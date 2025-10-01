REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Wiadomości » Ile może zabrać komornik z konta w 2026. Czy będzie zmiana kwoty?

Ile może zabrać komornik z konta w 2026. Czy będzie zmiana kwoty?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
01 października 2025, 14:11
Katarzyna Czajkowska
Katarzyna Czajkowska
Prawnik i Ekonomista
komornik, zajęcie komornicze, egzekucja komornicza
Ile może zabrać komornik z konta w 2026. Czy będzie zmiana kwoty?
shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Egzekucja komornicza i zajęcie konta to problem tysięcy Polaków. Dowiedz się, jak zmieni się kwota wolna od zajęcia w 2026 roku, jaki wpływ ma na to planowany wzrost minimalnego wynagrodzenia, a także ile pieniędzy musi zgodnie z prawem pozostać na Twoim rachunku bankowym.

Egzekucja komornicza to dla wielu osób źródło ogromnego stresu i niepewności. Jednym z najczęściej zadawanych pytań, które spędzają dłużnikom sen z powiek, jest to, ile komornik może zabrać z ich konta bankowego. Przepisy prawa chronią dłużnika, gwarantując mu pewną kwotę wolną od zajęcia, która ma zapewnić środki na podstawowe potrzeby życiowe. Warto dokładnie poznać te zasady, aby w trudnej sytuacji wiedzieć, jakie prawa przysługują i ile pieniędzy powinno pozostać na koncie. Z uwagi na stale rosnące minimalne wynagrodzenie za pracę, zmieniają się także limity kwot wolnych od zajęcia.

REKLAMA

REKLAMA

Kwota wolna od zajęcia w 2026 roku

Kluczową kwestią w egzekucji z rachunku bankowego jest tzw. kwota wolna od zajęcia. Zgodnie z art. 54 Prawa bankowego, środki pieniężne znajdujące się na rachunkach oszczędnościowych, rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunkach terminowych lokat oszczędnościowych są wolne od zajęcia do wysokości 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Jednak przepisy te dotyczą jedynie zajęcia z rachunku bankowego. W przypadku egzekucji z wynagrodzenia za pracę, zastosowanie mają przepisy Kodeksu pracy. Kwota, która pozostanie dłużnikowi na koncie, zależy od tego, z jakiego źródła pochodzą środki. Inaczej traktowane są wynagrodzenia za pracę, inaczej emerytury i renty, a jeszcze inaczej środki, które nie mają charakteru świadczenia (np. oszczędności, spadki, darowizny).

W 2026 roku przewiduje się dalszy wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę. Obecne prognozy wskazują, że od 1 stycznia 2026 roku minimalne wynagrodzenie może wzrosnąć do około 4600 zł brutto. Od tej kwoty zależą wszystkie limity.

REKLAMA

Egzekucja z wynagrodzenia za pracę

Egzekucja z wynagrodzenia za pracę jest jednym z najczęściej stosowanych sposobów. Zgodnie z art. 87 Kodeksu pracy, komornik może zająć:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

• w przypadku egzekucji świadczeń alimentacyjnych – do 60% wynagrodzenia;

• w przypadku innych świadczeń (np. długi kredytowe) – do 50% wynagrodzenia.

Ważne

Kwota wolna od zajęcia przysługuje tylko wtedy, gdy dłużnik pracuje na pełnym etacie i pobiera co najmniej minimalne wynagrodzenie. W przypadku zatrudnienia na część etatu, kwota wolna od zajęcia jest proporcjonalnie niższa. Oznacza to, że osoby zarabiające mniej, mają mniejszą ochronę.

Przykład

Pan Adam, zatrudniony na pełen etat, otrzymuje wynagrodzenie minimalne w wysokości 4600 zł brutto (ok. 3438 zł netto). W 2026 roku jego wynagrodzenie jest obciążone egzekucją z tytułu niezapłaconych rat za telewizor.

Zgodnie z Kodeksem pracy, komornik może zająć do 50% wynagrodzenia.

3438 zł x 50% = 1719 zł.

Jednakże, panu Adamowi musi pozostać co najmniej minimalne wynagrodzenie netto, po odliczeniu wszystkich składek i zaliczki na podatek dochodowy. Oznacza to, że komornik nie może zabrać mu ani złotówki. Zgodnie z art. 87[1] Kodeksu pracy, z wynagrodzenia za pracę można potrącić do 50% wynagrodzenia, a kwota wolna od potrąceń wynosi w tym przypadku minimalne wynagrodzenie za pracę po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy.

Egzekucja komornicza z emerytury i renty

Egzekucję komorniczą z emerytur i rent reguluje ustawa o emeryturach i rentach z FUS. Podobnie jak w przypadku wynagrodzenia za pracę, istnieje kwota wolna od zajęcia:

w przypadku egzekucji alimentów – komornik może zająć do 60% świadczenia;

w przypadku innych długów – do 25% świadczenia.

Wysokość kwoty wolnej od zajęcia jest bardzo precyzyjnie określona. Zgodnie z art. 140 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, komornik nie może zająć więcej niż 25% świadczenia, a kwota wolna od zajęcia zależy od wysokości emerytury minimalnej.

