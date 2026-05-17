Kupujesz klimatyzację z funkcją grzania? Skarbówka zmieniła zdanie – ulgi termomodernizacyjnej nie będzie

Klimatyzator z funkcją grzania nie daje prawa do ulgi termomodernizacyjnej – nawet jeśli ma wbudowaną pompę ciepła. Szef KAS po raz kolejny uchylił wcześniejszą korzystną interpretację. Dla podatników oznacza to ryzyko korekt rozliczeń za poprzednie lata.

Co konkretnie zmienił szef KAS

13 maja 2026 r. szef KAS wydał interpretację zmieniającą o sygnaturze DOP3.8222.19.2026.EILK. Uchylił w niej z urzędu pozytywną dla podatnika interpretację indywidualną z 7 kwietnia 2022 r. (sygn. 0114-KDIP3-2.4011.218.2022.2.AC).

Sprawa dotyczyła współwłaściciela domu jednorodzinnego, który w październiku 2021 r. zainstalował klimatyzację z wbudowaną pompą ciepła o łącznej mocy grzewczej 16,6 kW. Wnioskodawca twierdził, że urządzenie spełnia funkcję pompy ciepła, a więc wydatek w kwocie 23 760 zł powinien zostać odliczony od dochodu w zeznaniu za 2021 r. Dyrektor KIS początkowo zgodził się z tym stanowiskiem.

Po niemal czterech latach szef KAS uznał jednak interpretację za nieprawidłową. Argument jest prosty: katalog wydatków objętych ulgą termomodernizacyjną ma charakter zamknięty. Klimatyzator – nawet wyposażony w pompę ciepła i wykorzystywany do ogrzewania – nie został w nim wymieniony. Sam fakt poprawy efektywności energetycznej budynku nie wystarczy do odliczenia.

To nie jest pojedynczy przypadek. Podobne interpretacje zmieniające szef KAS wydał już we wrześniu 2025 r. oraz w lutym 2026 r. Linia fiskusa jest więc spójna i coraz bardziej jednoznaczna.

Skąd ta zmiana

Bezpośrednim punktem odniesienia są objaśnienia podatkowe Ministra Finansów z 30 czerwca 2025 r. „Formy wsparcia przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w podatku dochodowym od osób fizycznych” (sygn. DD3.8203.1.2025). Ministerstwo Finansów wskazało w nich, że odliczeniu podlegają wyłącznie wydatki wymienione w rozporządzeniu. Wydatki spoza listy nie dają prawa do ulgi, nawet jeżeli realnie poprawiają efektywność energetyczną budynku.

W praktyce oznacza to, że klimatyzator z funkcją grzania – nawet zasilany energią z fotowoltaiki i technicznie działający jak pompa ciepła typu powietrze–powietrze – nie jest traktowany przez fiskusa jak pompa ciepła objęta ulgą.

Od 2025 r. katalog został dodatkowo doprecyzowany. Fiskus przyjmuje wąskie rozumienie pompy ciepła: jako elementu instalacji wykorzystywanej do ogrzewania pomieszczeń lub przygotowania ciepłej wody użytkowej. W praktyce chodzi przede wszystkim o urządzenia współpracujące z instalacją CO lub CWU, a nie typowe klimatyzatory split i multisplit.

Ryzyko korekty – co z osobami, które już odliczyły

Podatnicy, którzy w latach 2021–2024 odliczyli zakup klimatyzatora z funkcją grzania, powinni ocenić ryzyko zakwestionowania rozliczenia. Zobowiązanie podatkowe w PIT przedawnia się po pięciu latach, licząc od końca roku, w którym upłynął termin płatności podatku. W 2026 r. fiskus może więc nadal weryfikować rozliczenia za 2020 r. i lata późniejsze.

Kluczowe jest rozróżnienie dwóch sytuacji. Po pierwsze, podatnicy, którzy uzyskali własną interpretację indywidualną potwierdzającą prawo do odliczenia, korzystają z ochrony wynikającej z tej interpretacji. Jeżeli szef KAS zmienia ją z urzędu, ochrona co do zasady obejmuje okres do doręczenia interpretacji zmieniającej. Po drugie, podatnicy, którzy odliczyli klimatyzator bez własnej interpretacji, kierując się jedynie podobnymi rozstrzygnięciami opublikowanymi w Internecie, nie mają takiej ochrony. To ta grupa jest najbardziej narażona na korektę zeznania, dopłatę podatku i odsetki.

