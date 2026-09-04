Kwota świadczenia wspierającego powiązana jest z rentą socjalną. Jego wysokość wynosi od 40 proc. do 220 proc. renty socjalnej. Zainteresowani uzyskaniem prawa do świadczenia wspierającego powinni złożyć dwa wnioski - do WZON i ZUS.

Świadczenie wspierające - dla kogo?

Świadczenie wspierające ma na celu udzielenie pomocy osobom niepełnosprawnym mającym potrzebę wsparcia. Pomoc ma służyć częściowemu pokryciu wydatków związanych z zaspokojeniem szczególnych potrzeb życiowych tych osób.

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Warunkiem korzystania ze świadczenia wspierającego przez osoby z niepełnosprawnościami jest ukończenie 18. roku życia, zamieszkanie w Polsce oraz posiadanie decyzji o poziomie potrzeby wsparcia wydanej przez Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (WZON).

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Świadczenia wspierającego nie otrzymają osoby:

umieszczone w domu pomocy społecznej , w rodzinnym domu pomocy, zakładzie opiekuńczo-leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym, placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, zakładzie karnym, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym albo schronisku dla nieletnich,

, w rodzinnym domu pomocy, zakładzie opiekuńczo-leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym, placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, zakładzie karnym, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym albo schronisku dla nieletnich, uprawnione za granicą do świadczenia o podobnym charakterze do świadczenia wspierającego, chyba że dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej,

na które inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Jak zdobyć świadczenie wspierające?

W celu uzyskania świadczenia wspierającego należy najpierw wystąpić o decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia, a dopiero po jej uzyskaniu można złożyć właściwy wniosek o wypłatę świadczenia. Całą procedurę można podzielić na dwa etapy:

Etap 1. Złożenie do WZON wniosku o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia

Aby otrzymać świadczenie wspierające, należy złożyć do WZON wniosek o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia. O taką decyzję mogą ubiegać się osoby z niepełnosprawnością potwierdzony w formie:

orzeczenia o niepełnosprawności i jej stopniu – wydanego przez zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności,

– wydanego przez zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, orzeczenia o niezdolności do pracy lub orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji – wydanego przez lekarzy orzekających w ZUS,

lub – wydanego przez lekarzy orzekających w ZUS, orzeczenia o inwalidztwie – wydanego przed wrześniem 1997 r. przez komisje lekarskie do spraw inwalidztwa i zatrudnienia,

– wydanego przed wrześniem 1997 r. przez komisje lekarskie do spraw inwalidztwa i zatrudnienia, orzeczenia wydanego przez inny organ (np. Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - KRUS).

Etap 2. Złożenie do ZUS wniosku o świadczenie wspierające

Po wydaniu przez WZON decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia należy złożyć do ZUS wniosek o świadczenie wspierające. Wniosek można złożyć wyłącznie w postaci elektronicznej przez:

platformę PUE/eZUS ,

, portal Emp@tia ,

, bankowość elektroniczną.

Ważne Osoby, które otrzymały ostateczną decyzję WZON potwierdzającą potrzebę wsparcia, mają 3 miesiące na złożenie do ZUS wniosku o świadczenie wspierające.

Jaka jest wysokość świadczenia wspierającego w 2026 roku?

Wysokość świadczenia wspierającego zależy od ustalonego poziomu potrzeby wsparcia, czyli liczby punktów, która jest wskazana w decyzji WZON. Świadczenie przysługuje osobom, które otrzymały decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia na poziomie od 70 do 100 punktów.

Kwota należnego świadczenia wspierającego powiązana jest z rentą socjalną. Wysokość świadczenia wynosi od 40 proc. do 220 proc. renty socjalnej. W okresie od 1 marca 2026 r. do 28 lutego 2027 r. jest to kwota od 792 zł do 4353 zł miesięcznie, w zależności od ustalonego przez WZON poziomu potrzeby wsparcia. Wysokość świadczenia podlega corocznej waloryzacji wraz ze zmianą wysokości renty socjalnej.

Świadczenie wspierające od 1 marca 2026 r. do 28 lutego 2027 r.

Punkty poziomu potrzeby wsparcia Wysokość procentowa renty socjalnej Kwota świadczenia wspierającego 70-74 40 proc. 792 zł 75-79 60 proc. 1188 zł 80-84 80 proc. 1583 zł 85-89 120 proc. 2375 zł 90-94 180 proc. 3562 zł 95-100 220 proc. 4353 zł

Świadczenie wspierające przysługuje bez względu na dochód, jest zwolnione z podatku dochodowego i nie może zostać zajęte przez komornika. Jest ono niezależne od innych świadczeń i dlatego razem ze świadczeniem wspierającym można pobierać np. emeryturę, tzw. 500 plus dla osób niesamodzielnych czy rentę socjalną.

Obsługą świadczenia wspierającego zajmuje się ZUS. Świadczenie wypłacane jest wyłącznie w formie bezgotówkowej na wskazany we wniosku numer rachunku płatniczego w Polsce.

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Podstawa prawna