W ostatnim czasie w orzecznictwie dominuje stanowisko, że komornik nie może zająć całości świadczenia, nawet w przypadku dużego zadłużenia. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 10 kwietnia 2012 r. (sygn. akt II UK 221/11) podkreślił, że "kwoty wolne od zajęcia mają na celu ochronę minimum egzystencji dłużnika i nie mogą być naruszone w toku egzekucji komorniczej."

Egzekucja z rachunku bankowego

W przypadku, gdy na konto dłużnika wpływają różne środki – nie tylko wynagrodzenie za pracę, ale też emerytura, renta, zasiłki czy oszczędności – zasady egzekucji są inne. Zgodnie z art. 54 Prawa bankowego, kwota wolna od zajęcia na koncie wynosi 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Ważne

Kwota wolna od zajęcia przysługuje jednokrotnie w ciągu każdego miesiąca kalendarzowego. Nie ma znaczenia, czy na konto wpływają świadczenia z jednego czy z wielu źródeł. Kwota wolna jest liczona od początku każdego miesiąca.

Przykład

Pani Joanna ma na koncie 5000 zł oszczędności, które są wynikiem jej pracy na czarno. W 2026 roku, gdy minimalne wynagrodzenie wynosi 4600 zł brutto, komornik może zająć z jej konta całą kwotę, z wyjątkiem 75% minimalnego wynagrodzenia.

Minimalne wynagrodzenie brutto w 2026 roku: 4600 zł

Kwota wolna od zajęcia: 4600 zł x 75% = 3450 zł

Komornik może zająć z konta pani Joanny: 5000 zł - 3450 zł = 1550 zł.

Pozostała na koncie kwota 3450 zł jest chroniona.

Kwota wolna od zajęcia w 2026 r.

Na chwilę obecną nie ma projektu ustawy, która miałaby na celu zmianę zasad egzekucji komorniczej w 2026 roku. Kwota wolna od zajęcia będzie nadal powiązana z minimalnym wynagrodzeniem za pracę. Wzrost tej kwoty będzie zatem automatycznie przekładał się na wzrost kwoty wolnej od zajęcia.

Zgodnie z art. 87 Kodeksu pracy, potrącenia z wynagrodzenia za pracę mogą dotyczyć alimentów, kar pieniężnych oraz innych należności. Przepisy te są jednak bardzo precyzyjne i każda próba ominięcia ich przez komornika jest niezgodna z prawem.

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 22 sierpnia 2012 r. (sygn. akt II UK 45/12) uznał, że "w przypadku egzekucji z rachunku bankowego, komornik jest zobowiązany do przestrzegania limitów określonych w ustawie Prawo bankowe."

W 2026 roku zasady zajęcia komorniczego z wynagrodzenia za pracę oraz z rachunków bankowych pozostaną niezmienione. Kwoty wolne od zajęcia będą jednak wyższe, co wynika z planowanego wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę. Kluczowe jest, aby dłużnicy wiedzieli, że komornik nie może zająć całej kwoty, która wpływa na ich konto. Mają oni prawo do pozostawienia na rachunku bankowym środków w wysokości 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę, a w przypadku wynagrodzenia za pracę – kwota wolna od zajęcia to minimalne wynagrodzenie netto.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. 2024 poz. 1779)

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. 2023 poz. 2488)

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 2024 poz. 1894)

Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. 2023 poz. 1251)

Powiązane
Senat: Zmiany u komorników. Będzie łatwiej kupić zadłużone mieszkanie. Dłużnik ma szansę na wyższą cenę
Senat: Zmiany u komorników. Będzie łatwiej kupić zadłużone mieszkanie. Dłużnik ma szansę na wyższą cenę
Nowe prawo ratuje rolników przed komornikiem! Teraz egzekucje długów wstrzymane po złożeniu wniosku do KOWR
Nowe prawo ratuje rolników przed komornikiem! Teraz egzekucje długów wstrzymane po złożeniu wniosku do KOWR
Prezydent podpisał wyższy wiek emerytalny komorników. Czy będą odszkodowania?
Prezydent podpisał wyższy wiek emerytalny komorników. Czy będą odszkodowania?
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Jak prawidłowo i zgodnie z prawem jeździć po ulicy rowerem? Czyli czego mogą od rowerzystów wymagać kierowcy i vice versa? Q&A
01 paź 2025

Rower i przepisy ruchu drogowego 2025: W poprzednim artykule omówiłem najczęstszy sposób poruszania się rowerem, czyli pod drodze lub pasie dla rowerów (DRD), drodze dla pieszych i rowerów (CPR) i drodze dla pieszych, które w mojej ocenie sprawiają dużo problemy. Jak się okazuje poruszanie się rowerem po jezdni (ulica) i po lesie sprawia nie mniejsze problemy, które tym razem wyjaśnię w formie Q&A.
Nie tylko punkty 7 i 8. Kolejne problemy z orzekaniem o niepełnosprawności
01 paź 2025

