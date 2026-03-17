Jesienią zapłacisz czekiem za urlop. Rząd szykuje nową dopłatę do turystyki

Rząd oraz samorządy ruszają z nowymi programami wsparcia dla podróżnych. Już jesienią 2026 roku skorzystasz ze specjalnego czeku turystycznego, a mieszkańcy całego kraju już teraz mogą sięgać po bony na Warmię i Mazury. To dobra okazja, by zaplanować tańszy wypoczynek poza szczytem sezonu.

Czek turystyczny 2026

Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło nowy projekt. Jesienią 2026 roku w portfelach Polaków pojawi się czek turystyczny. Program wesprze regiony przy wschodniej granicy, które ucierpiały wizerunkowo przez konflikt w Ukrainie. Wsparcie trafi do turystów odwiedzających województwa:

warmińsko-mazurskie,

podlaskie,

lubelskie,

podkarpackie.

Budżet tego projektu to 20 milionów złotych. Połowę kwoty wykłada ministerstwo, a drugą połowę dokładają marszałkowie województw. Czek ma promować wycieczki szkolne, wyjazdy seniorów oraz turystykę rodzinną w tzw. "niskim sezonie". Jeśli program zadziała, w ciągu dwóch lat obejmie całą Polskę.

Bon turystyczny 2026. Do 500 zł dopłaty

Nie musisz jednak czekać do jesieni. Już teraz działa program "Wiosna na Warmii i Mazurach". Samorząd przeznaczył 2 miliony złotych na bezpośrednie dopłaty do Twojego wypoczynku. Każdy dorosły Polak może otrzymać dofinansowanie, jeśli zarezerwuje minimum dwa noclegi. Kwota dopłaty zależy od standardu obiektu:

500 zł – na noclegi w hotelach 3, 4 i 5-gwiazdkowych.

– na noclegi w hotelach 3, 4 i 5-gwiazdkowych. 300 zł – na pobyt w pensjonatach, domkach, agroturystykach lub schroniskach.

– na pobyt w pensjonatach, domkach, agroturystykach lub schroniskach. 10 proc. zniżki – dla osób, które nie załapały się na bon kwotowy.

Bon turystyczny 2027. Czy będzie funkcjonował?

Na chwilę obecną (stan na marzec 2026 r.) nie ma oficjalnych informacji o ogólnopolskim bonie turystycznym na rok 2027.

Podlaski Bon Turystyczny 2026. Nabór wniosków od 21 marca

Podlaski Bon Turystyczny powraca w drugiej edycji. 21 marca 2026 roku rusza nabór wniosków o dopłaty do noclegów w północno-wschodniej Polsce. Turyści mogą otrzymać od 300 zł do 400 zł dofinansowania na pobyty w hotelach, pensjonatach i agroturystykach. Program ma wesprzeć lokalną branżę turystyczną i pokazać, że region przy granicy z Białorusią jest w pełni bezpieczny i atrakcyjny.

W tym roku samorząd podzielił program na trzy tury. Każda z nich dotyczy innego okresu wypoczynku. Jeśli planujesz wyjazd, musisz zarejestrować się w konkretnym dniu:

Tura wiosenna: Rejestracja rusza 21 marca. Bon wykorzystasz od 1 kwietnia do 30 czerwca.

Bon wykorzystasz od 1 kwietnia do 30 czerwca. Tura letnia: Rejestracja rusza 20 czerwca. Bon zrealizujesz w lipcu i sierpniu.

Bon zrealizujesz w lipcu i sierpniu. Tura jesienno-zimowa: Rejestracja rusza 22 sierpnia. Bon wykorzystasz od września do końca roku.

System wygeneruje kody elektronicznie na stronie: www.generuj.podlaskibonturystczny.pl.

Podlaski Bon Turystyczny. Ile wynoszą dopłaty?

Kwota dopłaty zależy od pory roku, w której odwiedzisz Podlasie. Samorząd premiuje wyjazdy poza szczytem sezonu wakacyjnego:

Wiosną i latem (kwiecień – sierpień): Otrzymasz 300 zł dopłaty na osobę.

dopłaty na osobę. Jesienią i zimą (wrzesień – grudzień): Kwota rośnie do 400 zł na osobę.

Zmieniły się też zasady dotyczące długości pobytu. Aby skorzystać z bonu wiosną lub jesienią, musisz zarezerwować minimum dwa noclegi. Jeśli wybierasz się na Podlasie latem, wymagane są co najmniej trzy noclegi.

Ponad 2 miliony złotych na wsparcie regionu

Władze województwa chcą przyciągnąć gości i pomóc przedsiębiorcom, którzy odczuli skutki sytuacji na granicy. Pieniądze podzielono konkretnie: na wiosnę trafi 800 tys. zł, na lato 400 tys. zł, a najwięcej – aż milion złotych – na sezon jesienno-zimowy. Marszałek województwa Łukasz Prokorym podkreśla, że pierwsza edycja programu była hitem. Liczba rezerwacji w regionie wzrosła o ponad 51 proc., a turyści zostawiali w lokalnych firmach średnio 1,5 tys. zł podczas jednego pobytu.

Podlaski Bon Turystyczny. Jakie noclegi?

Baza noclegowa obejmuje setki miejsc – od luksusowych hoteli po klimatyczne kwatery agroturystyczne. Obecnie Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna aktualizuje listę obiektów. Do programu może dołączyć każdy legalnie działający hotel lub pensjonat, który nie zalega z podatkami i składkami ZUS.