REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Sprawy rodzinne » Spadki » Zachowek i dział spadku » Ostatnia wola a sprawiedliwość rodzinna. Czym jest i komu przysługuje prawo do zachowku?

Ostatnia wola a sprawiedliwość rodzinna. Czym jest i komu przysługuje prawo do zachowku?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
16 listopada 2025, 16:19
Tomasz Piwowarski
Tomasz Piwowarski
Radca prawny z kilkunastoletnim prawniczym doświadczeniem, specjalizujący się w prawie cywilnym, gospodarczym, nieruchomości, pracy. Fan motoryzacji oraz Włoch, a od nie tak dawna – motocyklista.
testament, zachowek, prawo do zachowku, darowizny, wydziedziczenie
Ostatnia wola a sprawiedliwość rodzinna. Czym jest i komu przysługuje prawo do zachowku?
ShutterStock

REKLAMA

REKLAMA

Wyobraź sobie, że twój rodzic przez lata powtarzał, że „wszystko dostanie się temu, kto się mną opiekował”. W testamencie rzeczywiście zostawia cały majątek – dom, oszczędności, ziemię – jednej osobie, a tobie nie daje ani złotówki. Większość ludzi w takim momencie czuje bezsilność. Ale polskie prawo mówi jasno: nie, to się nie uda. Nawet jeśli testament jest ważny, nawet jeśli spadkodawca był w pełni władz umysłowych – istnieje zachowek. To finansowa tarcza, której nie przebije zwykły testament.

rozwiń >

Kogo prawo naprawdę chroni?

Zachowek nie jest dla wszystkich krewnych. Krąg uprawnionych jest wąski i precyzyjnie określony w art. 991 § 1 Kodeksu cywilnego. Masz prawo do zachowku tylko wtedy, gdy jesteś:

REKLAMA

REKLAMA

  • dzieckiem spadkodawcy (także przysposobionym),
  • wnukiem lub dalszym zstępnym, ale tylko jeśli jego rodzic nie dożył otwarcia spadku,
  • małżonkiem,
  • rodzicem spadkodawcy (tylko gdy nie ma żadnych zstępnych).

To wszystko. Rodzeństwo, partnerzy faktyczni, konkubenci, macocha, ojczym – nie mają prawa do zachowku.

Zachowek a wydziedziczenie

Prawo do zachowku nawet dla osób uprawnionych, jest wyłączone w kilku sytuacjach. Zachowek nie będzie przysługiwał osobie, która została skutecznie wydziedziczona w testamencie. Wydziedziczenie jest jednak instytucją obwarowaną surowymi wymogami – spadkodawca musi wprost wskazać jego przyczynę, a katalog tych przyczyn jest zamknięty. Chodzi tu o rażąco naganne postępowanie wobec spadkodawcy, takie jak uporczywe niedopełnianie obowiązków rodzinnych, popełnienie przestępstwa przeciwko niemu lub uporczywe postępowanie w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego. Ponadto prawa do zachowku nie mają osoby, które zrzekły się dziedziczenia za życia spadkodawcy w formie umowy notarialnej, odrzuciły spadek po jego śmierci lub zostały uznane przez sąd za niegodne dziedziczenia.

KALENDARZ INFOR NA 2026 ROK

Ile naprawdę wynosi zachowek?

Podstawowa zasada jest prosta: zachowek to połowa tego, co byś dostał, gdyby nie było testamentu. Jeśli jednak w chwili śmierci spadkodawcy miałeś mniej niż 18 lat albo jesteś trwale niezdolny do pracy – dostajesz dwie trzecie.

REKLAMA

Przykład

Ojciec zostawił testament, w którym cały majątek (mieszkanie warte 900 tys. zł i 300 tys. oszczędności) zapisał drugiej żonie. Miał dwoje dorosłych dzieci z pierwszego małżeństwa. Każde z nich dostałoby ustawowo po 1/2 spadku, czyli po 600 tys. zł udziału. Zachowek to: 1/2 × 600 tys. = 300 tys. zł dla każdego z dzieci. Gdyby jedno z nich było niezdolne do pracy – zachowek wyniósłby dla niego 400 tys. zł (2/3 × 600 tys.). A druga żona musiałaby rozliczyć się łącznie z 600 tys. zł (z 700 tys. zł w przypadku gdy jedno z dzieci byłoby niezdolne do pracy). Jak widać, roszczenie o zachowek to potężne narzędzie przeciwko spadkobiercy testamentowemu.

