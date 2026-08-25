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Opieka naprzemienna a samotne wychowanie dziecka. Dzielisz opiekę z byłym małżonkiem? Wciąż możesz rozliczyć PIT jako samotny rodzic [interpretacja KIS]

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25 sierpnia 2026, 10:11
Sławomir Biliński
Sławomir Biliński
prawnik, dziennikarz, prowadzący szkolenia
rozliczenie pit jako osoba samotnie wychowująca dzieci
PIT - samotny rodzic
Shutterstock

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Opieka naprzemienna nie zawsze wyklucza rozliczenie PIT jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Jeśli w swoich tygodniach realnie wychowujesz dziecko sam, a świadczenia 800+ nie podzielono po połowie, możesz skorzystać z preferencji – potwierdza to najnowsza interpretacja KIS.

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Ile realnie możesz zyskać

Preferencja dla samotnego rodzica polega na tym, że podatek liczysz w podwójnej wysokości podatku od połowy swojego dochodu (art. 6 ust. 4d ustawy o PIT). Praktyczny efekt jest taki, jakby kwota wolna działała podwójnie – jak 60 tys. zł zamiast 30 tys. zł – a próg wejścia w stawkę 32 proc. przesuwał się ze 120 tys. zł na 240 tys. zł.

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Ile to daje w złotówkach? To modelowe wyliczenie, bez innych ulg i szczególnych elementów podstawy:

  • przy dochodzie 200 tys. zł oszczędność wynosi ok. 19,6 tys. zł rocznie,
  • przy dochodzie 240 tys. zł i wyższym korzyść sięga maksymalnie ok. 27,6 tys. zł rocznie.

Im większa część Twojego dochodu wpadałaby normalnie w 32 proc., tym większy zysk. I to co roku, w którym spełniasz warunki.

Kto jest samotnym rodzicem dla potrzeb PIT

Z preferencji korzysta rodzic albo opiekun prawny o określonym stanie cywilnym. Na przykład panna, kawaler, wdowa, wdowiec, rozwódka, rozwodnik, osoba w separacji lub taka, której małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich albo odbywa karę pozbawienia wolności – jeżeli w roku podatkowym samotnie wychowuje dziecko (art. 6 ust. 4c ustawy o PIT). Ustawa nie wymaga, byś wychowywał dziecko samotnie przez cały rok. Wystarczy, że taki stan wystąpił w jego trakcie.

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Kiedy opieka naprzemienna odbiera ulgę

Tu jest sedno sprawy i miejsce, w którym najłatwiej o pomyłkę. Art. 6 ust. 4f ustawy o PIT najpierw wyłącza z preferencji osobę, która wychowuje dziecko wspólnie z drugim rodzicem albo opiekunem prawnym. Opieka naprzemienna jest wyraźnie wymienionym przypadkiem tego wyłączenia – ale nie każda.

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W przypadku opieki wykonywanej naprzemiennie szczególne znaczenie ma to, czy zachodzi sytuacja opisana w art. 5 ust. 2a ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Chodzi o opiekę naprzemienną wynikającą z orzeczenia sądu, sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach, w związku z którą świadczenie wychowawcze jest ustalane każdemu z rodziców po połowie. W takim przypadku art. 6 ust. 4f wyłącza preferencyjne rozliczenie. Sam faktyczny podział opieki między rodziców nie zawsze jednak oznacza spełnienie tej przesłanki.

Uwaga na skróty myślowe: nie decyduje to, na czyje konto wpływa 800+, tylko to, czy świadczenie zostało ustalone obojgu rodzicom po połowie na podstawie art. 5 ust. 2a, co zakłada sądowo orzeczoną opiekę naprzemienną.

Co potwierdziła sierpniowa interpretacja KIS

Tak było w najnowszej interpretacji dyrektora KIS z 19 sierpnia 2026 r. Sąd nie orzekł opieki naprzemiennej, rodzice realizowali tygodniowy system opieki na podstawie własnego, ustnego porozumienia, a świadczenie 800+ w całości zostało przyznane matce. Miejscem zamieszkania dziecka formalnie pozostawał adres matki, władzę rodzicielską sąd powierzył obojgu rodzicom.

W okresach, gdy syn przebywał u ojca, to ojciec samodzielnie sprawował pełną opiekę: poza alimentami finansował z własnych środków utrzymanie dziecka, odwoził je do szkoły i odbierał, zapewniał warunki do nauki i wypoczynku, organizował zajęcia. KIS uznała, że w tych okolicznościach wyłączenie z art. 6 ust. 4f nie ma zastosowania, bo świadczenie nie zostało ustalone obojgu rodzicom po połowie. Ojciec może więc rozliczyć się jako osoba samotnie wychowująca dziecko za 2025 r. i lata następne – o ile nie zmieni się stan faktyczny ani przepisy.

