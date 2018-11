Zasiłek dla bezrobotnych 2018/2019 - odmowa przyznania

Zasiłek dla bezrobotnych - spełnienie warunków

Rejestracja w urzędzie pracy po ustaniu zatrudnienia nie jest jednoznaczna z uzyskaniem prawa do zasiłku dla bezrobotnych. Uzyskać świadczenie mogą tylko osoby, które spełnią określone przepisami warunki. Poniżej przedstawiamy najczęstsze przyczyny odmowy przyznania prawa do zasiłku.

Za krótki okres zatrudnienia

Przyznając prawo do zasiłku, urząd sprawdza 18 miesięcy poprzedzających rejestrację i czy w tym okresie rejestrująca się osoba przepracowała 365 dni. Jest to niezbędne minimum, aby móc ubiegać się o świadczenie. Do okresu 365 dni można wliczyć inne okresy niż zatrudnienie. Może to być okres pobierania zasiłku chorobowego czy macierzyńskiego po ustaniu zatrudnienia, prowadzenia działalności gospodarczej.

Brak przynajmniej jednego dnia z wymaganego okresu pozbawia prawa do zasiłku.

Za niskie wynagrodzenie

Prawo do zasiłku dla bezrobotnych przysługuje osobom, które we wspomnianym okresie 18 miesięcy poprzedzających rejestrację w urzędzie pracy otrzymywały co najmniej minimalne wynagrodzenie, od którego odprowadzane były składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Nie zostanie więc zaliczony okres pobierania minimalnego wynagrodzenia proporcjonalnie obliczonego do obniżonego wymiaru etatu, wynagrodzenia na umowie-zleceniu, od którego nie ma obowiązku odprowadzania składek (umowy-zlecenie podpisanej z uczniem lub studentem). Zasiłku nie otrzyma również kobieta, której zasiłek macierzyński naliczany był od niżej podstawy niż minimalne wynagrodzenie.

Za późna rejestracja

Jak już zostało wspomniane, urząd przyznając świadczenie, bada ostatnie 18 miesięcy bezpośrednio poprzedzające rejestrację. Jeśli bezrobotny zbyt długo zwleka z rejestracją lub między krótkoterminowymi umowami miał długie przerwy może nie otrzymać świadczenia.

Sposób rozwiązania umowy

To, w jaki sposób umowa zostanie rozwiązana oraz kto ją rozwiązał również ma znaczenie przy przyznawaniu prawa do zasiłku. Jeśli to pracownik wypowie umowę lub rozwiąże ją na mocy porozumienia stron, zasiłek otrzyma po 90 dniach od daty rejestracji.

W przypadku tzw. zwolnienia dyscyplinarnego zasiłek przysługuje po 180 dniach od daty rejestracji. W związku z tym, że okres oczekiwania na świadczenie skraca czas jego pobierania, finalnie bezrobotny może nie otrzymać zasiłku w ogóle.

Jeszcze przed zakończeniem zatrudnienia warto zastanowić się, co należy zrobić, aby później otrzymać zasiłek dla bezrobotnych.