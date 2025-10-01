W 2026 roku ZUS planuje zaostrzenie procedur weryfikacyjnych dotyczących renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy, co może obniżyć wysokość Twojego świadczenia. Sprawdź, jak odpowiednio przygotować się do kontroli ZUS i zachować pełną kwotę świadczenia.

rozwiń >

Zasady przyznawania i weryfikacji renty z tytułu niezdolności do pracy reguluje ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1803). Zgodnie z art. 57 ust. 1 tej ustawy, renta przysługuje osobie, która została uznana za niezdolną do pracy, a niezdolność ta powstała w okresie składkowym lub nieskładkowym, określonym w przepisach. Częściowa niezdolność do pracy oznacza brak zdolności do wykonywania pracy zgodnej z kwalifikacjami, przy zachowaniu możliwości podejmowania lżejszych obowiązków.

Czym jest renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy?

Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy przysługuje osobom, które z powodów zdrowotnych nie mogą wykonywać pracy odpowiadającej ich kwalifikacjom, ale są zdolne do innych, mniej wymagających zajęć. Wysokość renty wynosi 75% podstawy wymiaru emerytury (art. 62 ust. 2 ustawy o emeryturach i rentach). W odróżnieniu od renty z tytułu całkowitej niezdolności, renta częściowa podlega surowszym zasadom weryfikacji, ponieważ ZUS regularnie bada, czy rencista nadal spełnia kryteria. W 2026 roku ZUS planuje wprowadzenie bardziej rygorystycznych procedur weryfikacyjnych, w tym:

• częstsze wezwania na komisje lekarskie,

• obowiązek dostarczania szczegółowej dokumentacji medycznej,

• weryfikację możliwości podjęcia pracy w zawodach alternatywnych. Ważne!

Renciści z orzeczeniem o częściowej niezdolności do pracy muszą przygotować się na częstsze kontrole ZUS w 2026 roku. Zgromadzenie pełnej dokumentacji medycznej może uchronić przed obniżką świadczenia.

Zmiany w weryfikacji ZUS w 2026 r.

ZUS zapowiada zaostrzenie procedur weryfikacyjnych, aby lepiej dostosować świadczenia do rzeczywistego stanu zdrowia rencistów. Kluczowe zmiany obejmują:

• Skrócenie okresów ważności orzeczeń: Orzeczenia o częściowej niezdolności do pracy mogą być wydawane na krótsze okresy, np. 1–2 lata, zamiast 3–5 lat.

• Szczegółowa analiza zdolności do pracy: ZUS będzie badał, czy rencista może podjąć pracę w zawodzie alternatywnym, nawet jeśli wymaga to przekwalifikowania.

• Wymóg aktualnej dokumentacji medycznej: Renciści będą musieli dostarczać zaświadczenia od specjalistów potwierdzające ograniczenia zdrowotne.

W orzecznictwie podkreśla się, że ZUS ma prawo weryfikować stan zdrowia rencisty, ale decyzje muszą być oparte na rzetelnych dowodach. Przykładowo, w wyroku Sądu Najwyższego z 12 kwietnia 2017 r. (sygn. akt II UK 123/16) stwierdzono, że „ZUS nie może automatycznie zawiesić renty bez przeprowadzenia pełnego postępowania dowodowego, uwzględniającego aktualny stan zdrowia ubezpieczonego”.

Jak przygotować się do kontroli ZUS?

Aby uchronić rentę przed obniżką lub zawieszeniem, renciści powinni:

• regularnie aktualizować dokumentację medyczną, w tym zaświadczenia od lekarzy specjalistów,

• przygotować historię leczenia, w tym wyniki badań diagnostycznych (np. RTG, MRI),

• zgłosić się na komisję lekarską ZUS z pełnym zestawem dokumentów,

• w razie wątpliwości złożyć odwołanie od decyzji ZUS do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych (zgodnie z art. 477(9) Kodeksu postępowania cywilnego).

