Strona główna » Twoje pieniądze » Jak obliczyć wysokość emerytury w 2026? O tyle wzrosną Twoje świadczenia

Jak obliczyć wysokość emerytury w 2026? O tyle wzrosną Twoje świadczenia

03 października 2025, 05:40
Katarzyna Czajkowska
Katarzyna Czajkowska
Prawnik i Ekonomista
pieniądze banknoty kalkulator emerytury emerytury 2026
Wyliczanie emerytury w 2026. Sprawdź, o ile wzrosną Twoje świadczenia
W 2026 roku emeryci i renciści mogą spodziewać się kolejnej waloryzacji swoich świadczeń. Znamy już prognozowane wskaźniki, które pozwalają obliczyć, o ile dokładnie wzrosną świadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Sprawdź, jak samodzielnie dokonać kalkulacji i dowiedz się, jaka podwyżka czeka Cię w przyszłym roku.

rozwiń >

Zgodnie z obowiązującymi przepisami emerytury i renty podlegają corocznej waloryzacji, która ma na celu zrekompensowanie wzrostu cen i płac. Od 2026 roku świadczenia wzrosną o 8 proc. W walce z inflacją i kryzysem kosztów życia jest to zdecydowanie dobra wiadomość dla seniorów. Warto jednak zrozumieć, jakie mechanizmy prawne i ekonomiczne stoją za tym procesem, aby w pełni ocenić jego realne znaczenie dla domowego budżetu. Wbrew pozorom, wyliczenie nowej emerytury nie jest tak skomplikowane, jak mogłoby się wydawać, a dzięki naszym wskazówkom każdy będzie mógł sprawdzić, na jaką kwotę może liczyć po podwyżce.

Waloryzacja emerytur i rent - mechanizm

Zasady waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych określa ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1251 ze zm.). Zgodnie z jej przepisami, waloryzacja przeprowadzana jest co roku 1 marca. Służy ona zwiększeniu nominalnej wartości świadczeń do poziomu, który odpowiada bieżącym warunkom ekonomicznym, co ma chronić emerytów i rencistów przed utratą siły nabywczej ich pieniędzy.

Waloryzacja to nic innego jak pomnożenie kwoty świadczenia przez wskaźnik waloryzacji. Wskaźnik ten jest obliczany na podstawie dwóch kluczowych czynników. Pierwszym jest średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym, czyli tzw. inflacja emerycka. Drugim, co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku. Ostateczna wysokość wskaźnika waloryzacji jest ogłaszana przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego w drodze komunikatu, publikowanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

Warto podkreślić, że świadczenia z ZUS, w tym emerytury, podlegają waloryzacji z urzędu. Oznacza to, że emeryt nie musi składać żadnych wniosków w tej sprawie. ZUS automatycznie przeliczy świadczenie i wypłaci je w zaktualizowanej, wyższej kwocie. Nowa wysokość emerytury będzie obowiązywać od 1 marca 2026 roku.

Jak obliczyć wysokość emerytury w 2026?

Aby obliczyć nową wysokość emerytury, konieczne jest zastosowanie wzoru. Zgodnie z prognozami, wskaźnik waloryzacji w 2026 roku ma wynieść 108,00 proc. Oznacza to, że każde świadczenie zostanie podniesione o 8 proc. od dotychczasowej wartości.

Wzór wygląda następująco:

Nowa wysokość emerytury = dotychczasowa wysokość emerytury x 1,08

Przykładowe wyliczenia emerytur w 2026

Przedstawiamy symulację wzrostu emerytury w zależności od jej obecnej wysokości. Podane kwoty są brutto. Warto pamiętać, że kwota netto zależy od indywidualnej sytuacji podatkowej emeryta.

Pani Anna, 72 lata, emerytura z ZUS

Pani Anna przechodziła na emeryturę pięć lat temu. Jej obecne świadczenie wynosi 2300 zł brutto. Waloryzacja w 2026 roku obliczona zostanie w następujący sposób:

2300 zł x 1,08 = 2484 zł

Po waloryzacji świadczenie pani Anny wzrośnie o 184 zł brutto miesięcznie.