Skarbówka nie zawsze orzeka tak samo

Zanim uznasz sprawę za oczywistą – nie jest. Fiskus w podobnych stanach faktycznych zajmował różne stanwiska. We wcześniejszej interpretacji ze stycznia 2026 r., w tygodniowym systemie opieki, organ podszedł do sprawy inaczej i położył nacisk właśnie na sposób uregulowania opieki oraz na art. 5 ust. 2a. Interpretacje z kwietnia i sierpnia 2026 r. są dla podatników korzystniejsze, ale wniosek jest jeden: o wyniku przesądzają konkretne realia i to, jak formalnie uregulowano opiekę oraz świadczenie. Dwa podobnie brzmiące stany faktyczne mogą skończyć się różnymi rozstrzygnięciami.

Sądy administracyjne po stronie rodziców

Korzystna dla podatników linia ma mocne oparcie w orzecznictwie. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 21 stycznia 2025 r. (sygn. akt II FSK 633/24) – już na podstawie art. 6 ust. 4c–4f – potwierdził, że sama naprzemienność wykonywania pieczy nie zmienia rozumienia pojęcia „samotnego wychowywania", a ustawowe wyłączenie dotyczy ściśle określonego w art. 6 ust. 4f przypadku. Sądy podkreślają, że o samotnym wychowywaniu decyduje rzeczywiste, samodzielne sprawowanie opieki i ponoszenie jej kosztów w okresach pobytu dziecka, a nie formalny status czy sam podział władzy rodzicielskiej.

KIS: kiedy i jak skorygować zeznanie

Jeśli w poprzednich latach nie skorzystałeś z preferencji, choć mogłeś, masz prawo skorygować złożone zeznanie (art. 81 Ordynacji podatkowej). Korekta polega na ponownym, poprawnym wypełnieniu formularza z zaznaczeniem, że to korekta. Uprawnienie istnieje tak długo, jak długo istnieje zobowiązanie podatkowe – czyli przez pięć lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku (art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej). Jeżeli skutkiem korekty będzie nadpłata, razem ze skorygowanym zeznaniem złóż wniosek o jej stwierdzenie (art. 75 § 3 Ordynacji podatkowej).

Ostrożnie jednak z cofaniem się o kilka lat. Sierpniowa interpretacja rozstrzygała korektę za 2025 r., bo wtedy podatnik się rozwiódł.

Ważne

KIS potwierdziła generalnie, że korekty można dokonywać do czasu przedawnienia, ale przy każdym wcześniejszym roku trzeba osobno sprawdzić stan faktyczny i przepisy obowiązujące w danym roku – zwłaszcza że zasady dotyczące opieki naprzemiennej zmieniły się od 1 stycznia 2022 r.

O czym pamiętać!

  • w roku podatkowym z preferencji może skorzystać tylko jeden rodzic. Prawo ma ten, kto spełnia ustawowe warunki – organy podkreślają, że wynika to wprost z brzmienia art. 6 ust. 4c („od dochodów jednego rodzica"). Samo ustalenie między byłymi małżonkami, „kto bierze ulgę", nie tworzy prawa podatkowego.
  • odrębne rozliczanie dochodów kapitałowych na PIT-38 (art. 30b ustawy o PIT) samo w sobie nie odbiera preferencji. Warunek: nie stosujesz m.in. podatku liniowego ani ryczałtu (art. 6 ust. 8 ustawy o PIT wymienia też podatek tonażowy i ustawę o aktywizacji przemysłu okrętowego).
  • interpretacja indywidualna chroni tylko tego, kto ją uzyskał, i wyłącznie w opisanym stanie faktycznym. Jeśli chcesz mieć pewność ochrony, wystąp o własną.

Ważne

Wyłączenie z art. 6 ust. 4f ustawy o PIT działa tylko wtedy, gdy dziecko jest pod opieką naprzemienną w rozumieniu art. 5 ust. 2a ustawy o 800+ – czyli sądowo orzeczoną, przy której świadczenie ustalono obojgu rodzicom po połowie. Gdy takiej sytuacji nie ma, a Ty w swoich okresach realnie i samodzielnie sprawujesz opiekę, możesz rozliczyć się jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Nie przesądza o tym to, na czyje konto wpływa 800+.

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Źródło: INFOR
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