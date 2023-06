Jak wrócić do nazwiska noszonego przed ślubem?

Powrót do nazwiska noszonego przed ślubem. Kto może to zrobić? Co trzeba przygotować? Ile kosztuje?

Powrót do nazwiska noszonego przed ślubem - dokumenty

Kiedy można wrócić do nazwiska noszonego przed ślubem?

Gdzie trzeba złożyć dokumenty

Ile kosztuje powrót do nazwiska noszonego przed ślubem

Od kiedy można używać poprzedniego nazwiska? Każdy, kto po ślubie zmienił swoje nazwisko, następnie się rozwiódł i chce wrócić do nazwiska, które nosił przed ślubem, może to zrobić. Powrót do nazwiska noszonego przed ślubem - dokumenty dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport), potwierdzający toższamość;

dowód opłaty skarbowej – opłata w kasie urzędu albo przelewem na odpowiednie konto urzędu,

informacje o miejscu, w którym sporządzono akt małżeństwa, i dacie uprawomocnienia się orzeczenia sądu o rozwodzie (te informacje przekazuje się urzędnikowi ustnie),

w przypadku składania oświadczenie przed konsulem – odpis prawomocnego orzeczenia sądu o rozwodzie lub odpis zupełny aktu małżeństwa z wpisem o rozwodzie (czyli wzmianką o rozwodzie),

kierownik USC lub konsul poinformuje, jeśli będą potrzebne inne dokumenty (na przykład gdy rozwód został orzeczony przez sąd za granicą). Kiedy można wrócić do nazwiska noszonego przed ślubem? Termin nieprzekraczalny to 3 miesiące od uprawomocnienia się orzeczenia sądu o rozwodzie. Ważne Po tym terminie nie można złożyć oświadczenia i powrócić do nazwiska noszonego przed ślubem. Wówczas możliwa będzie tylko administracyjna zmiana nazwiska - oznacza to, że wniosek w tej sprawie trzeba będzie złożyć do kierownika urzędu stanu cywilnego. Gdzie trzeba złożyć dokumenty w dowolnym urzędzie stanu cywilnego przed kierownikiem USC,

w przypadku pobytu za granicą – w polskim konsulacie, przed konsulem. Ile kosztuje powrót do nazwiska noszonego przed ślubem jeśli sprawa załatwiana jest przed kierownikiem USC – 11 zł opłaty skarbowej,

jeśli sprawa załatwiana jest przed konsulem – 50 EUR opłaty konsularnej (w walucie, w której pobierane są opłaty - informacje poda konsul). Od kiedy można używać poprzedniego nazwiska? Kierownik USC albo konsul przyjmie oświadczenie, następnie przygotuje protokół do podpisu. W dalszej części prześle go do kierownika USC, który sporządził akt małżeństwa, żeby dołączył on wpis o nazwisku (czyli wzmiankę dodatkową). Kiedy ta informacja (wzmianka) zostanie naniesiona, odpis skrócony tego aktu będzie zawierał aktualne nazwisko. Od momentu wpisu w akcie małżeństwa można już używać poprzedniego nazwiska (tego, które było noszone przed ślubem). Podstawa prawna Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2086 z późn. zm.)

Podstawa prawna Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2086 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 2224 z późn. zm.)