Pan Jan, 68 lat, rencista ZUS

Pan Jan otrzymuje rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy w wysokości 1850 zł brutto. W marcu 2026 roku jego renta zostanie poddana waloryzacji:

1850 zł x 1,08 = 1998 zł

W wyniku waloryzacji świadczenie pana Jana wzrośnie o 148 zł brutto miesięcznie.

Pani Elżbieta, 63 lata, emerytka KRUS

Pani Elżbieta pobiera emeryturę rolniczą z KRUS w wysokości 1500 zł brutto. Z uwagi na wysokość świadczenia zostanie ono zwaloryzowane do kwoty najniższej emerytury:

Minimalna emerytura 1780,96 zł x 1,08 = 1923,44 zł

Pani Elżbieta otrzyma podwyżkę do kwoty minimalnej, co oznacza wzrost o 423,44 zł brutto miesięcznie.

Pan Paweł, 70 lat, emeryt wojskowy

Pan Paweł, jako emeryt wojskowy, otrzymuje świadczenie w wysokości 4500 zł brutto. Waloryzacja obejmie również emerytury resortowe:

4500 zł x 1,08 = 4860 zł

Emerytura pana Pawła wzrośnie o 360 zł brutto miesięcznie.

Pani Katarzyna, 66 lat, emerytura na poziomie średniego świadczenia

Pani Katarzyna pobiera emeryturę w wysokości 3200 zł brutto, co jest zbliżone do średniej krajowej. Po waloryzacji jej świadczenie wyniesie:

3200 zł x 1,08 = 3456 zł

Pani Katarzyna zyska 256 zł brutto miesięcznie.

Pan Marek, 67 lat, emerytura z doliczonym kapitałem początkowym

Pan Marek przeszedł na emeryturę, która była liczona w oparciu o jego składki oraz kapitał początkowy. Obecnie jego świadczenie wynosi 2800 zł brutto. Nowa wysokość świadczenia po waloryzacji to:

2800 zł x 1,08 = 3024 zł

Emerytura pana Marka wzrośnie o 224 zł brutto miesięcznie.

Minimalna emerytura w 2026 r.

Waloryzacja dotyczy również najniższych świadczeń, w tym minimalnej emerytury. Jest to szczególnie ważna informacja dla osób, których świadczenia są niższe niż obecnie obowiązująca kwota najniższej emerytury, która wynosi 1780,96 zł brutto.

Ważne

Zgodnie z obowiązującymi prognozami minimalna emerytura w 2026 roku ma wzrosnąć do kwoty 1923,44 zł brutto, co stanowi wzrost o 142,48 zł.

Podniesienie najniższej emerytury jest istotnym krokiem w kierunku zapewnienia godziwego poziomu życia osobom, które przez lata pracowały na niskich zarobkach. Zgodnie z art. 85 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, rząd jest zobligowany do wyrównania emerytur do poziomu gwarantowanej kwoty najniższego świadczenia. Minimalna emerytura, zwana też emeryturą gwarantowaną, jest wypłacana pod warunkiem osiągnięcia przez seniora minimalnego stażu pracy (20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn). Jeśli senior nie osiągnął wymaganego stażu pracy, przysługuje mu świadczenie w wysokości wyliczonej z kapitału początkowego, jednak nie podlega ono podniesieniu do wysokości emerytury minimalnej. Jest to częsta przyczyna zaniżenia świadczenia, na którą warto zwrócić uwagę.

Kiedy i w jakiej formie nastąpi podwyżka

Waloryzacja emerytur i rent ma miejsce raz w roku, zawsze 1 marca. Emeryci i renciści nie muszą podejmować żadnych działań, aby otrzymać podwyższone świadczenie. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a także Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i inne organy wypłacające świadczenia, dokonują przeliczenia z urzędu. Decyzja o nowej wysokości świadczenia zostanie wysłana do seniora, co pozwoli mu dokładnie zweryfikować kwotę, jaką otrzyma.

Wypłaty wyższych świadczeń rozpoczną się już w marcu 2026 roku, zgodnie z terminami, w jakich poszczególne osoby otrzymują swoje emerytury. Ponieważ wyliczenia są dokonywane automatycznie przez ZUS, nie ma możliwości, aby pieniądze trafiły na konto emeryta z opóźnieniem. Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest zobligowany do wypłacenia świadczeń w terminach określonych w ustawie.

