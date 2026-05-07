Nawet 400 złotych podwyżki co miesiąc dla emerytów. Wielkie zmiany systemie świadczeń dla seniorów

Zmiany w systemie świadczeń dla seniorów. Niektórzy odczują to w znaczący sposób w domowych budżetach. Od przyszłego roku wdowy i wdowcy zyskają realnie wyższe pieniądze. Wedle zapowiedzi, odbędzie się to bez zbędnej biurokracji.

Więcej niż wybór między jednym a drugim

Pod koniec lutego rentę rodzinną po zmarłym małżonku pobierało około miliona osób. To ogromna grupa, dla której tak zwana renta wdowia jest jednym z podstawowych źródeł utrzymania. Mechanizm jej działania opiera się na możliwości łączenia dwóch świadczeń — własnego oraz tego po zmarłym współmałżonku.

REKLAMA

REKLAMA

Teraz system zmusza jednak do wyboru konkretnego wariantu. Uprawnieni mogą zdecydować się albo na pełną rentę rodzinną i jedynie 15 proc. własnego świadczenia, albo odwrotnie — pobierać w całości swoją emeryturę lub rentę i do tego doliczyć 15 proc. renty rodzinnej. Niezależnie od wybranej opcji obowiązuje też sufit. Łączna kwota nie może przekroczyć trzykrotności minimalnej emerytury, co obecnie daje maksymalnie 5935,47 zł brutto.

Nowe zasady. Więcej zostaje w portfelu

Od 1 stycznia 2027 roku proporcje mają się zmienić na korzyść seniorów. Drugi składnik świadczenia — ten „dodatkowy” — wzrośnie z 15 do 25 procent. To właśnie ta zmiana robi największą różnicę, bo oznacza wyższe przelewy co miesiąc.

Z wyliczeń przytoczonych przez „Fakt” wynika, że skala podwyżek będzie zauważalna. W praktyce świadczenie na poziomie 2300 zł brutto może wzrosnąć do 2494 zł, czyli o niemal 200 zł. W przypadku kwoty 2837 zł mówimy już o 3062 zł, a więc o 225 zł więcej. Przy 3700 zł świadczenie sięgnie około 4000 zł, co oznacza wzrost o 300 zł. Największe zmiany odczują osoby z wyższymi świadczeniami — przy 5100 zł brutto miesięczna wypłata może wzrosnąć do około 5500 zł, czyli o blisko 400 zł.

REKLAMA

Bez wniosków i bez kolejek

Istotne jest nie tylko to, ile seniorzy dostaną, ale też jak. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma przeprowadzić całe przeliczenie automatycznie. Nie będzie potrzeby składania dodatkowych dokumentów ani wizyt w urzędach. Wyższe świadczenia mają zacząć trafiać do uprawnionych od stycznia 2027 roku, zgodnie ze standardowym harmonogramem wypłat.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Zmiana nie jest rewolucją systemową, ale dla wielu osób może oznaczać oddech — trochę większy margines bezpieczeństwa w rzeczywistości, w której każda dodatkowa złotówka ma znaczenie.