Co wchodzi do zachowku? Tu zaczynają się schody

DAROWIZNY, TESTAMENTY, SPADKI

Proces obliczania konkretnej kwoty zachowku jest złożony. Nie opiera się on wyłącznie na tym, co fizycznie pozostało w masie spadkowej w chwili śmierci spadkodawcy. Kluczowe jest pojęcie „substratu zachowku”. Aby go ustalić, należy najpierw określić czystą wartość spadku (aktywa pomniejszone o długi spadkowe, np. koszty pogrzebu). Następnie do tej wartości dolicza się wartość darowizn oraz zapisów windykacyjnych dokonanych przez spadkodawcę za jego życia. Nie chodzi tu o drobne, zwyczajowo przyjęte podarunki, ale o przysporzenia majątkowe o istotnej wartości, takie jak mieszkania, działki czy znaczne sumy pieniędzy. Tutaj też nie ma jednolitych zasad, w zależności od osoby lub podmiotu obdarowanego (czy był to członek rodziny powołany do dziedziczenia, osoba trzecia, a może podmiot prawny, np. fundacja rodzinna). Dość istotny jest natomiast zwykle termin 10 lat - darowizny dokonane w takim terminie wstecz od śmierci spadkodawcy w większości przypadków podlegają zaliczeniu. Dopiero od tak obliczonej, zrekonstruowanej wartości majątku zmarłego, oblicza się udział ustawowy, a następnie odpowiedni ułamek (1/2 lub 2/3), który stanowi kwotę należnego zachowku.

Dalszy ciąg materiału pod wideo
Przykład

Wyobraźmy sobie następującą sytuację. Zmarły pan Adam, wdowiec, zostawił majątek o wartości 800 000 zł. W testamencie całość zapisał swojej wieloletniej opiekunce. Pominął zaś dwoje swoich dorosłych i w pełni zdolnych do pracy dzieci, Annę i Tomasza. Gdyby nie testament, każde z dzieci dziedziczyłoby ustawowo po 1/2 majątku, czyli po 400000 zł. Prawo do zachowku daje im roszczenie o zapłatę połowy tej kwoty. Oznacza to, że zarówno Anna, jak i Tomasz mogą pozwać opiekunkę o zapłatę po 200 000 zł dla każdego z nich.

Trzeba jednak mieć na uwadze, że przepisy o zachowku są bardzo szczegółowe w kwestii tego, co i jak doliczać oraz z jakich okresów. Dlatego w każdej indywidualnej sytuacji warto sięgać do przepisów szczegółowych o zachowku lub nawet po opinię prawnika.

Ważne

Zachowek jest uregulowany w przepisach od art. 991 do 1011 Kodeksu cywilnego. To dużo skomplikowanych przepisów, które trzeba zwykle wziąć naraz pod uwagę, aby sprawdzić jaka przewidziana w nich sytuacja zachodzi w danej sprawie.

Nowelizacja przepisów – ulga dla zobowiązanych do zapłaty

Do niedawna obowiązek zapłaty zachowku, często opiewającego na wysokie kwoty, bywał dla spadkobierców testamentowych ogromnym obciążeniem. Nierzadko jedynym sposobem na spłatę roszczeń była sprzedaż odziedziczonej nieruchomości, stanowiącej centrum życiowe spadkobiercy. Problem ten dostrzegł ustawodawca, wprowadzając fundamentalną zmianę, która weszła w życie 22 maja 2023 roku. Do Kodeksu cywilnego dodano art. 997¹, który daje sądom nowe, elastyczne narzędzia. Zgodnie z nowymi przepisami, sąd, rozpatrując sprawę o zachowek, może – biorąc pod uwagę sytuację osobistą i majątkową zarówno uprawnionego, jak i zobowiązanego do zapłaty – rozłożyć płatność na raty, odroczyć termin jej płatności, a w wyjątkowych wypadkach nawet obniżyć wysokość zachowku. Okres spłaty w ratach może wynosić nawet dziesięć lat (w wyjątkowych przypadkach, standardowo jest to do pięciu lat). Decyzja sądu zależy od indywidualnej oceny, w której kluczową rolę odgrywają zasady współżycia społecznego. Sąd będzie ważył interesy obu stron: z jednej strony prawo pominiętego do otrzymania należnych mu środków, a z drugiej – sytuację spadkobiercy, który nie powinien być zmuszany do działań rujnujących jego sytuację życiową, jak np. natychmiastowa sprzedaż jedynego mieszkania.

