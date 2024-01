Wybory samorządowe 2024 – pierwsze obowiązki do 12 lutego

W dniu 7 kwietnia 2024 r. odbędą się wybory samorządowe. Tego dnia wybierzemy radnych do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy a także (w I turze) wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Ci włodarze gmin, miast i wsi, którzy nie zostaną wybrani w I turze, staną do II tury, która odbędzie się 21 kwietnia 2024 r. Pierwszym terminem w zaprojektowanym kalendarzu wyborczym jest 12 lutego. Jakich obowiązków trzeba dopełnić w tym terminie?

Na wstępie trzeba zastrzec, że projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów dot. zarządzenia wyborów samorządowych w 2024 roku jeszcze jest w trakcie rządowego procesu legislacyjnego. A zatem ani termin wyborów ani kalendarz wyborczy, który będzie ustalony w tym akcie prawnym nie są jeszcze obowiązującym prawem. Stanie się nim dopiero po podpisaniu przez premiera Tuska i publikacji w Dzienniku Ustaw. Tym niemniej trudno przypuszczać, by coś istotnego zmieniło się w tym rozporządzeniu w porównaniu do obecnego projektu.

Wybory 2024. Co trzeba zrobić do 12 lutego?

Kalendarz wyborczy zawarty w ww. projekcie rozporządzenia przewiduje, że pierwszym ważnym terminem jest 12 lutego 2024 r. Do tego dnia trzeba:



1) podać do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie terytorialnej komisji wyborczej dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast;



2) zawiadomić odpowiednio Państwową Komisję Wyborczą lub właściwego komisarza wyborczego o utworzeniu komitetu wyborczego (jest to obowiązek komitetu wyborczego).

Obwieszczenia o okręgach wyborczych, liczbie radnych wybieranych i siedzibie terytorialnej komisji wyborczej

Na podstawie art. 419 Kodeksu wyborczego Podział na okręgi wyborcze, ich granice i numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu ustala komisarz wyborczy. A postanowienie komisarza wyborczego w sprawie okręgów wyborczych ogłasza się w wojewódzkim dzienniku urzędowym oraz podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. Jeden egzemplarz postanowienia przekazuje się niezwłocznie wojewodzie, Państwowej Komisji Wyborczej, radzie gminy objętej tym podziałem.



W przypadku wyborów do rad gmin, na podstawie art. 422 Kodeksu wyborczego, informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie gminnej komisji wyborczej podaje do publicznej wiadomości wójt (burmistrz albo prezydent miasta), w formie obwieszczenia, najpóźniej w 55 dniu przed dniem wyborów.



W przypadku wyborów do rad powiatów, na podstawie art. 455 Kodeksu wyborczego, postanowienie komisarza wyborczego w sprawie okręgów wyborczych ogłasza się w wojewódzkim dzienniku urzędowym oraz podaje do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. Po jednym egzemplarzu postanowienia przesyła się niezwłocznie każdej radzie gminy położonej na obszarze powiatu, radzie powiatu oraz wojewodzie i Państwowej Komisji Wyborczej.



Na podstawie art. 373 i 374 Kodeksu wyborczego liczbę radnych wybieranych do rad ustala, odrębnie dla każdej rady, wojewoda, po porozumieniu z komisarzem wyborczym, odpowiednio do zasad określonych w kodeksie oraz ustawach odrębnych. Ustalenie liczby radnych dla każdej rady następuje na podstawie ustalonej w Centralnym Rejestrze Wyborców liczby mieszkańców tej gminy.

Zarządzenie wojewody ustalające liczbę radnych wybieranych do rad ogłasza się w wojewódzkim dzienniku urzędowym i podaje do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, w każdej gminie nie wcześniej niż na 6 miesięcy i nie później niż na 4 miesiące przed upływem kadencji. Po jednym egzemplarzu zarządzenia przekazuje się niezwłocznie każdej właściwej radzie i komisarzowi wyborczemu oraz przesyła do Państwowej Komisji Wyborczej.



Na podstawie art. 167 Kodeksu wyborczego jednym z zadań komisarza wyborczego (czyli pełnomocnika Państwowej Komisji Wyborczej wyznaczonego na obszar stanowiący województwo lub część jednego województwa) jest podawanie do publicznej wiadomości informacji o składach terytorialnych komisji wyborczych powołanych na obszarze danego województwa.

A w myśl art. 463 Kodeksu wyborczego podział na okręgi wyborcze, ich numery, granice oraz liczbę radnych wybieranych w okręgu wyborczym ustala, w drodze postanowienia, komisarz wyborczy wykonujący czynności o charakterze ogólnowojewódzkim.