REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Podatki » Ten ważny termin mija 25 maja. Potem skarbówka wejdzie na wasze pensje albo emerytury

Ten ważny termin mija 25 maja. Potem skarbówka wejdzie na wasze pensje albo emerytury

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
06 maja 2026, 08:30
Maja Retman
Maja Retman
Ten ważny termin mija 25 maja. Potem skarbówka wejdzie na wasze pensje albo emerytury
Ten ważny termin mija 25 maja. Potem skarbówka wejdzie na wasze pensje albo emerytury
Shutterstock
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Kiedy rachunki pojawiają się szybciej niż możliwości ich regulowania, abonament RTV często schodzi na dalszy plan. Dla wielu gospodarstw domowych, dotyczy to zwłaszcza seniorów, to nie jest to wydatek pierwszej potrzeby. Właśnie dlatego bywa odkładany. Ale wystarczy spóźnić się z wpłatą, by drobna należność zamieniła się w poważne kłopoty.

Każdy posiadacz zarejestrowanego odbiornika ma obowiązek uregulować opłatę do 25. dnia miesiąca. W przypadku, gdy 25. dzień miesiąca wypada w sobotę, niedzielę lub święto, termin ten przesuwa się na kolejny dzień roboczy, choć dla bezpieczeństwa warto płacić wcześniej. Po przekroczeniu terminu zaczyna się procedura, która szybko przestaje mieć charakter zwykłego przypomnienia.

REKLAMA

REKLAMA

Niewielki rachunek, który zamienia się w duże kłopoty

9,50 zł za radio, 30,50 zł za telewizor, tyle co miesiąc trzeba teraz płacić za abonament RTV. W skali roku oznacza to 366 zł przy płatnościach miesięcznych lub 329,40 zł przy uregulowaniu z góry.

Dla niektórych to wciąż realne obciążenie. Szczególnie w budżetach seniorów taka kwota konkuruje z wydatkami na leki, żywność czy opłaty mieszkaniowe. Nic więc dziwnego, że bywa spychana na dalszy plan. Problem pojawia się wtedy, gdy „odłożenie” zamienia się w zaległość.

Niejasności wokół zwolnienia z płacenia abonamentu RTV

Najwięcej nieporozumień pojawia się tam, gdzie w grę wchodzą ulgi. Rzeczywiście, część seniorów może zostać zwolniona z obowiązku opłacania abonamentu. Ale samo spełnienie warunków nie wystarcza. W 2026 roku z opłat zwolnieni są ci, którzy ukończyły 60 lat i pobierają emeryturę nie wyższą niż 4451,78 zł brutto miesięcznie. Podniesienie progu oznacza, że więcej osób może skorzystać z tej ulgi.

REKLAMA

To jednak tylko połowa drogi. Aby zwolnienie zaczęło obowiązywać, trzeba zgłosić się do placówki pocztowej i potwierdzić swoje uprawnienia. Bez tego system nadal nalicza opłaty tak, jakby żadnej ulgi nie było. Właśnie w tym miejscu wiele osób wpada w pułapkę wynikającą z przekonania, że skoro spełniają warunki, nie muszą robić nic więcej. Tymczasem brak formalności oznacza jedno: kolejne należności rosną.

Dalszy ciąg materiału pod wideo
Zobacz również:

Emeryci, którzy skończyli 75 lat abonamentu RTV nie płacą. Jest jeden haczyk

Ci, którzy ukończyli 75 lat, są zwolnione z abonamentu bez względu na wysokość świadczenia. To jedno z najbardziej jednoznacznych uprawnień. Ale i tutaj pojawia się haczyk. Jeśli dane nie zostały prawidłowo odnotowane w systemie, opłaty mogą być nadal naliczane.

W praktyce oznacza to sytuację, w której ktoś formalnie zwolniony z obowiązku dowiaduje się o zaległościach dopiero wtedy, gdy sprawa jest już na zaawansowanym etapie.

Takie są kary za niepłacenie abonamentu RTV

Największy problem zaczyna się w momencie, gdy zaległość nie zostanie uregulowana. Kara za brak opłaty za telewizor może wynieść nawet 915 zł — czyli trzydziestokrotność miesięcznej stawki. Na tym etapie przestaje chodzić o kilkadziesiąt złotych. Jeśli należność nadal pozostaje nieopłacona, sprawa trafia do urzędu skarbowego, a to oznacza wszczęcie egzekucji administracyjnej.

W praktyce pieniądze mogą zostać ściągnięte z konta bankowego, zwrotu podatku, a nawet bezpośrednio z emerytury. Dla osób liczących każdy wydatek to uderzenie, które trudno zignorować.

Zobacz również:

Czas tylko do 25 maja. Potem zaczynają się kłopoty

25 maja to granica, po której niewielka opłata może przerodzić się w realne kłopoty finansowe. Dlatego warto działać zawczasu. sprawdzić, czy abonament został opłacony, czy przysługuje zwolnienie i — co najważniejsze — czy zostało ono formalnie zgłoszone. W tym przypadku kilka minut uwagi może uchronić przed konsekwencjami, które zostają na długo.