Przykład

Pani Ewa odziedziczyła po ojcu dom, w którym mieszkała z nim przez ostatnie lata, opiekując się nim w chorobie. Jest to jej jedyny majątek i miejsce zamieszkania. Jej brat, który od lat nie utrzymywał z ojcem kontaktu, został w testamencie pominięty i wystąpił o zachowek w kwocie 300 000 zł. Przed nowelizacją pani Ewa prawdopodobnie musiałaby sprzedać dom, by go spłacić. Obecnie, dzięki nowym przepisom, może ona wnieść do sądu o rozłożenie tej płatności na raty, nawet na 10 lat. Jeśli jej sytuacja finansowa jest trudna, sąd może przychylić się do wniosku, co pozwoli jej zachować dom i spłacać brata w miesięcznych ratach.

Nie zwlekaj z działaniem – termin przedawnienia zachowku

Należy pamiętać, że roszczenie o zachowek nie jest wieczne. Prawo do jego dochodzenia przedawnia się z upływem 5 lat od dnia ogłoszenia testamentu. W przypadku, gdy spadkodawca testamentu nie sporządził, a prawo do zachowku wynika z dokonanych darowizn, termin ten liczy się od dnia otwarcia spadku, czyli śmierci spadkodawcy. Po upływie tego terminu zobowiązany do zapłaty może w sądzie podnieść zarzut przedawnienia, co skutecznie zablokuje możliwość dochodzenia roszczenia. Dlatego osoby przekonane o swoim prawie do zachowku nie powinny zwlekać z podjęciem kroków prawnych.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1071)

Powiązane
Czy 1 sierpnia stanie się dniem wolnym od pracy? Sejmowa komisja zabiera głos
Czy 1 sierpnia stanie się dniem wolnym od pracy? Sejmowa komisja zabiera głos
Nowe 1000 plus dla wybranych. Dodatek motywacyjny 1000 zł dla pracowników, którzy go jeszcze nie otrzymali. To nowy obowiązkowy składnik wynagrodzenia - czy już przysługuje?
Nowe 1000 plus dla wybranych. Dodatek motywacyjny 1000 zł dla pracowników, którzy go jeszcze nie otrzymali. To nowy obowiązkowy składnik wynagrodzenia - czy już przysługuje?
Czy będzie nowa ulga dla niepełnosprawnych z kodem 03-L? Premier wezwany do zajęcia się tematem
Czy będzie nowa ulga dla niepełnosprawnych z kodem 03-L? Premier wezwany do zajęcia się tematem
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Aerozolowa pułapka: jak jeden dezodorant może kosztować Cię 500 zł
16 lis 2025

Produkty w sprayu – od dezodorantów, przez lakiery do włosów, aż po farby i środki chemiczne – są codziennością w naszych domach. Używamy ich szybko i często bez zastanowienia, wyrzucając puste puszki do kosza. Jednak w polskim prawie aerozole podlegają szczególnym zasadom. Ich niewłaściwa segregacja może skutkować mandatem do 500 zł dla mieszkańca, a dla firm – karami sięgającymi 100 tys. zł.
Czy będzie nowa ulga dla niepełnosprawnych z kodem 03-L? Premier wezwany do zajęcia się tematem
16 lis 2025

Osoby głuche z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (symbol 03-L) od lat zmagają się z pełnopłatnymi przejazdami transportem publicznym, mimo że wiele innych grup niepełnosprawnych korzystają z ustawowych ulg. Po tym, jak Ministerstwo Infrastruktury umyło ręce, zasłaniając się kompetencjami innych resortów, Komisja do Spraw Petycji Sejmu RP wystosowała nowy dezyderat w tej sprawie bezpośrednio do Prezesa Rady Ministrów. To wezwanie do kompleksowej rewizji przepisów, które zdaniem wnioskodawców, generują społeczne dysproporcje i bariery w dostępie do aktywności zawodowej i społecznej.
7-godzinny dzień pracy dla rodziców dzieci do 13 roku życia i dodatkowe 3 dni urlopu na każde dziecko na koszt FUS (a nie pracodawcy). To tylko niektóre z nowych przywilejów, które mają podnieść „najniższy w historii poziom dzietności w Polsce”
16 lis 2025