Rzeczniczka Praw Dziecka Monika Horna-Cieślak ponownie apeluje o zmianę działania komisji orzekających o niepełnosprawności. Do Biura RPD wciąż wpływają zastrzeżenia rodziców, zaniepokojonych formą przeprowadzania wywiadu i badania z udziałem dziecka.
Pracowników zaskoczyły niższe wpływy na konta. Z czego wynikają? Można jeszcze złożyć pracodawcom odpowiednie oświadczenia
01 paź 2025

Jesień zaskoczyła pracowników nie tylko niskimi temperaturami, ale również niższymi wpływami na konta. Skąd się wziął nagły spadek wynagrodzenia? Dotyczy tych osób, które nie złożyły pracownikom stosownych oświadczeń.
System kaucyjny w Polsce rusza dziś, tj. 1 października 2025. Co warto wiedzieć, zanim oddasz butelkę lub puszkę? [WYWIAD]
30 wrz 2025

Dziś, 1 października 2025 r. w całej Polsce zaczął działać system kaucyjny. Konsumenci za butelkę PET czy puszkę zapłacą kaucję, którą odzyskają, gdy wrzucą opakowanie do punktu zbiórki. Jak dokładnie działa system, jakie są zasady i jakie wyzwania stoją przed jego operatorami? O tym w rozmowie z redakcją Infor.pl opowiada Zygmunt Ochał, Członek Zarządu Zwrotka S.A. – jednego z 7 operatorów systemu kaucyjnego w Polsce.

REKLAMA

System kaucyjny wchodzi w życie. Już wiadomo, co czeka klientów i producentów
30 wrz 2025

Butelki PET i puszki całkowicie zdominowały półki sklepowe – wynika z najnowszych danych. To oznacza, że od 1 października system kaucyjny obejmie zdecydowaną większość napojów w Polsce. Czy konsumenci zaakceptują nowe zasady gry, czy zaczną ich unikać? Pierwsze odpowiedzi poznamy już w najbliższych miesiącach.
Pracowniku, tego dokumentu nie podpisuj w ciemno! Dzięki temu pracodawca nie zaskoczy cię potrąceniem z wynagrodzenia
01 paź 2025

Jak dbać o swoje wynagrodzenie? Między innymi trzeba zwracać uwagę na to, jakie dokumenty podpisuje się na prośbę pracodawcy. Zgody podpisane w ciemno i bez należytej uwagi mogą bowiem w przyszłości doprowadzić do tego, że pracownik straci wpływ na potrącenia ze swojej wypłaty.
Polska przeregulowała MiCA? Eksperci ostrzegają przed barierami i chaosem podatkowym [Projekt ustawy o kryptoaktywach]
30 wrz 2025

Polska przygotowała najobszerniejszą implementację MiCA w całej UE aż 104 strony regulacji (Projekt ustawy o kryptoaktywach). Tak rozbudowane przepisy mają uporządkować rynek, ale rodzą pytania, czy nie staną się barierą dla polskich przedsiębiorców.
To będzie koniec kolejek na SOR i długiego czekania na pogotowie ratunkowe? Samorząd lekarski przegłosował ważne stanowisko
30 wrz 2025

Czy jest prosty sposób na rozwiązanie problemu długiego oczekiwania na świadczenia z zakresu ochrony zdrowia? Samorząd lekarski sformułował swoje stanowisko w tej istotnej sprawie. Może ono mieć poważne skutki społeczne i zdrowotne.

REKLAMA

Dodatek za dojazd do pracy z innej miejscowości. Mało kto o tym wie, ale szef musi zwrócić Ci pieniądze, jeżeli dojeżdżasz autem do pracy do innego miasta
30 wrz 2025

Okazuje się, że jeżeli dojeżdżasz autem do pracy z innej miejscowości, to w niektórych sytuacjach twój pracodawca może pomóc Ci pokryć koszty związane z wydatkami na dojazd. Kiedy przysługuje zwrot? Jaka to kwota? Oto szczegóły.
Koniec z wyrzucaniem do worków na śmieci resztek spożywczych, nabiału i ręczników papierowych. Zmiany w zasadach segregacji odpadów od 29 września 2025 r.
01 paź 2025

Rezygnacja z worków na śmieci w przypadku segregacji jednej z frakcji odpadów komunalnych (a konkretnie – bioodpadów kuchennych, takich jak m.in. resztki spożywcze, nabiał i ręczniki papierowe) – to działanie zaradcze podjęte przez kolejne miasto w Polsce, celem poprawy poziomu odpadów poddawanych recyklingowi, który na rok 2025 został ustalony na poziomie co najmniej 55% wszystkich zebranych odpadów w danym mieście lub gminie. Jedynie zwiększenie poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych, pozwoli uniknąć milionowych kar grożących miastu za nieosiąganie wymaganych poziomów recyklingu – alarmują władze Gdyni. Właściciele nieruchomości powinni natomiast być świadomi, że niewywiązywanie się z obowiązków w zakresie selektywnego zbierania odpadów – może skutkować podwyżką opłat za śmieci o nawet 400 proc.

REKLAMA