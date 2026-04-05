Skarbówka ostrzega! Darowizna od dzieci: pilnuj przelewów, bo samo oświadczenie nie wystarczy
Wdowa, która wraz z dziećmi odziedziczyła majątek po mężu, dostała od fiskusa klarowną odpowiedź: przelew jest obowiązkowy, ale tylko w przypadku pieniędzy wypłaconych w gotówce. Dla środków już znajdujących się na wspólnym rachunku oraz dla obligacji i jednostek funduszy inwestycyjnych zasady są inne.
Dziedziczenie i darowizna – dwa odrębne zdarzenia podatkowe
Sytuacja opisana we wniosku o interpretację jest typowa dla wielu rodzin. Po śmierci ojca spadek przejmują wspólnie wdowa i dzieci. Następnie dzieci, chcąc przekazać swoje udziały matce, dokonują na jej rzecz darowizny. Choć z życiowego punktu widzenia cała operacja wydaje się formalnością, prawo podatkowe traktuje ją jako dwa odrębne zdarzenia: nabycie spadku i nabycie darowizny.
Każde z tych zdarzeń rodzi odrębny obowiązek podatkowy. W praktyce jednak darowizny między rodzicami a dziećmi są objęte zwolnieniem z podatku od spadków i darowizn, o ile spełnione zostaną warunki określone w art. 4a ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1837 ze zm.). Kluczowe wymogi to zgłoszenie nabycia własności tytułem darowizny na formularzu SD-Z2 w ciągu sześciu miesięcy od powstania obowiązku podatkowego oraz – w odniesieniu do środków pieniężnych – udokumentowanie ich otrzymania dowodem przelewu bankowego lub przekazem pocztowym.
Środki na wspólnym koncie – przelew zbędny
W opisanej sprawie część masy spadkowej stanowiły środki zgromadzone na rachunku bankowym i lokacie prowadzonych wspólnie przez małżonków. Po śmierci męża konto stało się – w zakresie odziedziczonego udziału – własnością spadkobierców, w tym samej wdowy. Dyrektor KIS uznał, że skoro pieniądze w chwili dokonywania darowizny będą już znajdowały się na rachunku bankowym obdarowanej, warunek udokumentowania ich otrzymania dowodem przelewu jest spełniony z mocy samego faktu.
Innymi słowy: środki nigdy nie opuściły konta matki, więc nie ma potrzeby ich stamtąd wypłacać i sprowadzać z powrotem. Do skorzystania ze zwolnienia wystarczy złożenie formularza SD-Z2 w ustawowym terminie. Analogicznie potraktowane zostały obligacje oraz tytuły uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych – jako że nie są one środkami pieniężnymi w rozumieniu ustawy, wymóg przelewu w ogóle do nich nie ma zastosowania. Zwolnienie zależy wyłącznie od terminowego zgłoszenia darowizny.
Gotówka wypłacona z konta – przelew obowiązkowy
Odmienna sytuacja dotyczy pieniędzy wypłaconych w gotówce z odrębnego konta indywidualnego zmarłego męża. W tym przypadku wdowa złożyła dyspozycję zamknięcia rachunku, a środki zostały wypłacone do rąk własnych. Choć logika praktyczna podpowiada, że taki sam efekt ekonomiczny można osiągnąć bez zbędnych przelewów, organ interpretacyjny nie podzielił tego poglądu.
Dyrektor KIS w interpretacji z 2 kwietnia 2026 r. przywołał brzmienie art. 4a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn. Zgodnie z którym dla zwolnienia z podatku konieczne jest udokumentowanie otrzymania środków pieniężnych dowodem przekazania na rachunek płatniczy nabywcy, na jego rachunek inny niż płatniczy w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, albo przekazem pocztowym.
Art. 4a ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn.
1. Zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli:
1) zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego powstałego na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2-5, 7 i 8 oraz ust. 1a-2 , a w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia - w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku, z zastrzeżeniem ust. 2 i 4, oraz
2) w przypadku gdy przedmiotem nabycia tytułem darowizny lub polecenia darczyńcy są środki pieniężne, a ich wartość doliczona do wartości majątku nabytego dotychczas od tej samej osoby w roku, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, i w okresie 5 lat poprzedzających ten rok przekracza kwotę określoną w art. 9 ust. 1 pkt 1 - udokumentują ich otrzymanie dowodem przekazania na rachunek płatniczy nabywcy, na jego rachunek, inny niż płatniczy, w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub przekazem pocztowym.
Przepis ten, jak zaznaczył organ podatkowy, jest jednoznaczny i nie można go stosować z pominięciem wprost wyrażonych w nim warunków. W konsekwencji, jeśli dzieci chcą skorzystać ze zwolnienia przy darowiźnie gotówki na rzecz matki, muszą uprzednio wpłacić te środki na swoje rachunki bankowe, a następnie przelewać je na rachunek obdarowanej. Dopiero taki ślad transakcji spełnia wymogi ustawy.
Formalny nonsens: Wnioskodawczyni słusznie wskazała, że przelewanie pieniędzy tam i z powrotem nie ma sensu. Organ interpretacyjny przyznał jej rację w istocie, lecz zarazem potwierdził, że jest to wymóg ustawowy, którego nie można ominąć. Obowiązek przelewu wynika wprost z treści art. 4a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn i nie ma od niego wyjątku dla sytuacji, gdy środki zostały wypłacone w gotówce.
Trzy kategorie aktywów – trzy różne zasady
Interpretacja wyraźnie różnicuje podejście do trzech rodzajów aktywów wchodzących w skład masy spadkowej:
- środki pieniężne na wspólnym koncie lub lokacie – przelew nie jest wymagany, gdyż pieniądze już znajdują się na rachunku obdarowanej; wystarczy formularz SD-Z2.
- obligacje i tytuły uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych – nie są środkami pieniężnymi, więc wymóg przelewu w ogóle nie ma zastosowania; wystarczy zgłoszenie SD-Z2 w terminie sześciu miesięcy.
- środki pieniężne wypłacone wcześniej w gotówce – darowizna musi być dokonana przelewem z konta dziecka-darcżyńcy na konto matki, aby zwolnienie mogło zostać zastosowane.
Jak dopełnić formalności bez kosztownych pomyłek
Pominięcie wymogu przelewu lub złożenie formularza SD-Z2 po terminie pozbawia podatnika prawa do zwolnienia. Skutkuje to koniecznością zapłaty podatku według stawek I grupy podatkowej, nawet jeśli darowizna odbywa się między rodzicami a dziećmi. W I grupie podatkowej najwyższa stawka wynosi 7 proc., ale dopiero w trzecim progu skali podatkowej.
Praktyczny schemat postępowania dla rodzin w podobnej sytuacji jest następujący:
- Inwentaryzacja składników masy spadkowej – ustalenie, które środki są pieniężne w rozumieniu ustawy, a które stanowią instrumenty finansowe.
- Sprawdzenie, na jakich rachunkach środki się znajdują w chwili dokonywania darowizny.
- Dla gotówki – uprzednie złożenie środków na rachunku bankowym dziecka-darcżyńcy, następnie przelew na rachunek matki.
- Złożenie formularza SD-Z2 w terminie sześciu miesięcy od powstania obowiązku podatkowego dla każdej darowizny z osobna.