Zwiększenie przewidzianych w kodeksie pracy praw pracowniczych kobiet w ciąży i rodziców dzieci do 13 roku życia, to postulat petycji obywatelskiej, która została wniesiona do Sejmu. 7-godzinny dzień pracy i dodatkowe 3 dni urlopu na każde dziecko na koszt FUS (a nie pracodawcy), to tylko niektóre z nowych przywilejów, które miałyby podnieść – aktualnie najniższy w historii – poziom dzietności w Polsce.
Nie złożyłeś tego oświadczenia? Nie dostaniesz pieniędzy przed świętami. Ten problem dotyczy wielu pracowników
15 lis 2025

By korzystać ze swoich praw, trzeba znać zasady, które je regulują. Tymczasem w przypadku najbardziej powszechnych świadczeń, które przysługują pracownikom od wielu lat, nie tylko łatwo o błędy, ale wiele mitów, które wokół nich narosły, stało się z upływem lat niemal obowiązującym prawem.

REKLAMA

Rozwód przed kierownikiem USC a nie w sądzie. Będą dwa etapy. Ale to nowe prawo nie dla wszystkich chętnych
15 lis 2025

Rada Ministrów przyjęła 12 listopada 2025 r. projekt ustawy o zmianie Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz niektórych innych ustaw, wprowadzający do polskiego systemu prawnego możliwość pozasądowego rozwiązania małżeństwa. Projekt Ministerstwa Sprawiedliwości przewiduje, że rozwód będzie możliwy na podstawie zgodnych oświadczeń małżonków składanych przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego. Nowe przepisy (jeżeli uchwali je Sejm i Senat a Prezydent podpisze) mają wejść w życie po upływie 12 miesięcy od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.
30 listopada 2025 r. upływa ważny termin dla wielu rodziców. Wnioski do MOPS i ZUS
14 lis 2025

Z końcem listopada kończy się nie tylko możliwość wnioskowania o świadczenie dobry start z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W tym terminie warto też złożyć wniosek o zasiłek rodzinny, aby otrzymywać świadczenie przez cały okres zasiłkowy.
Zadłużenie to nie wstyd – brak reakcji już tak. Dzień bez Długów – dlaczego w Polsce to wciąż marzenie, a nie rzeczywistość?
14 lis 2025

17 listopada obchodzimy Ogólnopolski Dzień bez Długów – święto, które miało przypominać o odpowiedzialnym podejściu do finansów i zachęcać do życia bez zobowiązań. W praktyce jednak dla wielu Polaków to dzień, który zamiast motywować do niezależności finansowej, uświadamia, jak bardzo nasze życie stało się kredytem. Bo nawet jeśli nie mamy długu wobec banku, to często mamy dług wobec siebie – w czasie, energii i spokoju, które poświęcamy, by utrzymać finansową równowagę.
Nieruchomość w spadku – szczęście w nieszczęściu czy początek kłótni w rodzinie? Adwokat wyjaśnia jak zgodnie z prawem dziedziczyć nieruchomości
15 lis 2025

Listopad to czas refleksji, rodzinnych spotkań i rozmów o tym, co naprawdę ważne. To również miesiąc, w którym wiele osób zaczyna zastanawiać się nad przyszłością swojego majątku – a prawnicy coraz częściej słyszą pytania o testamenty, dziedziczenie i przekazywanie nieruchomości. Choć temat wydaje się odległy, w praktyce dotyczy każdego z nas. Bo nawet jeśli nie mamy jeszcze testamentu, to wcześniej czy później będziemy stroną w sprawie spadkowej – jako spadkobiercy lub spadkodawcy - pisze adwokat Karolina Pilawska.

REKLAMA

Te pieniądze trafią do wierzycieli jeszcze przed świętami. Dlaczego nie da się ich uchronić przed egzekucją?
15 lis 2025

Czy komornik zajmie świadczenie przedświąteczne należne pracownikowi? Wiele osób uważa, że to zależy od tego, z jakiego źródła jest finansowana jego wypłata. To jednak nie jest prawda. Na co więc trzeba zwrócić uwagę?
Zaległe płatności? Z końcem roku mija ważny termin. Nie pozwól, aby Twoje roszczenia się przedawniły
14 lis 2025

Instytucja przedawnienia ma co do zasady zapewniać stabilność i pewność w obrocie gospodarczym. Polega ona na tym, że po upływie określonego czasu ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia. Brak aktywności wierzyciela przez określony czas prowadzi do nieodwracalnej utraty możliwości skutecznego dochodzenia świadczenia przed sądem, co ma doniosłe skutki praktyczne, szczególnie w kontekście dynamicznie zmieniającego się otoczenia biznesowego i konieczności zarządzania portfelem wierzytelności.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA