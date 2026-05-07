REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Nawet 400 złotych podwyżki co miesiąc dla emerytów. Wielkie zmiany systemie świadczeń dla seniorów

Nawet 400 złotych podwyżki co miesiąc dla emerytów. Wielkie zmiany systemie świadczeń dla seniorów

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
07 maja 2026, 08:47
Maja Retman
Maja Retman
Wielkie zmiany w zasadach dla emerytów. Nawet 400 złotych podwyżki co miesiąc
Wielkie zmiany w zasadach dla emerytów. Nawet 400 złotych podwyżki co miesiąc
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Zmiany w systemie świadczeń dla seniorów. Niektórzy odczują to w znaczący sposób w domowych budżetach. Od przyszłego roku wdowy i wdowcy zyskają realnie wyższe pieniądze. Wedle zapowiedzi, odbędzie się to bez zbędnej biurokracji.

Więcej niż wybór między jednym a drugim

Pod koniec lutego rentę rodzinną po zmarłym małżonku pobierało około miliona osób. To ogromna grupa, dla której tak zwana renta wdowia jest jednym z podstawowych źródeł utrzymania. Mechanizm jej działania opiera się na możliwości łączenia dwóch świadczeń — własnego oraz tego po zmarłym współmałżonku.

REKLAMA

REKLAMA

Teraz system zmusza jednak do wyboru konkretnego wariantu. Uprawnieni mogą zdecydować się albo na pełną rentę rodzinną i jedynie 15 proc. własnego świadczenia, albo odwrotnie — pobierać w całości swoją emeryturę lub rentę i do tego doliczyć 15 proc. renty rodzinnej. Niezależnie od wybranej opcji obowiązuje też sufit. Łączna kwota nie może przekroczyć trzykrotności minimalnej emerytury, co obecnie daje maksymalnie 5935,47 zł brutto.

Zobacz również:

Nowe zasady. Więcej zostaje w portfelu

Od 1 stycznia 2027 roku proporcje mają się zmienić na korzyść seniorów. Drugi składnik świadczenia — ten „dodatkowy” — wzrośnie z 15 do 25 procent. To właśnie ta zmiana robi największą różnicę, bo oznacza wyższe przelewy co miesiąc.

Z wyliczeń przytoczonych przez „Fakt” wynika, że skala podwyżek będzie zauważalna. W praktyce świadczenie na poziomie 2300 zł brutto może wzrosnąć do 2494 zł, czyli o niemal 200 zł. W przypadku kwoty 2837 zł mówimy już o 3062 zł, a więc o 225 zł więcej. Przy 3700 zł świadczenie sięgnie około 4000 zł, co oznacza wzrost o 300 zł. Największe zmiany odczują osoby z wyższymi świadczeniami — przy 5100 zł brutto miesięczna wypłata może wzrosnąć do około 5500 zł, czyli o blisko 400 zł.

REKLAMA

Zobacz również:

Bez wniosków i bez kolejek

Istotne jest nie tylko to, ile seniorzy dostaną, ale też jak. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma przeprowadzić całe przeliczenie automatycznie. Nie będzie potrzeby składania dodatkowych dokumentów ani wizyt w urzędach. Wyższe świadczenia mają zacząć trafiać do uprawnionych od stycznia 2027 roku, zgodnie ze standardowym harmonogramem wypłat.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Zmiana nie jest rewolucją systemową, ale dla wielu osób może oznaczać oddech — trochę większy margines bezpieczeństwa w rzeczywistości, w której każda dodatkowa złotówka ma znaczenie.

Powiązane
Do majowej wypłaty należy się 1000 złotych dodatku. Pracodawca musi te pieniądze wypłacić. Odmówić nie może
Do majowej wypłaty należy się 1000 złotych dodatku. Pracodawca musi te pieniądze wypłacić. Odmówić nie może
Wprowadzą zaskakujące zmiany w waloryzacji emerytur? Są już konkretne wyliczenia
Wprowadzą zaskakujące zmiany w waloryzacji emerytur? Są już konkretne wyliczenia
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Ruszył Wykaz KSC. Sprawdź, czy musisz złożyć wniosek
07 maja 2026

Od 7 maja do 3 października firmy podlegające Krajowemu Systemu Cyberbezpieczeństwa muszą zapisać do Wykazu KSC. Obowiązek dotyczy m.in. sektorów zarządzania usługami ICT (teleinformatycznymi), odprowadzania ścieków, produkcji i dystrybucji żywności. Firmy muszą same ustalić, czy podlegają KSC.
Zatrudnienie seniora 60+ i 65+ w 2026 r. Nawet 2403 zł dopłaty miesięcznie, ale urząd pracy wypłaca środki tylko w wybranych miesiącach i może zażądać zwrotu
07 maja 2026