Wypłaty emerytur są realizowane w siedmiu terminach, a mianowicie 1., 5., 6., 10., 15., 20. i 25. dnia miesiąca. Zdarza się, że termin wypłaty przypada w dzień wolny od pracy, w tym w sobotę lub w święto. W takim przypadku ZUS wypłaca pieniądze dzień wcześniej. Zgodnie z art. 132 ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wypłaty świadczeń dokonywane są w tych terminach, co ma na celu zapewnienie płynności finansowej osobom uprawnionym.

Emerytura a inflacja

W kontekście waloryzacji emerytur i rent często pojawia się kwestia inflacji. Wskaźnik waloryzacji jest ściśle powiązany ze wskaźnikiem inflacji.

Analizując omawiane zagadnienie Sąd Najwyższy uznał, że „ustalenie wartości świadczeń powinno opierać się na wskaźniku waloryzacji, który odpowiada realnej wartości pieniądza, uwzględniając nie tylko wskaźnik inflacji, ale również wzrost wynagrodzeń, aby świadczenia emerytalne i rentowe nie traciły swojej wartości nabywczej w relacji do przeciętnych dochodów społeczeństwa" (Wyrok SN z 25 marca 2010 r., sygn. akt III UK 82/09).

Zatem wysokość inflacji w 2025 roku będzie mieć kluczowe znaczenie dla ustalenia wysokości waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych w marcu 2026 roku. Choć w chwili obecnej mamy do czynienia z prognozami, to należy traktować je jako wysoce prawdopodobne, ponieważ są one oparte o rzetelne dane z Głównego Urzędu Statystycznego i inne oficjalne prognozy ekonomiczne.

W orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego wielokrotnie podkreślano, że państwo ma obowiązek chronić uprawnienia emerytalne przed inflacją. Ochrona ta powinna być zapewniona poprzez mechanizm, który jest w stanie realnie chronić świadczenia przed utratą wartości.

Czy emerytura może zostać obniżona?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami emerytura nie może ulec obniżeniu w wyniku waloryzacji. Wskaźnik waloryzacji nigdy nie jest niższy niż 100 proc., co oznacza, że świadczenia mogą jedynie wzrosnąć, a nie zmaleć. Nawet w przypadku deflacji, czyli spadku cen, wskaźnik waloryzacji wyniósłby 100 proc., co zagwarantowałoby wypłatę świadczenia w dotychczasowej wysokości.

Taka zasada jest zgodna z art. 67 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, który stanowi, że obywatel ma prawo do zabezpieczenia społecznego w razie niezdolności do pracy ze względu na chorobę lub inwalidztwo, a także po osiągnięciu wieku emerytalnego. Zasada ta jest kluczowa dla zapewnienia bezpieczeństwa socjalnego obywatelom.

Prognozowany wzrost emerytur o 8 proc. w 2026 roku to dobra wiadomość dla seniorów. Waloryzacja ma na celu zrekompensowanie skutków inflacji i zapewnienie, że wartość świadczeń nie będzie spadać w ujęciu realnym. Ważne jest, aby pamiętać, że podane w artykule kwoty są prognozami, a ostateczna decyzja w sprawie wysokości waloryzacji zostanie ogłoszona w komunikacie ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.

Podczas gdy czekamy na oficjalne dane, seniorzy już teraz mogą wstępnie obliczyć, na jaką podwyżkę mogą liczyć. Użycie prostego wzoru pozwoli im na zaplanowanie swojego domowego budżetu na nadchodzący rok. Warto pamiętać, że waloryzacja jest procesem automatycznym, co oznacza, że nie ma potrzeby składania żadnych wniosków. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zajmie się wszystkim. Wszelkie pytania lub wątpliwości dotyczące waloryzacji można zgłaszać w oddziałach ZUS.

Podstawa prawna

• Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1251 ze zm.).

• Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2023 r. poz. 1465 ze zm.).

• Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r. nr 78 poz. 483 ze zm.).

Źródło: INFOR
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