Powiązane
Tego urząd skarbowy nie daruje nikomu. Obowiązuje nowy, ważny limit. Fiskus nie ma litości
Tego urząd skarbowy nie daruje nikomu. Obowiązuje nowy, ważny limit. Fiskus nie ma litości
Można odliczyć prawie 5000 złotych. Wystarczy mieć samochód. Niektórzy o tej uldze nie pamiętają, a czas rozliczeń z fiskusem właśnie się kończy
Można odliczyć prawie 5000 złotych. Wystarczy mieć samochód. Niektórzy o tej uldze nie pamiętają, a czas rozliczeń z fiskusem właśnie się kończy
ZUS wysyła pilne pisma do Polaków. W środku jest bardzo ważna informacja. Czy przesyłka już do was dotarła?
ZUS wysyła pilne pisma do Polaków. W środku jest bardzo ważna informacja. Czy przesyłka już do was dotarła?
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Koniec z zawiłymi fakturami - rewolucja w rachunkach za prąd
06 maja 2026

Rada Ministrów przyjęła projekt UDER92 – pakiet deregulacyjny dla energetyki. Czytelne rachunki, mniej biurokracji i wsparcie dla magazynów ciepła. Czy obietnice przełożą się na realne korzyści dla odbiorców?
Matura 2026: system bezradny wobec mediów społecznościowych - arkusze wyciekły w kilka minut
06 maja 2026

Egzamin dojrzałości rozgrywa się dziś równolegle: w salach egzaminacyjnych i w internecie. Powód? Już kilka minut po oficjalnym rozpoczęciu matur zdjęcia arkuszy można znaleźć w sieci – podaje „Dziennik Gazeta Prawna”.
Pieniądze zebrane przez fundację Cancer Fighters zwolnione z podatku. Darowiznę można odliczyć w PIT lub CIT ale trzeba mieć dowód wpłaty
06 maja 2026

Zbiórka pieniędzy dla fundacji Cancer Fighters jest zwolniona z podatku – tak odpowiedziało Ministerstwa Finansów na pytania PAP. Darowizny pieniężne wpłacone na fundację mogą zostać odliczone od podatku dochodowego - zarówno PIT jak i CIT za 2026 rok.
W jaki dzień zdarza się najwięcej wypadków drogowych i co jest główną przyczyną?
06 maja 2026

W 2025 r. na polskich drogach zginęło ponad 1,6 tys. osób, a liczba wypadków spadła w porównaniu z rokiem poprzednim. Największe zagrożenie występuje poza obszarem zabudowanym i na skrzyżowaniach, a sprawcami najczęściej są mężczyźni. Komisja Europejska chwali Polskę za największy w UE spadek ofiar śmiertelnych w ciągu ostatnich pięciu lat.

REKLAMA

Skarbówka sprawdza to teraz na potęgę. Prześwietlają pięć lat wstecz i każą zwracać pieniądze
06 maja 2026

Do końca kwietnia był czas na złożenie PIT-ów. Teraz swój czas ma skarbówka. Fiskus interesuje się przede wszystkim tymi, którzy skorzystali z ulg i odliczeń. Na celowniku znaleźli się między innymi rodzice. Część z nich może mieć problem.
Matura 2026. Abiturienci zdawali język kaszubski. Ile osób przystąpiło do egzaminu?
05 maja 2026

Maturzyści we wtorek przystąpili do części pisemnej z języka kaszubskiego. Abiturienci, którzy wybrali ten przedmiot, musieli napisać wypracowanie na jeden z dwóch tematów. Chęć przystąpienia do egzaminu zadeklarowało 28 osób.
KE zaakceptowała polską umowę SAFE. Podpisanie umowy już w ten piątek
05 maja 2026

Komisja Europejska zaakceptowała polską umowę pożyczkową SAFE. To blisko 190 mld zł dla armii i przemysłu zbrojeniowego - poinformował we wtorek wieczorem na platformie X wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Umowa ma być podpisana w najbliższy piątek.
Matura angielski 2026: kiedy i ile trwa? O której godzinie zaczyna się egzamin?
05 maja 2026

Matura z angielskiego 2026: kiedy i ile trwa? O której godzinie zaczyna się egzamin w terminie podstawowym? Ile trwa egzamin podstawowy, a ile rozszerzony z języka angielskiego?

REKLAMA

Alimenty na dziecko w 2026 roku. Ile wynoszą? Kiedy rodzic nie musi płacić?
05 maja 2026

Wokół obowiązku alimentacyjnego rodziców względem dzieci narosło wiele mitów. Co wpływa na wysokość alimentów? Czy jest granica wieku, do której płaci się alimenty? Co w przypadku tzw. opieki naprzemiennej? Oto przydatny poradnik.
Powodzianie zyskają więcej czasu na wykorzystanie darowizn. Zmiany w podatku od spadków i darowizn
05 maja 2026

Rząd chce wydłużyć preferencję podatkową dla darowizn przekazywanych na usuwanie skutków powodzi z września 2024 r. Zwolnienie z podatku od spadków i darowizn ma obowiązywać do końca 2026 r. Projekt przyjęty przez Radę Ministrów obejmuje zarówno darowizny już otrzymane, jak i te, które zostaną przekazane w 2026 r.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA