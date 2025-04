Wziąłeś kredyt? Może nie musisz go spłacać. Banki mają problem

Coraz więcej Polaków idzie do sądu z pozwem banku o niespłacony kredyt. Z jakim skutkiem? To często bank przegrywa. Dlaczego? Bo wiele umów kredytowych wciąż zawiera błędy formalne i nielegalne zapisy. A to może oznaczać, że kredyt, który mieliśmy w planie spłacać jeszcze wiele miesięcy czy nawet lat, okazuje się już spłacony.

Ekspertka ds. kredytów bankowych

Radczyni prawna Monika Wojciechowska-Szac doprowadziła do wielu zwycięstw sądowych frankowiczów. Teraz, w programie „Gość Infor.pl” wyjaśnia, na co zwrócić uwagę w umowie kredytowej i jakie działania podjąć, jeśli mamy wątpliwości co do jej legalności.

Umowy kredytowe pod lupą – na co zwrócić uwagę?

Według mec. Moniki Wojciechowskiej-Szac, wiele umów kredytowych zawiera zapisy, które mogą być uznane za niedozwolone. Dotyczy to zarówno kredytów hipotecznych, jak i konsumenckich. Kluczowe kwestie to:​

Brak transparentności w określaniu oprocentowania,

Zawarte w umowie klauzule abuzywne, czyli naruszające interesy konsumenta,

Nieprawidłowe informowanie klienta o kosztach kredytu.

„Jeśli umowa zawiera klauzule niedozwolone, sąd może ją unieważnić w całości lub częściowo” – podkreśla radczyni.​

Sankcja kredytu darmowego – kiedy można z niej skorzystać?

Sankcja kredytu darmowego (SKD) to narzędzie, które pozwala konsumentowi na uniknięcie kosztów kredytu, jeśli bank nie dopełnił obowiązków informacyjnych. Mec. Wojciechowska-Szac wskazuje, że:​

Bank musi dostarczyć klientowi wszystkie wymagane informacje przed podpisaniem umowy,

Brak spełnienia tego obowiązku może skutkować zastosowaniem SKD,

W praktyce oznacza to, że klient spłaca tylko kapitał, bez odsetek i prowizji.​

"To realne narzędzie ochrony konsumenta, z którego warto korzystać, jeśli są ku temu podstawy” – mówi ekspertka.

Nieprawidłowości w umowie kredytowej - co robić?

Masz wątpliwości co do swojej umowy kredytowej, podejrzewasz, że znajdują się w niej zapisy niezgodne z prawem? To może być dla Ciebie szansa, na uwolnienie się od kredytu. Co robić?

Dokładnie przeanalizować umowę pod kątem klauzul niedozwolonych,

Skonsultować się z prawnikiem specjalizującym się w prawie bankowym,

Rozważyć złożenie pozwu przeciwko bankowi w celu unieważnienia umowy lub zastosowania SKD.​

„Nie warto zwlekać – im szybciej podejmiemy działania, tym większa szansa na pozytywne rozstrzygnięcie sprawy” – radzi mec. Wojciechowska-Szac w programie Gość Infor.pl.