Bierzesz pieniądze? Dostaniesz PIT z ZUS

Prawie 10 mln deklaracji podatkowych PIT rozesłał Zakład Ubezpieczeń Społecznych do swoich klientów. Listy trafią do wszystkich, którzy w ubiegłym roku dostali chociaż raz pieniądze z ZUS. Wysyłka rozpoczęła się w drugiej połowie stycznia. O rozliczenie z Urzędem Skarbowym nie muszą się martwić te osoby, które poza rentą lub emeryturą nie miały innych dochodów w ciągu roku. W takim przypadku ZUS sam „rozliczy podatki”.

Na Dolnym Śląsku listy zostały wysłane do 692147. We wrocławskim Oddziale wysłanych zostało 264 268 PIT-ów, w wałbrzyskim 252 321 a legnickim 175558. W całym kraju deklaracje trafią do 9,73 mln osób, z których większość to emeryci i renciści. Listy dostaną także osoby, które w ubiegłym roku pobierały np. zasiłki chorobowe, macierzyńskie, czy opiekuńcze.

- PIT-40A otrzymają także ci emeryci i renciści, którzy w grudniu dostali swoją pierwszą wypłatę z ZUS - mówi Iwona Kowalska-Matis Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. – Dotyczy to także osób, które korzystały ze świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego czy renty socjalnej - wyjaśnia.

Jakie PIT-y rozsyła ZUS

PIT- 40A otrzymują emeryci i renciści, którzy przynajmniej w grudniu pobierali świadczenie z ZUS i nadal je otrzymują. Na takiej samej zasadzie to rozliczenie trafi także do osób, które korzystały ze świadczenia przedemerytalnego lub zasiłku przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego czy renty socjalnej.

- Dla osób, które nie miały dodatkowych dochodów poza świadczeniem wypłatą z ZUS, PIT-40A jest gotowym rozliczeniem podatkowym. Jeśli jednak emeryt lub rencista chce skorzystać z ulg lub odliczeń podatkowych, powinien rozliczyć się z urzędem skarbowym do końca kwietnia – mówi Iwona Kowalska-Matis.

Każdy emeryt i rencista może również przekazać „1 procent” podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Jeżeli jest to ta sama organizacja co w roku ubiegłym, nie trzeba składać dodatkowych dokumentów. Natomiast podatnik, który chce zmienić odbiorcę „1 procenta”, powinien dostarczyć do urzędu skarbowego wypełniony druk PIT-OP.

PIT-11A to informacja dla tych co pobierali świadczenia z ubezpieczenia chorobowego (np. zasiłek chorobowy lub macierzyński). Dostają je również osoby, które pobierały długoterminowe świadczenie (np. emeryturę lub rentę) i w momencie rozliczania podatku nie są już świadczeniobiorcami ZUS lub przed końcem roku podatkowego zgłosiły wniosek, aby ZUS nie sporządzał dla nich rocznego obliczenia podatku na PIT-40A, złożyły oświadczenie o zamiarze wspólnego opodatkowania swoich dochodów z małżonkiem, dziećmi itp., a przed końcem roku podatkowego nie złożyły oświadczenia o rezygnacji z tego zamiaru, złożyły wniosek o obliczanie i pobieranie zaliczki na podatek według wyższej skali podatkowej lub bez stosowania miesięcznej kwoty zmniejszenia zaliczki, pobierały świadczenia, od których nie pobierano zaliczek na podatek dochodowy zgodnie z postanowieniami umów międzynarodowych o unikaniu podwójnego opodatkowania.

PIT-11 otrzymają tez osoby, które pobrały w ubiegłym roku świadczenie należne po osobie zmarłej lub alimenty potrącone ze świadczenia wypłacanego przez ZUS dla osób alimentowanych na podstawie wyroku sądu lub ugody, w kwocie przekazanej nadwyżki powyżej 700 zł miesięcznie (o ile zasądzone lub ustalone alimenty przewyższają 700 zł).

A jeśli nie dostanę PIT z ZUS lub chcę go mieć wcześniej?

Duplikat deklaracji można otrzymać w każdej placówce ZUS. A w szczególnych, uzasadnionych losowo, okolicznościach Zakład Ubezpieczeń Społecznych może wydać duplikat deklaracji PIT wcześniej, przed dostarczeniem jej standardową drogą pocztową.