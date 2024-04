Eurowybory 2024 - kiedy? Do 22 kwietnia jest czas na zawiadomienie PKW o utworzeniu komitetu wyborczego, do 2 maja trzeba zgłosić kandydatów na posłów do PE

Eurowybory w Polsce odbędą się 9 czerwca 2024 roku. Natomiast do 22 kwietnia jest czas na zawiadomienie PKW o utworzeniu komitetu wyborczego, a do 2 maja należy zgłosić kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego.

Eurowybory w Polsce odbędą się w niedzielę 9 czerwca 2024 roku

Eurowybory, czyli wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się w różnych państwach Unii Europejskiej w dniach 6-9 czerwca br. W Polsce wybory do PE odbędą się w niedzielę 9 czerwca 2024 roku, w których będzie wybieranych 53 posłów.

Eurowybory 2024 - terminy zgłoszeń komitetów wyborczych i kandydatów na posłów

Zgodnie z kalendarzem wyborczym, do 22 kwietnia jest czas na zawiadomienie Państwowej Komisji Wyborczej o utworzeniu komitetu wyborczego. Natomiast listy kandydatów na posłów do PE komitety muszą zgłosić do 2 maja.

PKW poinformowała, że do tej pory, tj. do 16 kwietnia, zarejestrowała 29 komitetów wyborczych, z czego 5 to komitety wyborców, 3 to komitety koalicji, a 21 to komitety partii. Wśród nich znalazły się KKW Koalicja Obywatelska, KW Prawo i Sprawiedliwość, KKW Lewica, KW Konfederacja Wolność i Niepodległość, KWW Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy.

Eurowybory odbywają się co pięć lat

Eurowybory odbywają się co pięć lat, zwykle od czwartku do niedzieli, na przełomie maja i czerwca. Termin tegorocznych wyborów, w okresie od 6 do 9 czerwca 2024 roku, został potwierdzony przez państwa członkowskie na posiedzeniu Rady UE w dniu 22 maja 2023 r. Ostatnie wybory do PE odbyły się w dniach 23–26 maja 2019 roku.

Do Parlamentu Europejskiego wchodzi 705 posłów. Podział mandatów określono w traktatach Unii Europejskiej. Państwa o większej liczbie ludności mają więcej mandatów niż mniejsze państwa, które jednak otrzymują więcej mandatów niż wynikałoby to z rygorystycznie zastosowanej zasady proporcjonalności. System ten nazywany jest zasadą „degresywnej proporcjonalności”.

Zasady prawne dotyczące eurowyborów regulowane są przez poszczególne ordynacje i tradycje wyborcze krajów UE, przy czym istnieją także wspólne przepisy wyborcze dla całej UE.