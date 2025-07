O ile niższe raty kredytów hipotecznych po obniżce stóp procentowych NBP w lipcu 2025 r.?

W dniu 2 lipca 2025 r. (ze skutkiem od 3 lipca) Rada Polityki Pieniężnej obniżyła podstawową stopę procentową NBP (stopę referencyjną) do poziomu 5,00%. Z wyliczeń Rankomat.pl wynika, że tylko w wyniku lipcowej obniżki rata kredytu na 500 000 zł na 30 lat spadnie o 85 zł. Połączony efekt dwóch tegorocznych obniżek stóp zmniejszy ratę o 257 zł – z 3 651 zł do 3 394 zł. Z kolei wraz z każdą obniżką rośnie zdolność kredytowa. W przyszłym roku część osób może liczyć na wzrost dostępnej kwoty o ponad 100 000 zł. Prezes Związku Banków Polskich Tadeusz Białek ocenił, że ok 70 zł mniej w miesięcznej racie kredytu zyskają kredytobiorcy z pożyczką 400 tys. zł na okres 20 lat dzięki decyzji Rady Polityki Pieniężnej o obniżeniu stóp procentowych w lipcu.

Niższe raty kredytów po spadku stóp procentowych

Powyższe wyliczenia dotyczą kredytów z oprocentowaniem zmiennym udzielonych w tym lub ubiegłym roku. W przypadku starszych kredytów spadek będzie mniejszy, ponieważ zarówno zadłużenie, jak i okres pozostały do spłaty są mniejsze.



Trzeba też dodać, że część kredytobiorców w lipcu i kolejnych miesiącach może zapłacić ratę w takiej samej wysokości jak dotychczas. Dzieje się tak dlatego, że banki zwykle aktualizują oprocentowanie kredytów raz na 3 miesiące (przy WIBOR 3M) lub raz na 6 miesięcy (przy WIBOR 6M).



Najdłużej na spadek raty poczekają osoby, które wybrały oprocentowanie stałe. Zazwyczaj obowiązuje ono przez 5 lat. W takim przypadku trzeba poczekać, aż ten okres się skończy. Wtedy można wybrać nowe, niższe oprocentowanie stałe lub przejść na oprocentowanie zmienne.



Jeśli ktoś ma oprocentowanie stałe, ale nie chce czekać kilku lat na spadek raty, może przenieść kredyt do innego banku. Nowy kredyt będzie miał oprocentowanie dostosowane do obecnego poziomu stóp procentowych.

REKLAMA

Kiedy kolejne obniżki?

Lipcowa obniżka to prawdopodobnie nie koniec zmian. Wiele wskazuje na to, że stopy procentowe mogą dalej spadać. Z notowań kontraktów terminowych wynika, że instytucje finansowe przewidują spadek stawki WIBOR 3M do poziomu 4,03% w ciągu najbliższych 9 miesięcy.



Dla wspomnianego kredytu na 500 000 zł na 30 lat oznaczałoby to ratę na poziomie 3 040 zł, czyli o 612 zł mniej niż na początku kwietnia.

Raty kredytów po obniżce stóp procentowych o 0,25pp w lipcu 2025 r. rankomat.pl

Rośnie zdolność kredytowa

Spadek oprocentowania sprawia, że rośnie dostępność kredytów hipotecznych. W wyniku majowej i lipcowej obniżki osoba, która w kwietniu mogła liczyć na 500 000 zł kredytu, teraz uzyska 537 931 zł. Jeśli z kolei sprawdzi się prognoza mówiąca o dalszych obniżkach stóp, dzięki którym WIBOR 6M spadnie do 4,03%, ta sama osoba będzie mogła pożyczyć 600 626 zł, czyli o ponad 100 000 zł więcej niż przed obniżkami.



Trzeba jednak pamiętać, że mowa tu wyłącznie o efekcie niższych stóp. W praktyce ten wzrost może być ograniczony przez rosnące koszty życia, które banki uwzględniają przy wyliczaniu zdolności kredytowej. Nie można też wykluczyć zaostrzenia regulacji zmuszających banki do ostrożniejszego udzielania kredytów. Z drugiej strony, w naszych wyliczeniach zakładamy, że dochody kredytobiorcy się nie zmieniają. Jeśli jednak ktoś otrzyma podwyżkę, to oczywiście poprawi to jego zdolność kredytową.

Zdolność kredytowa po obniżce stóp procentowych o 0,25pp w lipcu 2025 r. rankomat.pl

Prezes ZBP: obniżka stóp procentowych to mniejsza rata kredytu

Prezes Związku Banków Polskich Tadeusz Białek komentując w rozmowie z PAP decyzję RPP zwrócił uwagę, że większość ekspertów nie spodziewała się obniżki na lipcowym posiedzeniu, gdyż spodziewano się, iż wydarzy się to we wrześniu. Zastrzegł jednak, że decyzja RPP wpisuje się w scenariusz, w którym w ocenie wielu ekspertów do końca roku stopa referencyjna NBP ma wynieść 4,75 proc. "Oczywiście zależy to od czynników zewnętrznych, np. nasilenia się zjawisk proinflacyjnych, związanych głównie ze wzrostem ryzyka geopolitycznego" - podkreślił. Wskazał na konflikt na Bliskim Wschodzie, czy wojnę w Ukrainie. "To są zdarzenia, które mogą mieć wpływ na proces obniżek stóp procentowych" - zaznaczył.



Prezes Białek powiedział, że obniżka o 25 punktów bazowych jest relatywnie niewielka - zwłaszcza przy majowej obniżce o 50 pb. Dodał jednocześnie, że będzie przekładać się na obniżkę stóp procentowych. Jak wskazał, np. w przypadku kredytu o zmiennym oprocentowaniu na np. 400 tys. zł na okres 20 lat może to być nawet 70 zł mniej w miesięcznej racie kredytu, ale w horyzoncie całego okresu trwania kredytu zaciągniętego w styczniu br. na 20 lat na kwotę 400 tys. zł oznaczać może ok. 20 tys mniej.



Prezes ZBP dodał, że w przypadku kredytów o stałym oprocentowaniu, decyzję RPP odczują jedynie nowi kredytobiorcy.



Zwrócił uwagę, że o ile obniżka stóp procentowych ma negatywny - choć niewielki, bo "mówimy tu o 0,25 proc." - wpływ na przychody banków, to jest też druga strona medalu. "Obniżki dają perspektywę zwiększenia się dostępności kredytu zarówno dla osób fizycznych, jak i przedsiębiorców, wpływają także bezpośrednio na zwiększenie się zdolności kredytowej" - zauważył.



Zaznaczył, że w przypadku przedsiębiorców koszt kredytu nie jest wymieniany w pierwszej trójce barier utrudniających inwestycje. Zwyczajowo - jak powiedział - jest to 5. lub 6. miejsce. "Natomiast na pewno nie pozostanie to bez wpływu jako jeden z elementów, który przedsiębiorcy mogą brać pod uwagę przy analizowaniu decyzji o przedsięwzięciu inwestycyjnym" - ocenił prezes ZBP.



Podkreślił, że przy łącznej obniżce o 75 punktów bazowych koszt kredytu będzie zauważalnie niższy niż na początku tego roku, co może przełożyć się na zwiększone zainteresowanie konsumentów i przedsiębiorców.



Jacek Stankiewicz (PAP)

jls/ malk/ lm/