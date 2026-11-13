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Chciał sam wybrać, od kiedy liczyć ulgę termomodernizacyjną. Skarbówka pokazała mu inny kalendarz

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13 listopada 2026, 06:34
Sławomir Biliński
Sławomir Biliński
prawnik, dziennikarz, prowadzący szkolenia
ulga termomodernizacyjna, PIT Skarbówka
ulga termomodernizacyjna, PIT Skarbówka
Shutterstock

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W latach 2022–2024 podatnik PIT wymienił piec i okna oraz ocieplił dom, ale podatku nie płacił, bo jego przychody w całości objęła ulga dla młodych. Sześć lat na odliczenie wydatków chciał więc liczyć od 2025 r., gdy pojawił się dochód do opodatkowania. Dyrektor KIS wyjaśnił, że początku tego okresu podatnik nie wybiera.

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Piec, okna i ocieplenie w trzy lata

Właściciel domu jednorodzinnego we wrześniu 2022 r. zastąpił piec węglowy kondensacyjnym kotłem gazowym i wykonał w budynku nową instalację gazową oraz instalację centralnego ogrzewania. W styczniu 2023 r. wymienił okna, a we wrześniu 2024 r. ocieplił ściany zewnętrzne. Wydatki udokumentował fakturami wystawionymi na swoje nazwisko przez czynnego podatnika VAT. Część kosztów zwrócono mu w formie dofinansowania z urzędu miasta i wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

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W latach 2022–2024 pracował na umowach zlecenia, a wszystkie jego przychody korzystały ze zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o PIT, czyli z tzw. ulgi dla młodych. Nie miał więc dochodu, od którego mógłby odliczyć wydatki. Dochód do opodatkowania osiągnął dopiero w 2025 r. i – jak wskazał – będzie go osiągał również w latach 2026–2028. Do dnia złożenia wniosku nie odliczył żadnej kwoty.

Jego zdaniem art. 26h ust. 7 ustawy o PIT pozwala odliczać wydatki przez sześć kolejnych lat, a pierwszym z nich powinien być 2025 r., bo dopiero wtedy miał od czego odliczać. Okres odliczeń trwałby zatem do 2030 r. Na wypadek, gdyby organ się z tym nie zgodził, przedstawił wariant zapasowy: odliczenie w latach 2026–2028.

Skarbówka: liczy się rok pierwszej faktury

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) w interpretacji z 10 listopada 2026 r. (sygn. 0112-KDIL2-1.4011.704.2026.3.MBP) uznał stanowisko za nieprawidłowe w części, w której podatnik potraktował 2025 r. jako pierwszy rok odliczeń. W pozostałym zakresie przyznał mu rację.

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Rozstrzygnięcie opiera się na trzech przepisach. Według art. 26h ust. 6 ustawy o PIT odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok, w którym poniesiono wydatki. Za datę poniesienia wydatku uważa się dzień wystawienia faktury (art. 26h ust. 4). Kwotę, która nie znalazła pokrycia w rocznym dochodzie, można przenieść na kolejne lata, ale najdłużej przez sześć lat, „licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek” (art. 26h ust. 7).

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Ustawa nie wiąże więc początku tego okresu z rokiem, w którym podatnik zaczyna płacić podatek. Organ wyjaśnił, że jeśli w roku poniesienia wydatku podatnik nie uzyskał żadnego dochodu, całą kwotę odlicza w sześciu kolejnych latach liczonych od końca tego roku. Pierwsza faktura w tej sprawie pochodzi z września 2022 r., okres obejmuje więc lata 2023–2028. Ostatnim zeznaniem, w którym podatnik może skorzystać z ulgi, jest zeznanie za 2028 r.

Ten sam termin dotyczy wydatków z 2023 i 2024 r. Wymiana okien i ocieplenie ścian nie otworzyły nowych sześcioletnich okresów, bo organ objął całą kwotę jednym terminem, liczonym od końca roku pierwszego wydatku. Lata, w których przychody podatnika były zwolnione z PIT, nie zostały „zamrożone” – okres biegł także wtedy, gdy nie było od czego odliczać. Lata bez dochodu do opodatkowania wliczają się do tego okresu także według objaśnień podatkowych ministra finansów z 30 czerwca 2025 r. (przykład 28).

Ulga termomodernizacyjna: na co organ się zgodził

W pozostałym zakresie stanowisko podatnika okazało się prawidłowe. Modernizacja kotłowni wraz z wymianą źródła ciepła i instalacją centralnego ogrzewania, wymiana okien oraz docieplenie ścian mieszczą się w wykazie wydatków z rozporządzenia ministra inwestycji i rozwoju z 21 grudnia 2018 r., które organ zastosował w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2024 r. Podatnik może odliczać wydatki w latach mieszczących się w sześcioletnim okresie, a więc także w zaproponowanym przez siebie wariancie 2026–2028.