Pracodawca, który w 2026 r. zatrudni emeryta zarejestrowanego w urzędzie pracy, może otrzymać nawet 2403 zł miesięcznej dopłaty do jego wynagrodzenia. Program obejmuje również osoby po 70. roku życia i pozwala ograniczyć koszty zatrudnienia o ponad 14 tys. zł rocznie. Dopłata nie trafia jednak do firmy co miesiąc, a w części przypadków urząd pracy może zażądać zwrotu otrzymanych środków.
Urząd skarbowy bije na alarm. Sprawa dotyczy milionów Polaków
07 maja 2026

Metoda na wnuczka, na policjanta nie jest już na topie? Teraz „w modzie” są oszustwa na urzędników. Przez telefon już łowił ofiary fałszywy pracownik ZUS, teraz przestępcy podszywają się pod skarbówkę. Wysyłają maile o nadpłacie podatku. Któż nie chciałby dostać takiej dobrej wiadomości. Żeby sprawdzić, ile pieniędzy zwróci fiskus, trzeba kliknąć w przesłany link. Tak wpada się w pułapkę.
Do 100 tys. zł inwestycji bez podatku. OKI już po decyzji rządu. Okazja do budowania "poduszki finansowej"
07 maja 2026

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o osobistych kontach inwestycyjnych. OKI ma być nowym, dobrowolnym sposobem oszczędzania i inwestowania dla osób fizycznych. Najważniejsza zachęta to zwolnienie z opodatkowania aktywów do 100 tys. zł, przy czym część typowo oszczędnościowa - m.in. środki pieniężne, lokaty i obligacje oszczędnościowe - ma korzystać z preferencji tylko do 25 tys. zł. Od nadwyżek ma być pobierany podatek od aktywów.

REKLAMA

8 godzin urlopu na badania - komu przysługuje?
06 maja 2026

8 godzin urlopu na badania to dodatkowy, płatny czas na wykonanie badań, konsultacji lekarskich lub innych działań wspierających zdrowie. Komu przysługuje urlop na profilaktykę?
Nowe emerytury idą w dół. Wszystko przez tablice średniego dalszego trwania życia GUS
06 maja 2026

Nowe emerytury idą w dół. Wszystko przez tablicę średniego dalszego trwania życia GUS, która obowiązuje od kwietnia 2026 r. Jak wylicza się wysokość emerytury? Tłumaczy ZUS.
Świadek w sądzie - jak się poruszać, jak się zachować na sali rozpraw, co należy mówić?
06 maja 2026

Zanim świadek zostanie wezwany do składania zeznań, musi dotrzeć pod salę rozpraw. Czego można się spodziewać w budynku sądu i w jaki sposób można się zorientować, ile czasu będzie trzeba w nim spędzić?
Niepełnosprawność 05-R w 2026 roku. Do czego uprawnia orzeczenie? [Przykłady]
06 maja 2026

Symbol przyczyny niepełnosprawności 05-R jest jednym z ważnych elementów orzeczenia. Co oznacza? Czy daje prawo do szczególnych ulg i świadczeń? Na jaką pomoc mogą w 2026 roku liczyć osoby z niepełnosprawnością ruchu? Odpowiadamy na ważne pytania.

REKLAMA

Czy AI realnie odciąża pracowników? Przyszłość pracy [WYWIAD]
06 maja 2026

Obok entuzjazmu z wdrażania sztucznej inteligencji wśród pracowników pojawia się często niepewność, która rodzi takie pytania jak: „czy nadążę za zmianą?”, „czy moja rola będzie w przyszłości nadal potrzebna?”. Czy AI realnie odciąża pracowników? Jaka jest przyszłość pracy? Na nasze pytania odpowiada Katarzyna Turkiewicz, Prezes Zarządu Hewlett Packard Enterprise Global Business Center.
Matura 2026 r. Arkusz z języka angielskiego. Karta odpowiedzi [6 maja 2026 r.]
06 maja 2026

Zakończyły się obowiązkowe pisemne egzaminy maturalne z języków obcych. Egzamin pisemny na tym poziomie z wybranego języka obcego jest obowiązkowy dla wszystkich maturzystów.Egzaminy pisemne z języków obcych nowożytnych na poziomie podstawowym rozpoczęły się o godz. 9. Trwały 120 minut. Arkusze egzaminacyjne rozwiązywane przez maturzystów Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała w środę po południu.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA