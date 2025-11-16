Produkty w sprayu – od dezodorantów, przez lakiery do włosów, aż po farby i środki chemiczne – są codziennością w naszych domach. Używamy ich szybko i często bez zastanowienia, wyrzucając puste puszki do kosza. Jednak w polskim prawie aerozole podlegają szczególnym zasadom. Ich niewłaściwa segregacja może skutkować mandatem do 500 zł dla mieszkańca, a dla firm – karami sięgającymi 100 tys. zł.

Dlaczego aerozole wymagają szczególnej ostrożności?

Każde opakowanie w sprayu jest opakowaniem pod ciśnieniem. Nawet niewielka ilość gazu lub substancji chemicznej sprawia, że puszka staje się odpadem niebezpiecznym. Nieprzestrzeganie zasad selektywnej zbiórki nie tylko łamie przepisy, ale stwarza realne zagrożenie dla pracowników sortowni oraz dla środowiska. Z tego powodu ustawa o odpadach i regulaminy gmin nakładają szczególne obowiązki na mieszkańców i firmy.

Puste i niepuste aerozole – co mówią przepisy?

Puste dezodoranty w sprayu można wrzucić do żółtego pojemnika na metale i tworzywa sztuczne. Choć prawo na to pozwala, bardziej bezpiecznym rozwiązaniem jest przekazanie ich do PSZOK-u. W sortowni pozostałości gazu mogą spowodować wybuch lub pożar, dlatego dla bezpieczeństwa lepiej oddać aerozol do punktu selektywnego zbierania odpadów.

Dezodoranty w kulce lub sztyfcie nie są opakowaniami pod ciśnieniem i trafiają do odpadów zmieszanych. Natomiast wszystkie produkty chemiczne w sprayu, takie jak farby, lakiery czy środki czyszczące, które nie zostały całkowicie opróżnione, kwalifikują się jako odpady niebezpieczne i muszą być oddane do PSZOK-u.

Konsekwencje niewłaściwej segregacji

Prawo jest tutaj bardzo jasne. Mieszkaniec, który wyrzuci niepusty aerozol do żółtego pojemnika lub do odpadów zmieszanych, może otrzymać mandat w wysokości 100–500 zł. Dodatkowo gmina ma prawo podnieść opłatę za wywóz odpadów nawet dwukrotnie lub czterokrotnie w przypadku powtarzających się naruszeń.

W przypadku firm konsekwencje są jeszcze poważniejsze. Zasady BDO oraz przepisy dotyczące odpadów niebezpiecznych nakładają obowiązek prawidłowej ewidencji i przekazywania takich produktów do odpowiednich punktów. Naruszenie tych przepisów może kosztować przedsiębiorstwo od 5 tys. do 100 tys. zł.

Dlaczego warto przestrzegać zasad segregacji aerozoli?

Aerozole to odpady problemowe. Ich opakowania pod ciśnieniem mogą wybuchnąć w kontakcie z wysoką temperaturą lub podczas zgniatania, a resztki substancji chemicznych stanowią zagrożenie dla pracowników sortowni. Nawet pozornie puste puszki mogą zawierać resztki gazu, dlatego najlepiej jest przekazywać je do PSZOK-u, jeśli nie mamy całkowitej pewności, że zostały opróżnione.

W praktyce oznacza to proste reguły: całkowicie opróżnione dezodoranty można wyrzucić do żółtego pojemnika, niepuste aerozole i produkty chemiczne zawsze oddajemy do PSZOK-u, a dezodoranty w kulce lub sztyfcie trafiają do odpadów zmieszanych. Dzięki temu chronimy środowisko, zdrowie ludzi i unikamy wysokich kar.