Odliczenie nie może przekroczyć 53 000 zł. Limit przysługuje podatnikowi łącznie na wszystkie przedsięwzięcia termomodernizacyjne w budynkach, których jest właścicielem lub współwłaścicielem, a nie na każdą inwestycję osobno (art. 26h ust. 2). Organ przypomniał też, że ulga nie obejmuje wydatków w części sfinansowanej ze środków funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej ani zwróconej podatnikowi w jakiejkolwiek innej formie (art. 26h ust. 5 pkt 1). Kwoty dofinansowania z urzędu miasta i funduszu wojewódzkiego trzeba więc odjąć od wartości faktur.

Spełniony został także warunek z art. 26h ust. 1, czyli zakończenie przedsięwzięcia w ciągu trzech kolejnych lat od końca roku pierwszego wydatku. Przy pierwszej fakturze z 2022 r. termin upływał z końcem 2025 r., a prace zakończono we wrześniu 2024 r. Gdyby podatnik nie zdążył, musiałby doliczyć wcześniej odliczone kwoty do dochodu (art. 26h ust. 9).

Ważne

Kocioł gazowy z opisanej sprawy podatnik kupił w 2022 r., dlatego organ ocenił wydatek według wykazu sprzed zmian. Od 1 stycznia 2025 r. zakupu i montażu kotłów gazowych kondensacyjnych ani zbiorników na gaz nie ma już w wykazie wydatków objętych ulgą. Kto dziś zastępuje piec węglowy gazowym, nie odliczy wydatków na sam kocioł ani na jego montaż. Wykreślenie kotłów gazowych z wykazu nie odbiera jednak prawa do kontynuowania odliczeń kwalifikowanych wydatków poniesionych przed 2025 r.

Co z rokiem 2025?

W omawianym przypadku podatnika, rok 2025 mieści się w okresie odliczeń, ale go nie otwiera – jest jego trzecim rokiem. Dyrektor KIS zaakceptował wskazany przez podatnika wariant odliczeń w latach 2026–2028. Możliwości skorygowania zeznania za 2025 r. organ nie rozstrzygał. Co do zasady pozwala na to art. 81 § 1 Ordynacji podatkowej.

Na kolejne lata przenosi się tylko kwotę, która nie znalazła pokrycia w dochodzie roku poniesienia wydatków. Jeśli dochód wystarcza na pełne odliczenie, wydatków nie można przesunąć na później. W tej sprawie warunek przeniesienia był spełniony, bo w latach 2022–2024 podatnik miał wyłącznie przychody zwolnione z PIT.

PIT: ulga dla młodych nie zatrzymuje zegara

Interpretacja ma znaczenie przede wszystkim dla osób, które nie ukończyły 26 lat. Zwolnienie z art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o PIT obejmuje m.in. przychody z umów o pracę i umów zlecenia, w granicach rocznego limitu. Kto w tym czasie remontuje dom, często nie ma od czego odliczyć ulgi, a sześcioletni termin mimo to biegnie.

Przykład

Pierwsza faktura wystawiona w marcu 2026 r. oznacza, że przedsięwzięcie trzeba zakończyć do końca 2029 r., a ostatnim zeznaniem z ulgą będzie zeznanie za 2032 r. Jeżeli podatnik korzysta ze zwolnienia do końca 2027 r., na faktyczne odliczenia zostaje mu pięć lat: 2028–2032.

W skrócie:

  • termin liczy się od końca roku pierwszej faktury, niezależnie od tego, czy podatnik ma dochód do opodatkowania,
  • w opisanej sprawie wszystkie wydatki można rozliczyć najpóźniej w zeznaniu za 2028 r., składanym w 2029 r.,
  • ulgę odlicza się od dochodu opodatkowanego według skali lub podatkiem liniowym albo od przychodu objętego ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, ale nie od przychodów zwolnionych z PIT.

Interpretacja chroni wyłącznie wnioskodawcę i tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny odpowiada opisowi z wniosku (art. 14k § 1 Ordynacji podatkowej). Teza o początku sześcioletniego okresu wynika jednak wprost z art. 26h ust. 7 ustawy o PIT i jest zgodna z objaśnieniami podatkowymi.

Podstawa prawna
  • art. 21 ust. 1 pkt 148 oraz art. 26h ust. 1, 2, 4–7 i 9 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2026 r. poz. 592 ze zm.),

Powołana interpretacja i objaśnienia:

  • interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 10 listopada 2026 r., sygn. 0112-KDIL2-1.4011.704.2026.3.MBP.
  • objaśnienia podatkowe Ministra Finansów z 30 czerwca 2025 r. „Formy wsparcia przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w podatku dochodowym od osób fizycznych”.
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Źródło: INFOR
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