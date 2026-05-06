Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o osobistych kontach inwestycyjnych. OKI ma być nowym, dobrowolnym sposobem oszczędzania i inwestowania dla osób fizycznych. Najważniejsza zachęta to zwolnienie z opodatkowania aktywów do 100 tys. zł, przy czym część typowo oszczędnościowa - m.in. środki pieniężne, lokaty i obligacje oszczędnościowe - ma korzystać z preferencji tylko do 25 tys. zł. Od nadwyżek ma być pobierany podatek od aktywów.

rozwiń >

Rząd przyjął projekt ustawy o OKI

Projekt ustawy o osobistych kontach inwestycyjnych został przyjęty przez Radę Ministrów 5 maja 2026 r. Z informacji Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, rozwiązanie ma stworzyć nową formę dobrowolnego oszczędzania i inwestowania, przy zachowaniu kontroli oszczędzającego nad środkami zgromadzonymi na koncie.

REKLAMA

REKLAMA

OKI ma być produktem przeznaczonym dla osób fizycznych. Konto ma mieć charakter osobisty i dobrowolny, a środki mają być możliwe do wpłaty i wypłaty w każdej chwili. Rządowa retoryka wokół projektu koncentruje się nie tylko na korzyściach dla oszczędzających, ale też na szerszym celu gospodarczym: przesunięciu części oszczędności Polaków z depozytów i gotówki w stronę rynku kapitałowego. Ministerstwo Finansów wskazywało, że nowe konto ma wspierać inwestycje, innowacje i konkurencyjność polskiej gospodarki.

Ile będzie można zainwestować bez podatku?

Podstawowa zasada jest następująca: aktywa zgromadzone na OKI mają być zwolnione z opodatkowania do wartości 100 tys. zł. Limit ten nie będzie jednak działał jednakowo dla wszystkich rodzajów aktywów.

Pełne zwolnienie do 100 tys. zł ma dotyczyć aktywów inwestycyjnych, takich jak akcje, obligacje i inne instrumenty finansowe dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym albo wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu, a także fundusze inwestycyjne.

REKLAMA

Inaczej potraktowana zostanie część oszczędnościowa. Środki pieniężne, lokaty i obligacje oszczędnościowe mają korzystać ze zwolnienia tylko do wartości 25 tys. zł. Łączny limit preferencji dla całego OKI pozostanie jednak na poziomie 100 tys. zł.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Istotą OKI ma być odejście, w ramach tego konta, od klasycznego opodatkowania dochodów z kapitału na rzecz konstrukcji opartej na wartości aktywów. Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na petycję dotyczącą podatku od obligacji wskazało, że założeniem projektowanego rozwiązania jest wyłączenie z PIT, czyli z tzw. podatku Belki, przychodów uzyskiwanych z aktywów zgromadzonych na OKI.

Nie oznacza to jednak całkowitego braku opodatkowania. Po przekroczeniu limitów preferencji pojawi się podatek od aktywów. Zgodnie z rządowym opisem projektu, nadwyżka ponad 25 tys. zł w części oszczędnościowej oraz nadwyżka ponad 100 tys. zł łącznej wartości aktywów mają być objęte daniną o szacunkowej stopie od 0,8 proc. do 0,9 proc.

W pierwszym roku działania OKI, czyli w 2027 r., stawka podatku od aktywów ma wynieść 0,85 proc. Według projektu stawka będzie powiązana ze stopą referencyjną NBP obowiązującą 31 października roku poprzedzającego rok podatkowy, przy czym nie będzie mogła spaść poniżej 0,1 proc.

Ważne OKI nie będzie oznaczało, że od każdej inwestycji automatycznie nie zapłacimy podatku. Zwolnienie ma działać tylko do określonych kwot. W przypadku inwestycji, np. w akcje czy fundusze, limit ma wynosić 100 tys. zł. Dla lokat, środków na rachunkach bankowych i obligacji oszczędnościowych będzie niższy i ma wynosić 25 tys. zł. Po przekroczeniu tych limitów pojawi się podatek od aktywów. W 2027 r. ma on wynieść 0,85 proc.

Jak ma być liczona wartość aktywów na OKI?

Projekt zakłada szczególną metodę obliczania wartości aktywów. Rząd określa ją jako koncepcję „bazy kapitałowej”. Ma ona odpowiadać jednej czwartej sumy wartości rynkowej aktywów znajdujących się na OKI na początku każdego kwartału roku kalendarzowego oraz łącznej wysokości wpłat dokonanych na OKI w ciągu roku.

W praktyce oznacza to, że znaczenie będzie miała nie tylko wartość portfela inwestycyjnego, ale także wpłaty dokonywane w trakcie roku. Instytucje prowadzące OKI mają przekazywać informacje o wartości aktywów i wpłat zarówno oszczędzającemu, jak i organom podatkowym.

Jakie aktywa będzie można trzymać na OKI?

Z informacji MF wynika, że w ramach OKI będzie można inwestować m.in. w instrumenty finansowe dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu, a także w fundusze inwestycyjne. W części oszczędnościowej przewidziano natomiast możliwość korzystania z lokat oraz obligacji oszczędnościowych.

Rząd wskazuje, że konstrukcja limitów ma zachęcać do lokowania większej części środków w aktywa inwestycyjne, a jednocześnie pozostawić przestrzeń na bezpieczniejszą część oszczędnościową. W dokumentach rządowych podkreślono, że rozwiązanie ma umożliwiać dywersyfikację, realokację środków oraz budowę „poduszki finansowej”.

OKI jako element polityki inwestycyjnej państwa

Osobiste Konta Inwestycyjne zostały wpisane w rządowy priorytet dotyczący rozwoju inwestycji osobistych do 100 tys. zł bez podatku. KPRM opisuje OKI jako instrument, który ma służyć zarówno osobom fizycznym, jak i gospodarce, przez zwiększenie dostępności kapitału dla przedsiębiorstw oraz finansowanie innowacji.

MF argumentowało, że Polska potrzebuje większego udziału inwestycji i silniejszego rynku kapitałowego. W komunikacie z sierpnia 2025 r. resort wskazywał, że ponad połowa oszczędności Polaków jest ulokowana w gotówce i depozytach bankowych, a OKI ma być impulsem do zmiany struktury oszczędzania.

Kiedy przepisy mogą wejść w życie?

Rządowy projekt został przyjęty przez Radę Ministrów 5 maja 2026 r., co oznacza zakończenie etapu prac rządowych. Kolejnym krokiem jest procedowanie projektu w parlamencie. Z wcześniejszego harmonogramu rządowego wynikało, że po przyjęciu przez Radę Ministrów projekt ma zostać skierowany do Sejmu.

Zgodnie z założeniami opisanymi w projekcie, pierwszym rokiem działania OKI ma być 2027 r. Do czasu uchwalenia ustawy ostateczny kształt przepisów może jednak jeszcze ulec zmianie w toku prac parlamentarnych.

Źródła: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwo Finansów, Rządowe Centrum Legislacji.