Jak ZUS oblicza wysokość renty częściowej?

Wysokość renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy oblicza się na podstawie art. 62 ustawy o emeryturach i rentach. Podstawa wymiaru to średnie miesięczne wynagrodzenie z ostatnich 10 lat kalendarzowych lub 20 lat wybranych przez ubezpieczonego, pomniejszone o potrącone składki na ubezpieczenia społeczne (13,71%). Renta wynosi 75% tej podstawy.

Przykład Pani Zofia, lat 50, pracowała przez 25 lat, osiągając średnie wynagrodzenie 4500 zł brutto miesięcznie. W 2024 r. otrzymała orzeczenie o częściowej niezdolności do pracy z powodu choroby reumatycznej. Podstawa wymiaru renty: 4500 zł – (13,71% × 4500 zł) = 4500 zł – 616,95 zł = 3883,05 zł. Wysokość renty: 3883,05 zł × 75% = 2912,29 zł brutto miesięcznie. Po waloryzacji w marcu 2026 r. (prognozowana stawka 5,7%): 2912,29 zł × 1,057 = 3076,29 zł brutto miesięcznie. Pani Zofia otrzyma rentę w wysokości około 3076 zł brutto miesięcznie.

Co zrobić w przypadku decyzji o obniżce renty?

Jeśli ZUS obniży lub zawiesi rentę, rencista ma prawo do odwołania w ciągu 30 dni od otrzymania decyzji (art. 83 ust. 2 ustawy o emeryturach i rentach). Odwołanie składa się do sądu okręgowego za pośrednictwem oddziału ZUS. Kluczowe jest przedstawienie dowodów na utrzymujący się stan niezdolności do pracy, takich jak:

• opinie lekarzy specjalistów,

• wyniki badań medycznych,

• zaświadczenia o przebiegu rehabilitacji.

W orzecznictwie sądowym podkreśla się, że ZUS nie może arbitralnie zmieniać orzeczeń lekarskich. Przykładowo, w wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 18 października 2019 r. (sygn. akt III AUa 456/18) wskazano, że „ZUS powinien uwzględnić całość dokumentacji medycznej, a nie tylko opinię lekarza orzecznika, przy ocenie niezdolności do pracy”.

Ważne Renciści powinni gromadzić dokumentację medyczną na bieżąco, aby uniknąć ryzyka obniżki renty w 2026 roku. Odwołanie od decyzji ZUS do sądu może przywrócić pełne świadczenie.

Jak uniknąć obniżki renty dzięki pracy?

Renciści z orzeczeniem o częściowej niezdolności do pracy mogą podejmować zatrudnienie, ale muszą przestrzegać limitów dorabiania (70% i 130% przeciętnego wynagrodzenia). W 2026 r. progi te wyniosą odpowiednio ok. 3800 zł i 7000 zł brutto miesięcznie (na podstawie prognozowanego wzrostu wynagrodzeń). Przekroczenie wyższego limitu skutkuje zawieszeniem renty, a niższego – jej obniżką.

Przykład Pan Marek, lat 40, pobiera rentę częściową w wysokości 2500 zł brutto. W 2026 r. podejmuje pracę na pół etatu, zarabiając 3500 zł brutto miesięcznie. Jego dochód mieści się w limicie 3800 zł, więc renta nie jest obniżana. Gdyby zarobił 7500 zł brutto, ZUS zawiesiłby świadczenie.

Zaostrzenie weryfikacji rent w 2026 r.

Zaostrzenie weryfikacji rent w 2026 roku wynika z potrzeby dostosowania systemu do zmieniających się warunków na rynku pracy i rosnących kosztów ZUS. Jednak renciści, którzy przygotują się do kontroli i dostarczą pełną dokumentację, mają dużą szansę na utrzymanie świadczenia. Kluczowe jest również śledzenie komunikatów ZUS dotyczących nowych procedur.