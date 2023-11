Uwaga na brak prawidłowej wykładni postanowień Ogólnych Warunków Umów (OWU), dokonywanych przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe

W tym miejscu należy wyjaśnić, że zdarzają się sytuacje, w których Towarzystwa Ubezpieczeniowe dokonują niewłaściwej wykładni swoich postanowień umownych. Takie działania bezpośrednio godzą w interesy osób ubezpieczonych i jako takie stanowią zachowanie, które stoi w opozycji do obowiązujących przepisów prawa. Kwestia ta stała się na tyle istotna, że głos w sporze zabrał Sąd Najwyższy, który w wyroku z dnia 6 lutego 2015 r. sygn. akt: II CSK 295/14, jednoznacznie przesądził o braku legalności takich działań, które są podejmowane przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe.

Na czym może polegać nieprawidłowość w działaniu Towarzystw Ubezpieczeniowych?

Tytułem wstępu należy wskazać, że takie zachowania nie są regułą. Występują one stosunkowo rzadko, jednakże sam fakt ich występowania jest na tyle ważny społecznie, że warto jest zwracać na to uwagę. Podążając za wyrokiem Sądu Najwyższego należy przywołać, że „postanowienia ogólnych warunków umów ubezpieczenia podlegają wykładni według reguł określonych w art. 65 § 2 k.c., gdy ich postanowienia nie są precyzyjne i stwarzają wątpliwości co do ich istotnej treści, a wykładnia taka nie może pomijać celu, w jakim umowa została zawarta, a także natury i funkcji zobowiązania. Umowa ubezpieczenia pełni przecież funkcję ochronną i z tej przyczyny miarodajny dla wykładni jej postanowień jest punkt widzenia tego, kto jest chroniony, a wątpliwości interpretacyjne nie mogą obciążać ubezpieczonego.”.

Stanowisko Sądu Najwyższego w zakresie interpretacji Ogólnych Warunków Umowy

Sąd Najwyższy jednoznacznie wskazał, że w przypadku wystąpienia wątpliwości interpretacyjnych w OWU, wątpliwości te nie mogą rodzić negatywnych konsekwencji dla osoby ubezpieczonej. To ważne stanowisko, które warto jest zapamiętać i wykorzystać w ewentualnym sporze z Towarzystwem Ubezpieczeniowym.

Spór z TU lub odwołanie się od decyzji - o czym pamiętać

Ponieważ postanowienia wzorca umowy powinny być formułowane jednoznacznie i w sposób zrozumiały dla ich potencjalnych adresatów, to postanowienia zawierające sformułowania niejednoznaczne (nieostre) należy interpretować na korzyść ubezpieczonego.

Warto o tym pamiętać odwołując się od decyzji Towarzystw Ubezpieczeniowych? Zdecydowanie zasadnym jest powoływanie się na przedmiotowe stanowisko Sądu Najwyższego w każdej sytuacji spornej z Towarzystwem Ubezpieczeniowym, gdy niejasne postanowienia umowy z ubezpieczycielem są przez tę instytucję interpretowane w kierunku negatywnym dla osoby ubezpieczonej.

Pozostałe wyroki, które potwierdzają powyższe stanowisko

W tym miejscu należy również wskazać na wyroki Sądu Najwyższe z dnia 24 marca 2004 r. sygn. akt: I CK 471/03, wyrok Sądu Najwyższego z dnia 18 marca 2003 r. sygn. akt: IV CKN 1858/00 oraz wyrok Sądu Najwyższego z dnia 14 lipca 2006 r. sygn. akt: II CSK 60/06. Powyższe wyliczenia wyroków mogą być swobodnie wykorzystane przy prowadzeniu sporu z TU, jako wzmocnienie argumentacji przemawiającej na korzyść osoby ubezpieczonej.

