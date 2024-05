Wybory do europarlamentu 2024. Osoby niepełnosprawne powinny pamiętać o tych terminach

Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się 9 czerwca 2024 r. Wyborcy niepełnosprawni i seniorzy muszą jednak wcześniej dopełnić niezbędnych formalności, jeśli chcą skorzystać z przysługujących im uprawnień. Mają na to kilka najbliższych dni.

Transport do lokalu wyborczego

27 maja 2024 r. upływa termin zgłoszenia wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi miasta zamiaru skorzystania z prawa do transportu do lokalu lub transportu powrotnego w gminie, w której nie funkcjonuje gminny przewóz pasażerski. Zgłoszenia dokonuje się w godzinach pracy urzędu gminy. Do 7 czerwca 2024 r. można z kolei wycofać takie zgłoszenie.

Zgodnie z kalendarzem wyborczym do 6 czerwca 2024 r. należy poinformować tych wyborców o godzinie transportu w dniu głosowania.

Głosowanie korespondencyjne

Termin zgłoszenia komisarzowi wyborczemu zamiaru głosowania korespondencyjnego upływa 27 maja 2024 r.. Formalności tych można dopełnić w godzinach pracy delegatury Krajowego Biura Wyborczego obsługującego komisarza wyborczego.

Głosowanie przez pełnomocnika

Termin złożenia wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa upływa w dniu 31 maja 2024 r. Wniosek składa się w godzinach pracy urzędu gminy. Ewentualne oświadczenie o cofnięciu pełnomocnictwa wyborca składa do 7 czerwca 2024 r. Po upływie tego terminu oświadczenie można złożyć obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania, jednak pod warunkiem, że pełnomocnik jeszcze nie oddał głosu.

Zmiana miejsca głosowania

6 czerwca 2024 r. upływa termin złożenia wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) wniosku o zmianę miejsca głosowania w obwodzie właściwym dla lokalu przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Państwowa Komisja Wyborcza przypomina, że o dotrzymaniu terminu złożenia wskazanych wyżej wniosków i oświadczeń decyduje data ich otrzymania przez właściwy organ, a nie data stempla pocztowego.

Najważniejsze prawa

Zgodnie z Kodeksem wyborczym, wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności może głosować korespondencyjnie. Uprawnienie to przysługuje również wyborcy, który w dniu głosowania kończy 60 lat.

Podobnie jest w przypadku głosowania przez pełnomocnika. Taka forma nie jest jednak możliwa w zakładzie leczniczym, domu pomocy społecznej, zakładzie karnym i areszcie śledczym, w domu studenckim, a także w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich. Głosowanie przez pełnomocnika jest wyłączone również w przypadku zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego.

Należy pamiętać, iż osoby starsze i niepełnosprawne mają prawo do uzyskania informacji m.in. o warunkach transportu, formach głosowania czy terminie wyborów. Informacje te można uzyskać w urzędzie gminy.

Ponadto, niezbędne informacje zamieszcza na swojej stronie internetowej Państwowa Komisja Wyborcza,