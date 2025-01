Renta socjalna a znaczny stopień niepełnosprawności. Czy będzie zmiana przepisów?

Aktualnie samo posiadanie orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności nie uprawnia jeszcze do otrzymana renty socjalnej. Czy przepisy się zmienią? Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odpowiedziało na interpelację poselską w tej sprawie.

Czy osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności otrzymają rentę socjalną?

Do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej została skierowana interpelacja w sprawie renty socjalnej dla osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym. Poseł Konrad Frysztak zwrócił w niej uwagę na problem osób z niepełnosprawnością w stopniu znacznym, niezdolnych do pracy, które wymagają kosztownej opieki oraz rehabilitacji. Z informacji, jakie uzyskał wynika, iż takie osoby nie mogą uzyskać renty socjalnej. W związku z tym poseł zapytał o to czy resort rodziny pracuje nad zmianą przepisów w tym zakresie.

Odpowiadając na interpelację, wiceminister Łukasz Krasoń przypominał, iż renta socjalna oraz orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności uregulowano oddzielnymi aktami prawnymi. Szczegółowo określono w nich jakie warunki powinny zostać spełnione, aby dana osoba mogła otrzymać rentę lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Z przepisów tych wynika, iż osoba ubiegająca się o rentę socjalną musi spełniać ustawowe warunki jej uzyskania, niezależnie od tego czy ma jeszcze dodatkowe orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Ważne „Posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do znacznego stopnia niepełnosprawności, wydanego przez powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności, nie rzutuje na prawo do renty socjalnej wydawanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych” – podkreśla Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

Jakie rozwiązania dla osób z niepełnosprawnościami?

Wiceminister przypomniał o nowelizacji ustawy o rencie socjalnej, która wprowadziła dodatek dopełniający dla osób uprawnionych do renty socjalnej, będących całkowicie niezdolnymi do pracy oraz do samodzielnej egzystencji. Zwrócił też uwagę na wprowadzenie w 2024 r. świadczenia wspierającego. Przysługuje ono przysługuje osobie, która ukończyła 18. roku życia i posiada decyzję ustalającą określony poziom potrzeby wsparcia. Na etapie uzgodnień międzyresortowych, opiniowania i konsultacji publicznych jest z kolei projekt ustawy o asystencji osobistej osób z niepełnosprawnościami. Usługa asystencji osobistej ma polegać na indywidualnym wsparciu w wykonywaniu codziennych czynności, których osoby z niepełnosprawnościami nie mogą realizować na równi z innymi.

Ważne „Ponadto, w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej są przygotowywane dodatkowe rozwiązania legislacyjne, dotyczące osób z orzeczoną całkowitą niezdolnością do pracy oraz do samodzielnej egzystencji, pobierających inne świadczenia niż renta socjalna. W ocenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, pomoc państwa winna być kierowana - w pierwszej kolejności - do osób najbardziej potrzebujących, a do takich niewątpliwie należą osoby całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji” – przekonuje Krasoń.

Renta socjalna na razie bez kolejnych zmian

„W związku z powyższym, biorąc pod uwagę ostatnio podjęte inicjatywy ustawodawcze polegające na wsparciu osób z niepełnosprawnościami oraz trwające prace legislacyjne zawiązane z przygotowaniem kolejnych rozwiązań prawnych, dedykowanych tej grupie, nie przewiduje się, na dzień dzisiejszy, kolejnych zmian przepisów o rencie socjalnej w zakresie rozszerzenia grupy osób uprawnionych do jej pobierania.” – czytamy w odpowiedzi opublikowanej 7 stycznia 2025 r.

Komu przysługuje renta socjalna?

Do otrzymywania renty socjalnej niezbędne jest posiadanie orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy oraz powstanie naruszenia sprawności organizmu powodującego niezdolność do pracy w okresach wskazanych w przepisach ustawy o rencie socjalnej. Renta przysługuje bowiem osobie pełnoletniej i całkowicie niezdolnej do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało:

przed ukończeniem 18. roku życia,

w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej - przed ukończeniem 25. roku życia,

w trakcie kształcenia w szkole doktorskiej, studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.

Ustalenia całkowitej niezdolności do pracy dokonuje lekarz orzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Znaczny stopień niepełnosprawności

Orzeczenia o niepełnosprawności (lekkim, umiarkowanym, znacznym) wydają powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności i służą one celom pozarentowym. Osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności mogą korzystać z szeregu ulg i uprawnień.

Źródło: Interpelacja nr 6476 w sprawie renty socjalnej dla osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym/Sejm

