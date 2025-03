Świadczenie pielęgnacyjne jest niższe o 1000 zł od świadczenia wspierającego. Co wybrać?

Wybór mają rodziny, w których wciąż pobierane jest "stare" świadczenie pielęgnacyjne. W 2025 r. świadczenie pielęgnacyjne wyniesie 3287 zł, po podwyżce względem 2024 r. o 299 zł (w 2024 r. świadczenie wzrosło w stosunku do 2023 r. o 530 zł). Świadczenie wspierające to maksymalnie 4134 zł. Prawie 1000 zł więcej, ale opiekun traci definitywnie prawo do świadczenia pielęgnacyjnego. 4134 zł jest tylko dla osób niepełnosprawnych z największym stopniem niepełnosprawności.

Nowe zasady dla świadczenia pielęgnacyjnego

Wariant 1 - w 2024 r. i w 2025 r. pozostajesz w poprzednim systemie i kontynuujesz pobieranie świadczenia pielęgnacyjnego

Wariant 2 - tracisz świadczenie pielęgnacyjne

Wariant 3 - wstrzymanie świadczenia pielęgnacyjnego (po złożeniu wniosku o świadczenie wspierające)

Świadczenie wspierające ma wartość od 40 proc. do 220 proc. renty socjalnej:

1) 220% renty socjalnej – jeżeli w decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia potrzebę tę określono na poziomie od 95 do 100 punktów w skali potrzeby wsparcia
2) 180% renty socjalnej – jeżeli w decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia potrzebę tę określono na poziomie od 90 do 94 punktów w skali potrzeby wsparcia,
3) 120% renty socjalnej – jeżeli w decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia potrzebę tę określono na poziomie od 85 do 89 punktów w skali potrzeby wsparcia itd.

Przyznawanie i wypłaty świadczenia wspierającego odywa się etapami.

od 1 stycznia 2024 r. - osoby od 87-100 punktów;

od 1 stycznia 2025 r. - osoby od 78 do 86 pkt;

od 1 stycznia 2026 r. - osoby od 70 do 77 pkt.