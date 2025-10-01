Egzekucja komornicza i zajęcie konta to problem tysięcy Polaków. Dowiedz się, jak zmieni się kwota wolna od zajęcia w 2026 roku, jaki wpływ ma na to planowany wzrost minimalnego wynagrodzenia, a także ile pieniędzy musi zgodnie z prawem pozostać na Twoim rachunku bankowym.

Egzekucja komornicza to dla wielu osób źródło ogromnego stresu i niepewności. Jednym z najczęściej zadawanych pytań, które spędzają dłużnikom sen z powiek, jest to, ile komornik może zabrać z ich konta bankowego. Przepisy prawa chronią dłużnika, gwarantując mu pewną kwotę wolną od zajęcia, która ma zapewnić środki na podstawowe potrzeby życiowe. Warto dokładnie poznać te zasady, aby w trudnej sytuacji wiedzieć, jakie prawa przysługują i ile pieniędzy powinno pozostać na koncie. Z uwagi na stale rosnące minimalne wynagrodzenie za pracę, zmieniają się także limity kwot wolnych od zajęcia.

Kwota wolna od zajęcia w 2026 roku

Kluczową kwestią w egzekucji z rachunku bankowego jest tzw. kwota wolna od zajęcia. Zgodnie z art. 54 Prawa bankowego, środki pieniężne znajdujące się na rachunkach oszczędnościowych, rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunkach terminowych lokat oszczędnościowych są wolne od zajęcia do wysokości 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Jednak przepisy te dotyczą jedynie zajęcia z rachunku bankowego. W przypadku egzekucji z wynagrodzenia za pracę, zastosowanie mają przepisy Kodeksu pracy. Kwota, która pozostanie dłużnikowi na koncie, zależy od tego, z jakiego źródła pochodzą środki. Inaczej traktowane są wynagrodzenia za pracę, inaczej emerytury i renty, a jeszcze inaczej środki, które nie mają charakteru świadczenia (np. oszczędności, spadki, darowizny).

W 2026 roku przewiduje się dalszy wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę. Obecne prognozy wskazują, że od 1 stycznia 2026 roku minimalne wynagrodzenie może wzrosnąć do około 4600 zł brutto. Od tej kwoty zależą wszystkie limity.

Egzekucja z wynagrodzenia za pracę

Egzekucja z wynagrodzenia za pracę jest jednym z najczęściej stosowanych sposobów. Zgodnie z art. 87 Kodeksu pracy, komornik może zająć:

• w przypadku egzekucji świadczeń alimentacyjnych – do 60% wynagrodzenia;

• w przypadku innych świadczeń (np. długi kredytowe) – do 50% wynagrodzenia.

Ważne Kwota wolna od zajęcia przysługuje tylko wtedy, gdy dłużnik pracuje na pełnym etacie i pobiera co najmniej minimalne wynagrodzenie. W przypadku zatrudnienia na część etatu, kwota wolna od zajęcia jest proporcjonalnie niższa. Oznacza to, że osoby zarabiające mniej, mają mniejszą ochronę.

Przykład Pan Adam, zatrudniony na pełen etat, otrzymuje wynagrodzenie minimalne w wysokości 4600 zł brutto (ok. 3438 zł netto). W 2026 roku jego wynagrodzenie jest obciążone egzekucją z tytułu niezapłaconych rat za telewizor. Zgodnie z Kodeksem pracy, komornik może zająć do 50% wynagrodzenia. 3438 zł x 50% = 1719 zł. Jednakże, panu Adamowi musi pozostać co najmniej minimalne wynagrodzenie netto, po odliczeniu wszystkich składek i zaliczki na podatek dochodowy. Oznacza to, że komornik nie może zabrać mu ani złotówki. Zgodnie z art. 87[1] Kodeksu pracy, z wynagrodzenia za pracę można potrącić do 50% wynagrodzenia, a kwota wolna od potrąceń wynosi w tym przypadku minimalne wynagrodzenie za pracę po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy.

