Psy służące w Wojsku Polskim będą miały nadawane dożywotnio stopnie wojskowe - od szeregowego do sierżanta

Stopnie wojskowe dla psów służbowych w Wojsku Polskim

W dniu 14 grudnia 2023 r. Sztab Generalny Wojska Polskiego poinformował na platformie X (dawniej Twitter), że rozkaz wprowadzający stopnie wojskowe dla psów służbowych już obowiązuje. Chodzi o psy służbowe K9 (czyli psy bojowe wykorzystywane w specjalnych jednostkach wojskowych), które będą mogły otrzymać stopnie od szeregowego do sierżanta - po ukończeniu kursu i zdaniu specjalnego egzaminu.

🐾 Najwyższy rangą spośród nich będzie sierżantem, najniższy zaś szeregowym. Każdy #K9 uzyska nominację dopiero po ukończeniu kursu podstawowego i zdaniu specjalnego egzaminu.



Rozkaz wprowadzający stopnie wojskowe dla psów służących w #WojskoPolskie już obowiązuje!



☑️… pic.twitter.com/YSETMMeBji December 14, 2023

Jakie jednostki wojskowe mają psy służbowe?

Jednostki Wojska Polskiego wykorzystują psy służbowe do wielu celów - poszukiwań, tropienia, patroli czy wykrywania materiałów wybuchowych, szkolone są także w walce. Tak zwane "jednostki K9" (z ang. canine - "psi") działają m.in. w Wojskach Specjalnych, np. w Jednostce Wojskowej Komandosów. Wojskowe psy szkolone są w Wojskowym Ośrodku Farmacji i Techniki Medycznej w Celestynowie w woj. mazowieckim; przechodzą one rygorystyczne testy oraz intensywne kilkumiesięczne szkolenia.

Psy wojskowe muszą przejść specjalny kurs i zdać egzamin. Dożywotnie stopnie wojskowe

Rzecznik Sztabu Generalnego płk Joanna Klejszmit poinformowała Polską Agencję Prasową, że psy będą mogły otrzymać jeden z następujących stopni wojskowych:

- szeregowego,

- starszego szeregowego,

- kaprala,

- starszego kaprala,

- plutonowego i

- sierżanta.



Stopień szeregowego pies będzie mógł otrzymać po ukończeniu kursu podstawowego i pozytywnym zdaniu egzaminu końcowego oraz uzyskaniu odpowiedniego atestu w Wojskowym Ośrodku Farmacji i Techniki Medycznej w Celestynowie. Natomiast prawo do nadawania psom stopnia wojskowego będą mieli dowódcy jednostek, w których pełnią one służbę.



Potem, by otrzymać starszy stopień, pies będzie musiał pozytywnie przejść ponowną certyfikację i otrzymać ocenę bardzo dobrą po pierwszym roku służby od ukończenia szkolenia podstawowego. "Nadawanie kolejnych stopni psom służbowym następuje nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od poprzedniego nadania stopnia, przy jednoczesnym spełnieniu wymogu uzyskania oceny bardzo dobrej +5+ z recertyfikacji" - przekazała płk Klejszmit.



Z wnioskiem o awans dla psa będą mogli występować przewodnicy psów lub dowódcy jednostek.



Sztab Generalny Wojska Polskiego informuje, że te stopnie wojskowe będą nadawane psom dożywotnio. Mianowania odbywać się mają z okazji święta Wojska Polskiego (15 sierpnia), z okazji święta jednostki, w której dany pies służy, lub przy innej uroczystości.