Ważne Jeżeli podatnik sam zauważy błąd, powinien rozważyć korektę przed kontaktem ze strony urzędu. Po wszczęciu czynności sprawdzających możliwość skorzystania z obniżonych odsetek może być ograniczona albo wyłączona.

Co nadal można odliczyć

Od 1 stycznia 2025 r. katalog wydatków objętych ulgą termomodernizacyjną został zmieniony. Z listy zniknęły m.in. kotły gazowe i olejowe kondensacyjne, zbiorniki na gaz i olej oraz przyłącza gazowe. Pojawiły się natomiast nowe pozycje: magazyny energii, magazyny ciepła, systemy zarządzania energią oraz mikroinstalacje wiatrowe. Nadal można odliczać m.in. pompy ciepła wraz z niezbędną infrastrukturą, instalacje fotowoltaiczne, kolektory słoneczne, materiały do docieplenia budynku, stolarkę okienną i drzwiową, bramy garażowe, audyt energetyczny, dokumentację projektową oraz montaż kwalifikowanych urządzeń.

Limit odliczenia pozostaje bez zmian: 53 tys. zł na podatnika, czyli do 106 tys. zł dla małżonków. Z ulgi mogą korzystać podatnicy rozliczający się według skali podatkowej, podatkiem liniowym oraz ryczałtem, jeżeli są właścicielami lub współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Jak odróżnić pompę ciepła od klimatyzatora

W praktyce różnica między klimatyzatorem z funkcją grzania a pompą ciepła jest dziś dla podatnika przede wszystkim regulacyjna. Dla fiskusa znaczenie ma to, jak urządzenie zostało opisane, zakwalifikowane i włączone w system grzewczy budynku. Bezpieczniejsza podatkowo jest sytuacja, w której faktura i dokumentacja techniczna wskazują jednoznacznie na pompę ciepła, np. typu powietrze–woda, współpracującą z instalacją centralnego ogrzewania lub przygotowania ciepłej wody użytkowej. Opis „klimatyzator z funkcją grzania” może być sygnałem ostrzegawczym dla urzędnika.

Warto zachować dokumentację techniczną, protokół uruchomienia, schemat instalacji oraz dowody potwierdzające, że urządzenie jest elementem systemu CO lub CWU. W sytuacjach granicznych najbezpieczniejszym rozwiązaniem pozostaje wystąpienie o własną interpretację indywidualną.

Co z fotowoltaiką do klimatyzacji

Sama fotowoltaika nadal pozostaje na liście wydatków objętych ulgą. Podatnik może więc odliczyć panele fotowoltaiczne wraz z infrastrukturą niezbędną do ich funkcjonowania, nawet jeżeli w tym samym budynku znajduje się klimatyzator z funkcją grzania.

Nie oznacza to jednak prawa do odliczenia samego klimatyzatora. W praktyce układ: fotowoltaika plus klasyczna pompa ciepła powietrze–woda może być korzystny podatkowo, natomiast fotowoltaika plus klimatyzator inwerterowy daje prawo do odliczenia tylko tej pierwszej części inwestycji.

Podsumowanie dla podatnika i księgowego

Interpretacja zmieniająca z 13 maja 2026 r. nie wprowadza nowej zasady, ale potwierdza kierunek, który szef KAS prezentuje od jesieni 2025 r. Klimatyzator z funkcją grzania – także z wbudowaną pompą ciepła – nie jest obecnie uznawany za wydatek kwalifikowany w ramach ulgi termomodernizacyjnej.

Dla podatników rozliczających PIT za 2025 r. oznacza to, że wydatek na takie urządzenie nie powinien trafić do załącznika PIT/O. Dla osób, które odliczyły klimatyzator w poprzednich latach, oznacza to konieczność oceny ryzyka i ewentualnego złożenia korekty przed działaniami urzędu.

Ulga termomodernizacyjna nadal pozostaje atrakcyjną preferencją podatkową. Warunkiem jest jednak trzymanie się zamkniętej listy wydatków z rozporządzenia, a nie potocznego lub technicznego rozumienia pojęcia „pompy ciepła”.

Podstawa prawna

Podstawa prawna art. 26h ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2025 r. poz. 163 ze zm.), rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz.U. poz. 2489 ze zm.).