Egzekucja komornicza z emerytury i renty

Egzekucję komorniczą z emerytur i rent reguluje ustawa o emeryturach i rentach z FUS. Podobnie jak w przypadku wynagrodzenia za pracę, istnieje kwota wolna od zajęcia:

• w przypadku egzekucji alimentów – komornik może zająć do 60% świadczenia;

• w przypadku innych długów – do 25% świadczenia.

Wysokość kwoty wolnej od zajęcia jest bardzo precyzyjnie określona. Zgodnie z art. 140 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, komornik nie może zająć więcej niż 25% świadczenia, a kwota wolna od zajęcia zależy od wysokości emerytury minimalnej.

W ostatnim czasie w orzecznictwie dominuje stanowisko, że komornik nie może zająć całości świadczenia, nawet w przypadku dużego zadłużenia. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 10 kwietnia 2012 r. (sygn. akt II UK 221/11) podkreślił, że "kwoty wolne od zajęcia mają na celu ochronę minimum egzystencji dłużnika i nie mogą być naruszone w toku egzekucji komorniczej."

Egzekucja z rachunku bankowego

W przypadku, gdy na konto dłużnika wpływają różne środki – nie tylko wynagrodzenie za pracę, ale też emerytura, renta, zasiłki czy oszczędności – zasady egzekucji są inne. Zgodnie z art. 54 Prawa bankowego, kwota wolna od zajęcia na koncie wynosi 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Ważne Kwota wolna od zajęcia przysługuje jednokrotnie w ciągu każdego miesiąca kalendarzowego. Nie ma znaczenia, czy na konto wpływają świadczenia z jednego czy z wielu źródeł. Kwota wolna jest liczona od początku każdego miesiąca.

Przykład Pani Joanna ma na koncie 5000 zł oszczędności, które są wynikiem jej pracy na czarno. W 2026 roku, gdy minimalne wynagrodzenie wynosi 4600 zł brutto, komornik może zająć z jej konta całą kwotę, z wyjątkiem 75% minimalnego wynagrodzenia. Minimalne wynagrodzenie brutto w 2026 roku: 4600 zł Kwota wolna od zajęcia: 4600 zł x 75% = 3450 zł Komornik może zająć z konta pani Joanny: 5000 zł - 3450 zł = 1550 zł. Pozostała na koncie kwota 3450 zł jest chroniona.

Kwota wolna od zajęcia w 2026 r.

Na chwilę obecną nie ma projektu ustawy, która miałaby na celu zmianę zasad egzekucji komorniczej w 2026 roku. Kwota wolna od zajęcia będzie nadal powiązana z minimalnym wynagrodzeniem za pracę. Wzrost tej kwoty będzie zatem automatycznie przekładał się na wzrost kwoty wolnej od zajęcia.

Zgodnie z art. 87 Kodeksu pracy, potrącenia z wynagrodzenia za pracę mogą dotyczyć alimentów, kar pieniężnych oraz innych należności. Przepisy te są jednak bardzo precyzyjne i każda próba ominięcia ich przez komornika jest niezgodna z prawem.

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 22 sierpnia 2012 r. (sygn. akt II UK 45/12) uznał, że "w przypadku egzekucji z rachunku bankowego, komornik jest zobowiązany do przestrzegania limitów określonych w ustawie Prawo bankowe."

W 2026 roku zasady zajęcia komorniczego z wynagrodzenia za pracę oraz z rachunków bankowych pozostaną niezmienione. Kwoty wolne od zajęcia będą jednak wyższe, co wynika z planowanego wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę. Kluczowe jest, aby dłużnicy wiedzieli, że komornik nie może zająć całej kwoty, która wpływa na ich konto. Mają oni prawo do pozostawienia na rachunku bankowym środków w wysokości 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę, a w przypadku wynagrodzenia za pracę – kwota wolna od zajęcia to minimalne wynagrodzenie netto.