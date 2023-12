Świadczenie wspierające. Od czego zacząć?

Świadczenie wspierające będzie wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Złożenie wniosku do ZUS nie jest jednak pierwszym krokiem do uzyskania świadczenia.

Świadczenie wspierające od 2024 roku

Na początku 2024 roku wejdą w życie przepisy, które wprowadzają nowy rodzaj pomocy dla osób niepełnosprawnych. Chodzi o świadczenie wspierające. Będzie ono skierowane do osób niepełnosprawnych mających potrzebę wsparcia i służyć ma częściowemu pokryciu wydatków związanych z zaspokojeniem szczególnych potrzeb życiowych tych osób.

Postępowanie w sprawie przyznania świadczenia będzie prowadził Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Przed złożeniem wniosku do ZUS należy jednak uzyskać decyzję o ustaleniu poziomu potrzeby wsparcia.

„Pierwsze kroki należy skierować do urzędu wojewódzkiego, w którym działa wojewódzki zespół ds. orzekania o niepełnosprawności (WZON)” – zastrzega Iwona Kowalska – Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. „To tam składa się wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu poziomu potrzeby wsparcia” – dodaje rzeczniczka.

I przestrzega, że bez decyzji z WZON ZUS nie wypłaci świadczenia.

ZUS przypomina, iż o wydanie takiej decyzji może ubiegać się osoba, która ma status osoby z niepełnosprawnością potwierdzony w formie:

orzeczenia o niepełnosprawności i jej stopniu (wydanego przez zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności);

orzeczenia o niezdolności do pracy lub orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji (wydanego przez lekarzy orzekających w ZUS);

orzeczenia o inwalidztwie (wydanego przed wrześniem 1997 r. przez komisje lekarskie do spraw inwalidztwa i zatrudnienia).

Ważne Wojewódzki zespół ds. orzekania o niepełnosprawności wydaje ustalającą poziom potrzeby wsparcia na taki sam okres, na jaki dana osoba ma orzeczenie o niepełnosprawności, jednak nie dłużej niż na 7 lat.

Dla kogo świadczenie wspierające?

Zgodnie z przepisami świadczenie wspierające będzie przysługiwało osobie w wieku od ukończenia 18. roku życia, posiadającej decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia, w której potrzebę wsparcia określono na poziomie od 70 do 100 punktów.

Co istotne, świadczenie wspierające będzie przyznawane etapami. Od 2024 roku będą mogły ubiegać się o nie osoby, które mają od 87 do 100 pkt w skali potrzeby wsparcia. Od 2025 r. świadczenie ma być dostępne dla osób, które mają od 78 do 86 pkt, a od 2026 roku – dla osób, które uzyskają od 70 do 77 pkt.

Oznacza to, iż w 2024 roku ZUS przyjmie wnioski od osób, które uzyskają od 87 do 100 punktów.

Osoby, które mają, co najmniej 70 pkt, będą mogły uzyskać świadczenie od 2024 r., pod warunkiem, że po 31 grudnia 2023 r. opiekunom tych osób będzie przysługiwało prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego albo zasiłku dla opiekuna wypłacanego przez organ gminy.

Świadczenie wspierające nie będzie przysługiwało osobie uprawnionej, jeżeli:

została ona umieszczona w domu pomocy społecznej, w rodzinnym domu pomocy, zakładzie opiekuńczo-leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym, placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o której mowa w przepisach o pomocy społecznej, zakładzie karnym, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym albo schronisku dla nieletnich;

jest uprawniona za granicą do świadczenia o podobnym charakterze do świadczenia wspierającego, chyba że dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej;

inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką nad osobą uprawnioną, chyba że dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Wysokość świadczenia wspierającego

Wysokość świadczenia wspierającego będzie powiązana z kwotą renty socjalnej. W zależności od poziomu potrzeby wsparcia świadczenie wspierające ma wynosić:

220 proc. renty socjalnej dla 95–100 pkt;

180 proc. renty socjalnej dla 90–94 pkt;

120 proc. renty socjalnej dla 85–89 pkt;

80 proc. renty socjalnej dla 80–84 pkt;

60 proc. renty socjalnej dla 75–79 pkt;

40 proc. renty socjalnej dla 70–74 pkt.

Dla przypomnienia w grudniu 2023 r. renta socjalna wynosi 1588,44 zł. Początkowo świadczenie wspierające będzie zatem wynosiło od 635 do 3495 zł.

Wypłata świadczenia wspierającego

ZUS będzie przyjmował wnioski w formie elektronicznej. Pieniądze zostaną wypłacone na konto bankowe podane we wniosku. Z informacji zakładu wynika, iż do wniosku nie trzeba załączać decyzji wydanej przez WZON. Dane, które się w niej znajdują, ZUS otrzyma z Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzeczeń o Niepełnosprawności (EKSMOoN).