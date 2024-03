Podwyższenie limitu wydatków komitetów wyborczych w wyborach do PE

Podwyższenie limitu wydatków komitetów wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zakłada projekt rozporządzenia Ministra Finansów.

Wyższe limity wydatków komitetów wyborczych w wyborach do PE

85 groszy na jednego wyborcę będę mogły wydać komitety w wyborach do Parlamentu Europejskiego, według projektu rozporządzenia, opublikowanego przez ministerstwo finansów. Dotychczs było to 80 groszy.

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono projekty rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie podwyższenia kwoty limitu wydatków komitetów wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Prawo wyborcze zobowiązuje Ministra Finansów do podwyższenia, w drodze rozporządzenia, kwoty wydatków komitetu wyborczego w przypadku wzrostu wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem o ponad 5 procent w stopniu odpowiadającym wzrostowi tych cen.

"Kwotę przypadającą na każdego wyborcę w kraju ujętego w Centralnym Rejestrze Wyborców w obwodzie głosowania, wyznaczającą wysokość limitu wydatków komitetów wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego (...) podwyższa się do kwoty 85 groszy" - napisano w projekcie rozporządzenia.

Ustalając tę kwotę pod uwagę wzięto wskaźnik cen za IV kwartał 2023 r. w stosunku do IV kwartału 2022 r. Otrzymany wynik to 6,5 proc. W związku z tym kwota limitu wydatków komitetu wyborczego w wyborach do Parlamentu Europejskiego na mocy projektowanego rozporządzenia zostanie zwiększona, po zaokrągleniu, do wysokości 85 groszy.

Wskaźnik wzrostu cen ustala się na podstawie komunikatu Prezesa GUS ogłaszanego w Monitorze Polskim do 20. dnia pierwszego miesiąca każdego kwartału. "Z tego powodu aktualizacja nie następuje cyklicznie, w równych odstępach czasowych. Jest bowiem uzależniona od dynamiki zmian powyższego wskaźnika, która może się znacznie różnić pomiędzy poszczególnymi kwartałami" - napisano w uzasadnieniu.

Podwyższone mają też zostać limity wydatków w wyborach parlamentarnych i samorządowych.

Autor: Luiza Łuniewska