcza poinformowała, iż posłami do Parlamentu Europejskiego zostali:



Z list nr 1, które zarejestrował KKW Trzecia Droga - POLSKA 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe: Michał Kobosko, Krzysztof Hetman, Adam Jarubas.



Z list nr 2, które zarejestrował KW Konfederacja Wolność i Niepodległość: Ewa Zajączkowska-Hernik, Anna Bryłka, Tomasz Buczek, Grzegorz Braun, Marcin Sypniewski, Stanisław Tyszka



Z list nr 5, które zarejestrował KKW koalicja Obywatelska: Janusz Lewandowski, Magdalena Adamowicz, Krzysztof Brejza, Jacek Protas, Marcin Kierwński, Kamila Gasiuk-Pihowicz, Michał Szczerba, Andrzej Halicki, Dariusz Joński, Ewa Kopacz, Michał Wawrykiewicz, Marta Wcisło, Elżbieta Łukacijewska, Bartłomiej Sienkiewicz, Jagna Marczułajtis-Walczak, Borys Budka, Mirosława Nykiel, Łukasz Kohut, Bogdan Zdrojewski, Andrzej Buła i Bartosz Arłukowicz.



Z list nr 6, które zarejestrował KKW Lewica: Robert Biedroń, Joanna Scheuring-Wielgus i Krzysztof Śmiszek.



Z list nr 7, które zarejestrował KW Prawo i Sprawiedliwość: Piotr Müller, Kosma Złotowski, Maciej Wąsik, Małgorzata Gosiewska, Tobiasz Bocheński, Adam Bielan, Jacek Ozdoba, Waldemar Buda, Marlena Maląg, Mariusz Kamiński, Daniel Obajtek, Bogdan Rzońca, Beata Szydło, Arkadiusz Mularczyk, Dominik Tarczyński, Jadwiga Wiśniewska, Patryk Jaki, Anna Zalewska, Michał Dworczyk i Joachim Brudziński.





REKLAMA

Mandaty posłów i senatorów w krajowym parlamencie wygasają

Wśród wybranych do PE są m.in. wiceministrowie oraz posłowie na Sejm. Zgodnie z Kodeksem wyborczym w związku z wyborem w trakcie kadencji parlamentarnej na europosła, mandaty posłów i senatorów w krajowym parlamencie wygasają. Mandatu posła do PE nie można łączyć nie tylko ze sprawowaniem mandatu posła lub senatora, ale m.in. z funkcją ministra lub sekretarza stanu.



PKW przesyła prezydentowi, marszałkowi Sejmu i Sądowi Najwyższemu sprawozdanie z wyborów oraz wręcza posłom do Parlamentu Europejskiego zaświadczenia o wyborze nie później niż 14. dnia po ogłoszeniu obwieszczenia. Marszałek Sejmu niezwłocznie po ogłoszeniu obwieszczenia przesyła Przewodniczącemu Parlamentu Europejskiego zawiadomienie o wyborze posłów do europarlamentu i inne wymagane przez PE dokumenty.(PAP)